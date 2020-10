Završeno saslušanje: Šta je Batko rekao istražiteljima SIPA-e

Nakon što je danas uhapšen u akciji SIPA-e kondnog naziva “Network” Almir Čehajić Batko u prisustvu svog branioca Omara Mehmedbašića dao je izjavu na okolnosti zloupotrebe položaja i pranja novca.

– Batko je ispričao sve ono što mu je poznato o navodima za koje ga terete. Mora se imati u vidu da je on uspješno organizirao 70 transplatacija, a da se u ovom slučaju radi o pet nezadovoljnih ljudi. Recimo jedan od njih je naveo da je predugo čekao na transplataciju bubrega, a za to se i u Americi zna čekati po pet godina. Nemojmo zaboraviti Mimu Šahinpašića i ostale kojima je pomogao. Mi kao odbrana trazili smo da ide u kućni pritvor, jer bi njegovo zatvaranje gotovo spriječilo “Otvorenu mrežu” da funkcionira, a dosta ljudi zavisi od toga. Također, Batkovo zdravlje je narušeno. Ima šećer, više puta je prekidano ispitivanje da bi se nivo šećera mjerio. Problem je taj novac koji je prebacivan na druge račune da bi se drugi ljudi liječili, ovi koji su prijavili učinili su to zbog čekanja na lijecenje – pojasnio je Mehmedbašić po izlasku iz prostorija SIPA-e, piše “Avaz“.

Što se tiče Davora Gaja koji je također osumnjičen njegov dolazak se očekuje sutra i Mehmedbašić će preuzeti i njegovu odbranu.

