Odluka suda: Policijski sat je nezakonit, građanima vratiti novac od kazni!

Osnovni sud u Prijedoru donio je praavosnažnu odluku kojom je D.S. iz tog grada oslobođen optužbi Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske da je prekršio Zakon o javnom redu i miru, jer je prekršio policijski čas koji je zbog epidemije korona virusa bio na snazi u vrijeme trajanja vanrednog stanja, piše “Žurnal“.

Policija je za vrijeme vanrednog stanja, koje je u RS bilo na snazi od 16. marta do 22. maja, i tokom kojeg je bio uveden policijski sat od 20.00 časova do 5.00 sati ujutro, pisala prekršajne prijave svima onima koje je u to vrijeme zatekli na ulici, bez obzira na razlog. D.S. je 13. aprila za vrijeme policijskog časa išao u Hitnu pomoć, ali mu je policija napisala prekršajni nalog.

„Uhvaćeni“ građani bili su dužni da plate kazne koje su se kretale od 500 do hiljadu konvertibilnih maraka.

Mnogi od njih, poput D.S., pokrenuli su sudske postupke u vezi sa tim pitanjem i, nema sumje, svi će, kao i on, dobiti sporove protiv MUP RS.

U slučaju D.S., koji će, sasvim sigurno, postati obrazac u odlučivanju i u ostalim predmetima, Sudsko vijeće je odlučilo da Republički štab za vanredne situacije, koji je donio odluku o uvođenju policijskog časa, nije imao nadležnost da donese odluku o uvođenju policijskog sata, iz prostog razloga što nije državni organ.

Zapravo, Republički štab za vanredne situacije, na čijem čelu je premijer RS Radovan Višković, samo je operativno-stručno tjelo Vlade RS. Dakle, zaključci Republičkog štaba za vanredne situacije nemaju karakter rješenja ili naredbe na koje upućuje član 22. Zakona o javnom redu i miru.

Dakle, policijski čas u RS je donesen od strane tijela koje za to nije imalo nadležnost, odnosno nije postojao pravni osnov da se u periodu od marta do kraja maja ograniči sloboda kretanja građanima u RS. Da je vlast u Republici Srpskoj ozbiljna, a nije, ne bi donosila ad hoc odluke koje namaju pravno uporište. Republički štab za vanredne situacije mogao je samo da predloži uvođenje policijskog časa, ali je tu odluku trebalo da donese Vlada RS.

O kakvom šarlatanstvu se radi potvrđuje i činjenica da odluka o uvođenju policijskog časa nikada nije objavljena u Službenom glasniku RS, što je obavezna radnja.

Premijer RS Radovan Višković, koji je više puta potvrdio da niti ima kapacitet niti znanje da obavlja funkciju na kojoj se nalazi, sada odgovornost pokušava da svali na Sud, osipajući drvljem i kamenjem po sudiji Osnovnog suda u Prijedoru Predragu Tepiću, koji je potpisao prvostepenu presudu.

Pozvao je Osnovni sud u Prijedoru da preuzme odgovornost za zdravlje građana ukoliko smatra da Republički štab za vanredne situacije ne radi dobro svoj posao. Presudu je ocijenio kao „proizvoljnu odluku jednog sudije“, dodavši kako ne priznaje rad pojedinih sudija i tužilaca.

„Neka dotični sudija onda preuzme odgovornost za zdravlje ljudi i građana Srpske, pa neka on propisuje mjere i kaže kako da se radi. Poslaćemo naše zdravstvene radnike na godišnje odmore, jer su to zaslužili, pa neka taj sudija onda liječi oboljele od korona virusa“, kazao je Višković.

VIRUS JE IZMIŠLJEN

Umišljeni premijer, očigledno nije bio obaviješten da je prvostepenu odluku, potvrdilo i tročlano Sudsko vijeće Osnovnog suda u Prijedoru, čime je odluka postala pravosnažna. Svi troškovi postupka idu na teret budžeta RS-a, ako i ostali građani koji su kažnjeni drakonskim kaznama za kršenje nelegalno uvedenog policijskog časa krenu stopama D.S., biće to novi udar na ionako prazan entitetski budžet.

Izvršna vlast u RS tako je pokazala, ne samo da ne poznaje zakone na osnovu kojih treba da donosi određene odluke, već selektivno prihvata odluke sudova. One koje joj idu u prilog svesrdno podržava, one koje ukažu na propuste izvršne vlasti odbacuje, što je već veoma ozbiljna stvar.

Potpuno negiranje sudskih odluka i Viškovićeva arogancija je zaista vrhunac licemjerja.

„Neka oni donose odluke. Korona virus je pogodio cijeli svijet. Svi se bore s tim, samo izgleda da taj sudija još nije čuo da je korona virus u Srpskoj“, rekao je Višković.

Onaj isti Višković koji je samo dva dana prije nego što se pojavio prvi slučaj korona virusa u RS rekao da kako je korona virus „izmišljen“.

„Možda ne bi trebalo kao predsjednik Vlade da to kažem, ali hoću kao čovjek da kažem da je korona virus izmišljen da bi se zaustavio privredni rast, pogotovo nekih zemalja koje su u određenom momentu pojavile tamo gdje neki drugi smatraju da ne bi trebalo da se nađu”, rekao je on 4. marta.

Višković je, izgleda, konačno shvatio da je korona virus ozbiljna stvar, ali je notorno da Vlada na čijem je čelu radi neozbiljno, površno i donosi odluke koje nemaju zakonsko uporište. Troškove sudskih postupaka koji će se voditi u sličnim predmetima neće platiti Višković iz svog džepa, već će oni biti namireni iz budžeta, odnosno platiće ih građani RS.

Facebook komentari