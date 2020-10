OTVORENO PISMO JAVNOSTI SINDIKATA KLINIČKOG CENTRA UNIVERZITETA U SARAJEVU

Obraćamo se svima Vama koji živite u kantonima kojima pružamo pomoć i podršku u borbi protiv pandemije Covid-19, kako bi smo reagovali na nedavne zastrašujuće izjave dijela političara, političkih stranaka i općenito neodgovornih članova našeg društva o stanju u našoj ustanovi, KCUS-u u Sarajevu i mogućnostima zdravstvenog sistema da odgovori na probleme vezane za

Covid-19.

Sindikat KCUS-a do sada nije reagovao ali u situaciji kada trenutna predizborna kampanja nažalost izaziva paniku, zbunjenost i zastrašuje građane želimo Vam se obratiti i upoznati Vas s činjenicama.

Žao nam je što smo prisiljeni na ovaj korak, ali smatramo da trebate biti upoznati sa sljedećim činjenicam, u Vašem najboljem interesu.

1. KCUS već mjesecima, od početka pandemije Covid-19, odgovorno obavlja sve poslove koji se stavljaju pred uposlenike, te svojim radom pruža zdravstvene usluge i zbrinjava oboljele, ne samo iz Kantona Sarajevo, već i iz Bosanko-podrinjskog, Unsko-sanskog, Zeničko – dobojskog i

Srednje-bosanskog kantona. Osim u Kantonu Sarajevo, ni u jednom drugom kantonu nemamo probleme u saradnji sa drugim zdravstvenim ustanovama, bez obzira na kompleksnije uslove te

saradnje poput udaljenosti, različitih načina finansiranja, transporta pacijenata, itd.

2. Uslovi u kojima rade zdravstveni radnici KCUS-a su izuzetno teški. Kao i ostatak svijeta u februaru smo se susreli s novom bolešću, radili smo naš posao bez dovoljnih količina zaštitne opreme kojom bi zaštitili zdravlje ljekara i medicinskih sestara, od kojih su zavisili i danas zavise životi naših pacijenata. Sve smo to uradili bez ijedne žalbe, napada na bilo

koga, vladu, ministre bivše, sadašnje, buduće… Šutili smo i učinili sve što smo mogli da pomognemo onima kojima smo se obavezali pomoći – našim pacijentima, građanima i građankama, ne obazirući se na nerad političara koji su mnogo ranije trebali uspostaviti Krizni štab, koordinirati saradnju, obezbijediti sredstva za neophodne nabavke i još mnogo toga – a ništa od toga nisu uradili. Mada, plate za svoj nerad su uredno primili. Dok je u februaru gosp. Elmedin Konaković uveseljavao javnost sakrivanjem pečata i bezbrojnim press konferencijama – uostalom ta komedija i danas traje, taj isti odgovorni „politički lider“ je trebao sa svojim kolegama da radi na ovoj listi poslova. Sjeća li se iko jedne jedine riječi, napisane rečenice, facebook

posta uvaženog „lidera“ iz tog vremena o pandemiji? Ako se ne sjećate, niste jedini, ni mi se ne sjećamo ali to nije spriječilo uvaženog profesora sporta da od februara do danas stekne ekspertizu iz oblasti liječenja Covid-19 bolesnika, organizacije zdravstvenog sistema, epidemiologije,

nabavke medicinskih potrepština, te analiza epidemioloških podataka.

Kao rezultat novostečenih znanja g.Konakovića imamo niz dezinformacija, naučno neutemeljenih izjava i inicijativa, koje nažalost zbunjuju i plaše naše pacijente i građane. Isti ovaj „lider“ je predvodio kantonalnu vlast tokom decembra 2019. i januara 2020. godine, kad se

već znalo da se suočavamo sa novom opasnom bolešću i nije poduzeo baš ništa da zaštiti bar građane Kantona Sarajevo u kojem je imao apsolutnu vlast.

3. Pismo koje se posljednjih dana pojavilo u javnosti, a koje potpisuje i grupa ljekara koji uopće nisu radili u Izolatoriju, te shodno tome nisu ni upoznati sa situacijom, je poprilično čudno. Interni dokument KCUS-a potpuno je zloupotrijebljen u javnosti, te s pravom smatramo da je isti

podmetnut s ciljem nanošenja štete ugledu uposlenicima KCUS-a.

4. Ono što nemušti, neobrazovani i nekompetentni dežurni kritičar, „veliki lider“ i sveznalica nije sposoban da razumije je da napadajući uposlenike KCUS-a, on još jednom napada one bez kojih u pandemiji nemamo šanse preživjeti. Svaki napad na KCUS, na uposlenike koji već mjesecima rade

pod nevjerovatnim opterećenjem i pritiskom je napad na zdravlje i sigurnost svih građana ovih pet kantona. Ovi napadi istovremeno još jednom dokazuju da neki političari ili barem jedan, posebno istaknut među njima, nemaju nikakvih skrupula – njima i njemu ništa nije sveto.

Sasvim namjerno u predizbornoj kampanji ponovo se napada jedina ustanova koja zbrinjava oboljele od Covid-19 virusa. Dragi naši građani i građanke, molimo Vas da ne nasjedate na ovakve objave u medijima, na facebooku i ostalim društvenim mrežama. Umjesto toga jednostavno se

zapitajte – ko je bio uz Vas sve ove teške mjesece. Razumijemo da ste bili uplašeni, zabrinuti, ali mi Vas uvjeravamo da smo napravili sve što smo mogli kako bi Vas zaštitili i kako bi smo pomogli svima kojima je trebalo! Svaku kritiku na svoj rad, a posebno konstruktivnu kritiku,

prihvatamo. Ono što nikako ne možemo prihvatiti je zloupotreba i ponižavanje nas uposlenika i članova Sindikata jedine zdravstvene ustanove u Sarajevu koja se zajedno sa svima Vama od početka pandemije pa do danas bori protiv Covid-19 virusa, u svrhu predizborne

kampanje što na naročito degutantan način radi gosp. Konaković.

5. Činjenice su sljedeće:

Ljekari i medicinske sestre i oprema sa Klinike za infektivne bolesti, Klinike za anesteziju i reanimaciju, svih internističkih i hirurških klinika, zajedno sa Dijagnostičkim disciplinama i Nemedicinskim sektorom su angažovani na zbrinjavanju pacijenata u Izolatoriju na Podhrastovima;

Izolatorij na Podhrastovima je dio KCUS-a i Klinike za infektivne bolesti, a ne neko strano tijelo kako se uporno predstavlja javnosti; Različite klinike KCUS-a, sa svim raspoloživim kadrom i opremom su angažovane u Izolatoriju jer zbrinjavanje pacijenata zahtijeva multidisciplinarni pristup – što znači angažman različitih specijalista i stručnjaka bez kojih nije moguće zbrinuti pacijenta. Upravo radi toga, kao i radi prostornih ograničenja nije moguće zbrinuti ovaj veliki broj pacijenata isključivo u zgradi Klinike za infektivne bolesti;

Nadalje, nije istina da pacijenti sa Covidom ne ulaze u krug KCUS-a. Od početka pandemije radimo operacije, porode, dijagnostičke obrade i brojne druge zdravstvene usluge koje smo pružili oboljelima unutar glavnog kruga KCUS-a i ostalih naših lokaliteta. Na svakoj klinici KCUS-a

obezbijeđena su najmanje četiri kreveta za oboljele od Covid-a, koji iz različitih razloga trebaju tretman na tim klinikama, a imamo 35 klinika;

Pored toga, pismo koje je uputio dio kolektiva ljekara Klinike za anesteziju, nije pismo kolega koji su otišli na bolovanje usred pandemije. Naše kolege i danas odgovorno rade na svojim radnim

mjestima. I ovo je još jedna dezinformacija u nizu.

6. Konačno, svaki dan svjedočimo problemima s kojima se suočavaju zdravstveni sistemi širom svijeta i zemalja u našem okruženju. I dok ostajemo pri stavu da će KCUS i dalje raditi sve što je u našoj moći da zaštitimo i liječimo naše građane, neizbježno ćemo se suočavati sa problemima i promjenama. To će biti tako sve dok nauka ne nađe djelotvoran lijek i djelotvornu vakcinu. Svi možemo čitati o problemima na koje nailaze zdravstveni sistemi Hrvatske, Italije, Španije, Francuske, itd. Sve ove zemlje su značajno bogatije i imaju snažnije zdravstvene sisteme od našeg. Kako onda bilo ko može očekivati da mi imamo savršen odgovor na pandemiju pored svih slabosti našeg sistema, konstantnih napada i manipulacija kojima smo izloženi. Ako političke stranke žele

pomoći, davno su mogle imenovati barem ministra zdravlja u Kantonu Sarajevo. Pored toga vidimo i lutanja u samoj struci. Lijek od kojeg smo imali velika očekivanja, Remdesivir, SZO je nedavno proglasila neučinkovitim. Dvije velike probe vakcina su također otkazane.

7. Ako zaista želite ocijeniti kvalitet rada zdravstvenog sistema u BiH u odgovoru na Covid-19 preporučujemo Vam posjetite zvaničnu stranicu Svjetske zdravstvene organizacije, gdje možete naći podatke i uporediti stanje u BiH sa stanjem zemalja širom svijeta. Bosna i Hercegovina je i

pored svih izazova sa kojima se suočava na 23 mjestu među 55 zemalja koje SZO klasificira kao evropske po stopama smrtnosti od Covid-19 virusa. S obzirom da smo u većini drugih statistika redovno na dnu ljestvice, činjenice ipak pokazuju da i naš rad nije loš ni katastrofalan

kakvim ga žele prikazati neki politički lideri.

8. Sindikat uposlenika KCUS-a stoji uz svoj menadžment, sve ljekare, medicinske sestre, servirke, i sve ostale koji zbrinjavaju naše pacijente!

Mi smo veliki tim koji brine za Vas i to ćemo i dalje raditi. Ako ne budemo imali drugog izbora branićemo se i svim raspoloživim sindikalnim sredstvima i resursima da demantujemo laži i da osiguramo da ne prođu nekažnjeno. Defamacija, odnosno kleveta, nije dozvoljena u našem zakonodavstvu. Ako već nemate nikakve moralne ni etičke granice, moraćemo se s Vama boriti pred nadležnim pravosudnim tijelima i tražiti da nas barem ne maltretirate i ne klevećete, dok Vi

istovremeno ništa konstruktivno ne radite. Naravno, uvijek najbolje radite samo za ličnu korist.

9. Dragi naši građani i građanke, KCUS je zdravstvena ustanova u kojoj svi uposlenici odgovorno i predano rade svoj posao. Brinemo o pacijentima i pokušavamo riješiti probleme s kojima se suočavamo. Nemamo PR agenciju. Nemamo medijsku promociju. Nemamo kampanju, stručnjake za marketing i lijepo pakovanje „šarenih laža“. Mi smo tu da se brinemo za Vas, a Vi nam pomozite time što ćete odbiti nasjedati na postove na fecebooku i izjave neodgovornih političara.

Nosite maske, poštujte fizičku distancu, perite ruke i budite odgovorni, a mi ćemo uvijek biti tu za Vas.

