Izet ef. Čamdžić: U našoj zemlji imamo više ministara nego zidara, mi samo propadamo

“Da otpremaču u šumi kažete: Prošvercaj mi te balvane! A on kaže: Nisu moji.

A ti kažeš: “Kao da vlasnik balvana mora znati da si mi ih prodao?!” A on kaže: Ja sam musliman!!

Postavlja se pitanje kome je Omer vladar?

Kad je čobanu rekao, prodaj mi ovce, on kaže, nisu ovce moje…pa reci da ih je vuk pojeo…pa ne mogu, ima Allah…šta Allah dž.š zna?! Sve zna!

Zna šta vam vaše duše smijeraju, zna misli skrivene. Moramo se svi mijenjati i istovremeno sa ovoga mjesta opomenuti. Opomenuti one koji su pogodujući sebi i svojima zaključali kapije naših preduzeća u privatizaciji, one koji su naše zdravstvo doveli na najniže moguće grane.

Moja se rahmetli mati više bojala odlaska u bolnicu nego smrti. Toliko je u toj bolnici dobro, to vam je agonija. Ko je to napravio? Mi smo napravili.

S ovog mjesta smo obavezni opomenuti i one koji su naše školstvo doveli na takve grane da je važno samo posjedovati diplomu s nekog kvazi Univerziteta s neke izmišljene srednje škole iza koje uopće ne stoji znanje.

Mi braćo u našoj zemlji imamo više ministara nego zidara, tesara, vodoinstalatera, a propadamo.

Kakvo je to znanje? Ne, to nije znanje to su samo diplome iza kojih ne stoji ništa. A naići ćemo na most koji se zove Sirat. Strest će taj most sa sebe sve koji su davali i uzimali mito, koji su u sporu između dvojice pogodovali jednom. Mi smo dužni i sebi reći, zna Allah dž.š da sam izvezao stolić, komodu, uzeo balvane koji nisu ni stigli na kapiju preduzeća. Allah dž.š to zna! Ali zna i da si ti zapošljavajući podobnog a ne sposobnog uzeo mito.

