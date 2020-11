Ambasador BiH u Norveškoj iznenađen simptomima: “Očekivao sam da će ići lakše ići”

Četvrti dan nakon što je potvrđeno da je pozitivan na korona virus, Makarević se obratio građanima.

“Dok mi je evo spala temperatura da napišem par redova. Danas već četvrti dan korone. Od jutros nemam osjećaja mirisa i ukusa. Moji ukućani prolaze bolje od mene oko virusa i imaju blage simptome. Kod mene su srednje jaki. Šta mi je novo, odnosno sto nisam nikako očekivao su bolovi. Recimo sa petka na subotu nisam mogao oka sklopiti od bolova u leđima. Pošto ja ‘kuburim’ sa leđima dugi niz godina zbog jedne stare sportske povrede mislio sam da je to stara stvar koja se sada u nezgodan moment probudila. Međutim kada se bol slična išijasu spustila u noge i tu isto nije ostala nego počela da ‘luta’ po tijelu shvatio sam da je to virus. Intenzitet bola je poprilično intezivan ali se može podnijeti“, naveo je Makarević.

Kako je kazao, navečer kad krene na spavanje mora uzeti paracetamol.

“Disanje otežano, temperatura varira od 38 do 39, a nakon lijekova od 37 do 38. Iznenađenje mi je da ja koji pazim na zdravu ishranu, na unošenje vitamina i zdrav život, bavim se sportom, ipak imam ovakav razvoj situacije. Očekivao sam da će ići lakše pogotovo što poznajem ljude koji su bili u neposrednom dodiru sa virusom, a ne paze na gore navedene stvari pa se ipak nisu zarazili. Dakle, valjda je to jedna od lekcija koja se treba naučiti, ima nešto duhovne spoznaje u svemu ovome. Pazite na sebe i svoje zdravlje“, poručio je ambasador Makarević.

Da je pozitivan sazanao je 29. oktobra u ranim jutarnjim satima kada se, kako kaže, probudio sa temperaturom 39 stepeni, bolovima u glavi, teškim disanjem i cijelim paketom klasičnih simptoma korone, piše “N1“.

