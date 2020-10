Upozorenje Kriznog štaba KS: Moglo bi doći do kolapsa zdravstvenog sistema

S obzirom da epidemiološki nadzori govore da je došlo do tzv. ubrzanoga širenja zaraze u zajednici, to jeste do ubrzane lokalne transmisije virusa, Krizni štab posebno potcrtava kako je neophodno primjenjivati tačku 1. iz Naredbe broj 62/20 “o obaveznom propisnom nošenju zaštitnih maski preko nosa i usta za zaštitu respiratornog sistema u zatvorenom i na otvorenom prostoru”.

Isto tako, podsjećaju na obavezu za sva pravna i fizička lica da donesu krizni plan pripravnosti i odgovora na pojavu COVID-19, kako bi umanjili širenje zaraze među svojim uposlenicima.

“Važna zdravstvena mjera koju je neophodno provoditi, a sve u cilju prekidanja puta infekcije, je da osobe kod kojih se jave bilo kakvi respiratorni simptomi ili su imali kontakt sa osobama koje su potvrđeno COVID-19 pozitivne obavezno ostanu kod svojih kuća, te kontaktiraju svoje porodične ljekare i slijede njihove upute u liječenju”, ističu u Kriznom štabu.

Upućuju i poziv svim političkim akterima da svoje predizborne aktivnosti obavezno kreiraju u skladu sa datim preporukama.

Cilj je što prije prepoznati infekciju, izolovati zaražene, ograničiti kontakte, prekidati lance zaraze.

Stanovnicima se sugeriše da izbjegavaju mjesta većih okupljanja.

Pozivaju ih i da budu maksimalno oprezni, kako bi spriječili i preduprijedili infekciju ovim još uvijek nepoznatim i novim virusom.

Svi članovi Kriznog štaba upozoravaju kompletnu javnost, stanovništvo i sve nivoe vlasti, da ukoliko se nastavi sa povećanjem broja zaraženih ovim tempom, kao i sa nepoštivanjem propisanih epidemiološkim i zdravstvenih mjera, preporuka i naredbi da bi moglo doći do kolapsa zdravstvenog sistema u Kantonu Sarajevo, posebno vezano za zdravstvene radnike i njihov ogroman angažman u toku ove epidemijske krize, a što ne bi bilo u interesu nikome od nas.

Naredbe i preporuke se donose u skladu sa naredbama Kriznog štaba Federalnoga ministarstva zdravstva, usklađujući ih sa protokolima Svjetske zdravstvene organizacije, konstantno prateći kretanje pandemije Covid-19 u Kantonu Sarajevo, Federaciji Bosne i Hercegovine, Bosne i Hercegovine, ali i u regionu i svijetu, prenosi “Radiosarajevo“.

Prateći epidemiološku situaciju, Krizni štab Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo predlagat će nove javno-zdravstvene mjere.

