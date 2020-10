HNŽ: Zabranjuju se aktivnosti van nastave, obavezne maske i na otvorenom

U zatvorenom prostoru može biti samo 25 ljudi, na otvorenom 50, zabranjuju se izvannastavne aktivnosti, obvezne su maske u zatvorenom i na otvorenom prostoru te je obavezno nošenje zaštitnih maski za lice u školama za sve učenike od petog razreda nadalje, naredba je Kriznog stožera Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Hercegovačko-neretvanske županije, piše “Bljesak“.

U Naredbi, koja stupa na snagu danas, se navodi kako se reducira se broj osoba na skupovima koji se održavaju, poput: političkih skupova, vjenčanja, krizmi, sprovoda i svih sličnih događaja koje imaju za cilj okupljanje određenog broja ljudi i to tako da je dozvoljeno najviše do 25 ljudi u zatvorenom prostoru, a najviše do 50 ljudi u otvorenom prostoru..

”Sva okupljanja unutar navedenih ograničenja moraju se odvijati u prostoru koji omogućuje obveznu fizičku distancu od najmanje 2 metra izjedu osoba (osim članova istog kućanstva)”, navedeno je. No, od ove naredbe izuzeta je Skupština HNŽ-a.

”Obvezno je pravilno nošenje zaštitnih maski za lice u zatvorenom prostoru te je obvezno nošenje zaštitnih maski za lice na otvorenom, ukoliko se ne može držati preporučena fizička distanca od 2 metra između osoba. Obvezno je pravilno nošenje zaštitnih maski za lice u školama za sve učenike od 5 razreda nadalje.

Zabranjuju se sve vannastavne aktivnosti na teritoriju HNŽ”, stoji u naredbi kojom se zadužuju i inspekcije da provode nadzor nad provođenjem ove odluke.

”Pored pojačanog redovnog inspekcijskog nadzora, mjerodavna ministarstva i jedinice lokalne samouprave obvezne formirati i inspekcijske timove koje čine dva inspektora koji će uz asistenciju policijskih službenika vršiti kontrolu provedbe naloženih mjera i izricati sankcije sukladno važećim propisima”, navedeno je.

Facebook komentari