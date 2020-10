Kazna za nenošenje maski na otvorenom u Kantonu Sarajevo i do 1.500 KM!

Članica Kriznog štaba i pomoćnica ministra zdravstva Kantona Sarajevo dr. Alma Kadić i načelnik Sektora uniformisane policije MUP KS Džafer Hrvat na konferenciji u četvrtak javnost su upoznali sa sadržajima dvije naredbe, koje je Krizni štab MZ KS donio u srijedu, javlja Anadolu Agency (AA).

Kadić je tom prilikom rekla je Krizni štab KS donio dvije naredbe zbog pogoršanja epidemiološke situacije u KS.

”U mjesecu oktobru, došlo je do naglog porasta novooboljelih. Tako da smo u prvoj sedmici oktobra imali 155 slučajeva novooboljelih, a već u drugoj sedmici 319. Današnji podaci pokazuju da je broj novozaraženih 111. U protekla 24 sata smo imali četiri smrtna slučaja. U izolatoriju Kliničkog centra trenutno je 49 hospitaliziranih”, rekla je Kadić.

Navela je kako je iz tog razloga Krizni štab KS donio dvije naredbe, a referirajući se na naredbu Kriznog štaba federalnog Ministarstva zdravstva od 1. oktobra 2020.

Jedna naredba se odnosi na nošenje maski, a promjena je u tome što se maske moraju nositi i na otvorenom i zatvorenom prostoru.

Jedna naredba se odnosi na nošenje maski, a promjena je u tome što se maske moraju nositi i na otvorenom i zatvorenom prostoru.

”Za ovu naredbu zadužena je uprava policije MUP”, rekla je Kadić.

Pojasnila je da se druga naredba odnosi na broj ljudi na otvorenom i u zatvorenom prostoru.

”Mi smo u odnosu na federalnu naredbu smanjili da broj osoba u zatvorenom prostoru ne bude više od 30, a u otvorenom od 60. Ova naredba ima rok važenja do 31. oktobra ove godine. Pratit ćemo epidemiološku situaciju i vidjet ćemo sve eventualne promjene“, rekla je Kadić.

Naredbom se nalaže svim pravnim subjektima da u skladu s radnim procesima obezbijede klizno radno vrijeme kako bi se smanjile gužve u javnom prijevozu, dolaska i odlaska s posla.

“Nalaže se i osnovnim i srednjim školama da organizuju rad također u kliznom vremenu od 7:30 do 9 sati, a radi rasterećenja gužvi u javnom prijevozu prilikom ulaska i izlaska iz škola“, rekla je Kadić.

Naglasila je kako se ovom naredbom nalaže svim pravnim subjektima i fizičkim licima koji imaju više od 20 zaposlenih da, ako nisu dosad, pod hitno donesu krizni plan pripravnosti kojim će biti usklađena organizacija rada, a u skladu sa smjernicama i preporukama federalnog i kantonalnog Zavoda za javno zdravstvo.

”Ova naredba stupa na snagu od danas, 15. oktobra i rok važenja primjenjuje se do 31. 10. 2020.”, rekla je Kadić.

Napomenula je kako sve što nije regulisano ovom naredbom, regulisano je federalnom naredbom koja je donesena 1. oktobra, a u njoj su navedene i zdravstvene institucije i javni gradski prevoz te sve ostalo što nije u kantonalnoj naredbi.

O provođenju mjera i naredbi u oblasti policije govorio je Hrvat, koji je podsjetio kako je Skupština KS na sjednici 27. augusta 2020. donijela Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira u kojem se propisuje novi prekršaj, nepoštivanje naredbi nadležnog organa o sprečavanju širenja zaraze i zaštite stanovništva od zaraznih bolesti.

”U okviru tih izmjena je u članu 13. navedeno da će postupanje po ovim izmjenama biti dodijeljeno policiji, odnosno policija će biti nadležna za provođenje tih izmjena i dopuna zakona pod uslovom da se u naredbi to navodi, i to se desilo. Zakon je stupio na snagu 1.9. Naredba o obaveznom propisnom nošenju zaštitnih maski preko usta i nosa za zaštitu respiratornog sistema je donesena na sjednici Kriznog štaba 12.10 i trajat će do 31.12”, rekao je Hrvat.

Rekao je i kako je u dijelu naredbe koji se odnosi na postupanje policije data obaveza Upravi policije da animira javnost, odnosno upozna javnost s aktuelnim zakonskim rješenjima s obzirom na to da je to i novost.

Naveo je i kako je za ovaj prekršaj predviđena kazna od 500 do 1.500 KM.

“Policijski službenici neće zbog ovakve stvari zapostaviti svoje redovne poslove i zadatke”, naglasio je Hrvat.

Facebook komentari