Puljić: Nema sumnje da će BiH biti u fokusu američke politike ako Biden pobijedi

Nema nikakvih sumnji da će Bosna i Hercegovina biti vraćena u fokus američke politike na jugoistoku Europe ukoliko Joe Biden pobijedi. To je čovjek koji zna mnogo o regiji, a osobito o BiH, Srbiji i Kosovu. On je bio vrlo važan akter Clintonove politike, odnosno odnosa Kongresa prema situaciji 1990-tih – kazao je za Fenu dopisnik Aljazeere Balkans iz SAD-a Ivica Puljić, komentirajući predsjedničke izbore u Sjedinjenim Američkim Državama, u kontekstu odnosa prema regionu zapadnog Balkana, posebno BiH.

– Ono što neće dopustiti zasigurno jeste širenje ruskog utjecaja na Balkanu, osobito nakon posljednjih zbivanja u Crnoj Gori. On će zastupati tradicionalnu američku politiku za očuvanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine – smatra Puljić.

Što se Trumpa tiče, kaže da njegova administracija nije ništa učinila vezano za Bosnu i Hercegovinu, izuzmemo li uobičajeni angažman američke ambasade i stavljanje Milorada Dodika pod američke sankcije.

– Treba spomenuti sankcije izrečene Špiriću i Zukiću, ali nemaju težinu kakve imaju sankcije za Dodika koji se jako trudio, preko lobista i beogradskih veza u Washingtonu približiti se Bijeloj kući, ali ne vidim da je imao nekog uspjeha. Za Bosnu i Hercegovinu i cijelu regiju je prednost da je u State Departmentu ostao Matthew Palmer koji izvrsno poznaje tamošnje prilike. Treba dodati i uporni rad Savjetodavnog vijeća za BiH, sa sjedištem u Washingtonu, koje obavlja odličan posao za Sarajevo, iako nije riječ o klasičnoj lobističkoj organizaciji – navodi Puljić.

Upitan da li se, ukoliko Biden pobijedi, može očekivati veći interes američke administracije za BiH, s obzirom na njegov raniji angažman i činjenicu da dobro poznaje prilike u ovom dijelu Evrope, Puljić je odgovorio da može.

Po njegovim riječima, Bidenu nije potreban poseban savjetnik, „on zna što se događalo 1990-tih u BiH, on zna da Amerika treba biti snažnije uključena u tamošnja zbivanja i svjestan je sterilnosti Europske unije“.

– Siguran sam da će Bidenova administracija, ukoliko pobjedi, izvršiti pritisak i na OHR da bude angažiraniji i odlučniji – naveo je Puljić.

Na pitanje šta je, po njegovom mišljenju, suština i cilj dokumenta „Vizija za odnose Amerike i BiH“ koji je Biden objavio, Puljić kaže da nema tu mnogo mudrosti.

– Njemu je potreban svaki glas na ovim izborima, pa i glasovi američkih Bošnjaka i Hrvata. Svjestan je da Trumpa podržavaju američki Srbi i da njegovi ljudi lobiraju ovdje među srpskom zajednicom.

Bidenova vizija je potpora Bosni i Hercegovini u očuvanju zemlje, njene teritorije, njenog suvereniteta i pretpostavljam da će se insistirati na jačanju središnje vlasti – navodi Puljić.

Govoreći o tome koja bi eventualno područja mogla biti u sferi interesovanja jednog, a koja drugog predsjedničkog kandidata kada je u pitanju region Balkana, Puljić kaže da su i jedan i drugi zainteresirani za jačanje ekonomije u svakoj pojedinačnoj zemlji.

– Trump to pokušava ostvariti kroz dijalog Beograda i Prištine. Borba protiv korupcije će, isto tako, biti u prvom planu. Trump, do sada, nije pokazivao neko zanimanje za BiH, a on voli nagrađivati svoje saveznike. To su u ovom slučaju Aleksandar Vučić i srpski narod, koji stoje uz njega. To bi se moglo odraziti i na buduću američku politiku u regiji ukoliko on ostane predsjednik. Ne zaboravimo da je nekoliko ljudi, iz njegovog okruženja, prije svega Corey Lewandovski te Steven Bannon, povezani, ne samo s Beogradom, nego i s Banjom Lukom – navodi Puljić.

Upitan koji kandidat, prema dosadašnjim pokazateljima, ima više šansi da pobijedi na izborima, Puljić kaže da je to pitanje na koje se ne može odgovoriti.

Po njegovim riječima, Biden, za sada, ima prednost zbog rekordnog broja ranih glasača, skoro 100 milijuna, „ali sve se može pro– Ankete su na strani Joe Bidena, ali bile su i na strani Hillary Clinton 2016. godine, pa je izgubila. Ono što je mene, ali milijune američkih građana, strah jeste da bi moglo doći do izbornih nasilja, bolje rečeno postizbornih nasilja. Nadam se da to toga neće doći, ali postoje stvarna strahovanja od nereda i sukoba – kazao je dopisnik Aljazeere Balkans iz SAD-a Ivica Puljić u razgovoru za Fenu.mijeniti na izborni dan kada se očekuje da će mnogo više njegovih simpatizera izaći na birališta nego što ih je izašlo na rano glasanje“.

