Matthew Palmer: “Isto je tražiti od političara da se bore protiv korupcije i od lisica da čuvaju kokoške”

Američka ambasada u BiH objavila je na Twitteru snimak panela u okviru kojeg Matthew Palmer govori o korupciji, preciziravši u opisu tvita da je korupcija sveprisutna i da izjeda tkivo bh. društva, prenosi “Klix“.

“Ne možete se sami boriti protiv korupcije, ali postoje stvari koje možete učiniti, poput organiziranja protiv korupcije“, objavila je Američka ambasada, dodavši da je najvažnije pozvati političare na odgovornost putem glasačkih kutija.

Corruption in BiH is pervasive; it eats away the fabric of this society. You cannot fight corruption alone, but there are things you can do, like organizing against corrupt conduct, and most importantly, using the ballot box to hold politicians accountable. pic.twitter.com/9NoZCh0cO5

— US Embassy Sarajevo (@USEmbassySJJ) October 23, 2020