Čerkez: Sve bolnice u roku od 72 sata moraju obezbijediti potrebne kapacitete

Zbog reapidnog rasta broja zaraženih od koronavirusa morali smo donijeti nove mjere, kazao je danas Goran Čerkez, pomoćnik federalnog ministra zdravstva.

– Jedna od mjera je nošenje maski na otvorenom u Federaciji BiH, također sve bolnice u FBiH moraju obezbijediti 30 posto od svojih kapaciteta za oboljele od korone i za to imaju 72 sata – kazao je Čerkez.

Čerkez je istakao i da će se koristiti i novi antigenski test, odnosno mogućnost antigenskih testova. Ima tačna procedura kada se rade ovi testovi, to je kada je PCR nedostupan i kada je potrebno brže završiti. To je definirano tačno. Testiranja se na ovaj način mogu isključivo provoditi na javno-zdravstvenim ustanovama. Dodao je kako će se do kraja novembra, ako se nastavi ovakav rast zaraženih, imati veliki priliv oboljelih, prenpsi “Avaz“.

– Situacija se značajno pogoršala. Važno je reći da je incidenca 160, što je duplo više u odnosu na prethodne dane. Maske su od danas na otvorenom na cijelom teritoriju FBIH obavezne. Zahtijevali smo obustavu hladnih programa, odnosno samo slučajevi koji su neophodni da se urade – kazao je Čerkez.

Dodao je i kako se traži aktiviranje svih akreditovanih laboratorija na području FBiH, da neodložno sklope ugovore i da počnu testiranje u svim laboratorijama koje su certificirane.

Mjere stupaju na snagu danom donošenja.

