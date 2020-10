Narednih dana u BiH sunčano uz umjerenu oblačnost

Danas se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima i dio prijepodneva po kotlinama Bosne može biti magle i niskih oblaka. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 12 do 17, na jugu do 21 stupanj.

U ponedjeljak, 19. oktobra očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U Bosni u jutarnjim satima i dio prijepodneva po kotlinama sa maglom i niskim oblacima. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na jugu do 11, a najviša dnevna od 13 do 18, na jugu do 22 stupnja.

Sunčano vrijeme očekuje se u utorak, 20. oktobra. U jutarnjim satima i dio prijepodneva po kotlinama magla i niska oblačnost. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu do 11, a najviša dnevna od 15 do 19, na jugu do 22 stupnja.

U srijedu, 21. oktobra bit će također sunčano. U Bosni u jutarnjim satima i dio prijepodneva po kotlinama magla i niski oblaci. Jutarnja temperatura od 3 do 9, na jugu do 12, a najviša dnevna od 16 do 22 stupnja.

Količine padavina u protekla 24 sata (mm): Mostar, Neum, Rudo, Višegrad 4, Foča 3, Srebrenica, Trebinje 2, Bijeljina, Bjelašnica, Čemerno, Tuzla 1, saopćeno je iz Odsjeka za analizu i prognozu vremena Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH

Facebook komentari