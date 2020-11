Danas u BiH,pretežno oblačno i relativno toplo vrijeme za ovo doba godine ,a u narednih 10 dana očekuje nas…

U srijedu i četvrtak prognozira se slaba kiša, sa većom vjerovatnoćom na sjeveru i uz rubna područja.

Temperature zraka bit će malo veće od prosječnih, bez mogućnosti pojave mraza. Za dane vikenda stabilno, pretežno sunčano i svježije. Jutarnje temperature zraka u Bosni varirat će od 8°C do 14°C, na jugu zemlje do 16°C. Maksimalne dnevne temperature u Bosni između 13°C i 18°C, u Hercegovini do 22°C.

Stabilno i pretežno sunčano vrijeme zadržat će se i početkom sljedeće sedmice. Prema raspoloživim sinoptičkim proračunima kiša se očekuje u petak (13.11.) i za dane vikenda.

Minimalne temperature zraka varirat će između 4°C i 9°C u Bosni, do 12°C u Hercegovini. Maksimalne temperature kretat će se između 8°C i 14°C u Bosni, do jugu Hercegovine do 18°C,piše Slobodnabosna

