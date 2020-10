Danas oko 15 stepeni: Evo kakvo će nam vrijeme biti do narednog utorka

Temperature zraka u 7 sati (°C): Bjelašnica -2; Livno, Sokolac 3; Grude 4; Bugojno, Drvar 5; Ivan Sedlo, Sarajevo, Široki Brijeg 6; Srebrenica 7; Bijeljina, Jajce, Sanski Most 8; Banja Luka, Bihać, Gradačac, Mostar, Tuzla, Zenica 9; Doboj, Prijedor 10; Trebinje 11; Neum 14; Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 949 hPa, za 5 hPa je viši od normalnog i lagano raste.

Bioprognoza: Biometeorološke prilike su povoljne. Stabilno vrijeme i umjereni porast temperatura zraka ugodno će djelovati na većinu ljudi. Manje poteškoće kod osjetljivih osoba moguće su usljed svježijeg i mjestimično maglovitog jutra u unutrašnjosti, a sa odmicanjem dana opšta slika će se poboljšati u cijeloj zemlji

Danas će u našoj zemlji preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Vjetar slab promjenljivog smjera. Dnevna temperatura od 10 do 16, na jugu do 20 °C. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Dnevna temperatura oko 15 °C.

U subotu u istočnim, sjeveroistočnim i djelimično centralnim područjima Bosne umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u ostatku naše zemlje sunčano. Poslije podne ponegdje na krajnjem istoku i sjeveroistoku Bosne je moguća slaba i kratkotrajna kiša. Vjetar slab do umjeren, uglavnom, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 15, a dnevna od 16 do 22 °C, prenosi “Radiosarajevo“.

U nedjelju sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U Bosni po kotlinama i uz riječne tokove prije podne sa maglom i niskom naoblakom. U večernjim satima se očekuje naoblačenje. Jutarnja temperatura od 5 do 11, na jugu do 14, a dnevna od 16 do 22, na jugu do 24 °C.

U ponedjeljak umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura od 5 do 11, na jugu do 14, a dnevna od 16 do 22 °C.

U utorak umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 14, a dnevna od 16 do 22 °C, javlja Federalni hidrometeorološki zavod.

