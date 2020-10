Još malo sunca ,a onda promjena vremena

Poslijepodne ponegdje na krajnjem istoku i sjeveroistoku Bosne je moguća slaba i kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 6 do 12, a dnevna od 16 do 22°C.

U nedjelju sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U večernjim satima se očekuje naoblačenje. Jutarnja temperatura od 5 do 11, a dnevna od 16 do 24°C.

U ponedjeljak umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura od 5 do 11, a dnevna od 16 do 22 °C,piše Slobodnabosna

U utorak pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura od 6 do 12, a dnevna od 16 do 22 °C.

Facebook komentari