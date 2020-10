Probijen tunel Počitelj

Direktor JP Autoceste FBiH Adnan Terzić sa zadovoljstvom je konstatovao da je tunel probijen četiri mjeseca prije predviđenog roka. Kompletna trasa dugačka je oko deset kilometara.

Dinamikom radova zadovoljan je i federalni ministar prometa i veza Denis Lasić. On je u izjavi za medije rekao kako je uvjeren da će kompletna dionica biti završena do kraja 2021, te da će se s velikim vijaduktom uskoro preći Neretva.

– Tunel Kvanj će biti dodijeljen u ovoj godini. Uskoro ćemo raspisati i tender za dionicu ‘Mostar jug – Kvanj’. Nesporazume koje smo imali oko zemljišta smo izgladili, svi vlasnici nekretnina koji imaju zemljište na dionici su isplaćeni i prepreka više nema. Svjesni smo šta nam svima znači Koridor 5c, konstatovao je Lasić.

Kao najveći budući poduhvat istakao je gradnju tunela Prenj. Finansijsku konstrukciju za taj projekat zatvoriti će do kraja godine, a u novoj već raspisati i tender. Poddionica Počitelj-Zvirovići dio je dionice Počitelj-Bijača, dugačka 11,07 kilometara i podijeljena na dva LOT-a. LOT 1 obuhvaća trasu autoceste od početne stacionaže do mosta Počitelj i od mosta Počitelj do petlje Zvirovići.

