Sutra snijeg, kiša, grmljavina i zahlađenje: Od utorka ponovo sunčanije

Meterolozi su za sutra u BiH najavili zahlađenje sa kišom, a na višim planinama sa susnježicom i snijegom.

Ujutru i prije podne biće oblačno, na jugu i centralnim krajevima sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Padavine će se tokom dana proširiti na sve krajeve, a obilnije se očekuju u Hercegovini i centralnim dijelovima. U noći na utorak, 13. oktobar, na višim planinama doći će do formiranja manjeg snježnog pokrivača.

Puhat će slab do umjeren vjetar, promjenljivih pravaca.

Jutarnja temperatura vazduha od sedam do 13, na planinama od četiri, a najviša dnevna od šest do 11, na jugozapadu od četiri, prema večeri i u noći u daljem padu.

Razvedravanje se djelimično očekuje tokom dana u utorak, 13. oktobra, uz prestanak padavina u većini krajeva, samo će uveče slabija kiša padati na jugu i jugozapadu.

Jutarnja temperatura vazduha od tri do osam, na planinama od nula stepeni, a najviša dnevna od šest do 12, na planinama do tri stepena Celzijusova.

Toplije sa dužim sunčanim intervalima najavljeno je za srijedu, 14. oktobar, ali će kiše i povremenih pljuskova biti na jugu. Jutarnja temperatura od dva do osam, u višim predjelima do minus dva, a najviša dnevna od 10 do 16, na sjeveru oko 18, na planinama od pet stepeni Celzijusovih.

Kiša će nastaviti da pada na jugu i jugozapadu i u četvrtak, 15. oktobra, a biće je i u ostalim ostalim krajevima tokom prijepodneva. Na sjeverozapadu se lokalno očekuju i pljuskovi. Poslije podne padavine će oslabiti i prestati, a sunčani periodi biće jugu i istoku. Jutarnja temperatura od šest do 11, u višim predjelima od dva, a najviša dnevna od devet do 14, na planinama od stepeni Celzijusovih.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas na zapadu, sjeverozapadu, sjeveru i dijelom u centralnim krajevima preovladava oblačno vrijeme. Od večernjih časova moguće su jačanje padavina sa jugozapada koje će se proširiti na sve krajeve.

Bjelašnica je danas u 14.00 časova bila najhladnija sa šest stepeni, a maksimalna dnevna temperatura od 23 stepena izmjerena je u Mostaru, Neumu i Zenici.

Facebook komentari