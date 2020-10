DOLAZI NAM ZIMA : Snijeg stiže u Bosnu i Hercegovinu

Meteorolozi su za početak naredne sedmice najavili osjetno zahlađenje sa sjeverozapada, koja će donijeti i snježne padavine.

“Padom temperature zraka, kiša će na planinama preći u susnježicu i snijeg uz stvaranje snježnog pokrivača. U noći na utorak usljed premještanja ciklone s juga prema sjeveru prognoziraju se obilnije padavine koje će se od juga zemlje premjestiti preko centralnih, istočnih i djelomično sjeveroistočnih područja Bosne, pri čemu količine padavina se kreću između 20 i 50, lokalno u Hercegovini i do 80 mm”, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

U nastavku donosimo prognozu vremena za naredne dane.

U prvim satima nedjelje doći će do porasta oblačnosti sa zapada, pa se ujutro i prijepodne u većem dijelu Posavine, Krajine, zapadne Bosne i jugozapadne Hercegovine prognozira pretežno oblačno vrijeme, dok u ostatku zemlje malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme uz postepen porast oblačnosti prema podnevu.

Popodne približavanjem ciklonalnog polja našoj zemlji kiša i pljuskovi se očekuju najprije u Hercegovini, na zapadu, jugozapadu Bosne i u Krajini. U većem dijelu zemlje bez padavina do večernjih sati. Nešto manje oblačnosti prognozira se na istoku i sjeveroistoku Bosne. U večernjim satima i noći na ponedjeljak očekuje se prelazak frontalnog poremećaja preko naše zemlje, pa će kiša zahvatiti veći dio naše zemlje. Intenzivnije padavine očekuju se u Krajini. Vjetar umjerene jačine, južni i jugozapadni, na sjeveroistoku i sjeveru Bosne sjeveroistočni.

Prelaskom fronte preko naših područja zapuhat će umjeren do jak, sjeverni i sjeverozapadni, najprije u Krajini. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na jugu do 14, a većinom od 15 do 22 ºC. Izuzetak je prostor Krajine i dijela Posavine gdje maksimumi su između 10 i 13 ºC. Smještanjem sa zadnje strane ciklone, u večernjim satima očekuje se pad temperature zraka u Krajini usljed spuštanja hladne zračne mase sa sjeverozapada.

U ponedjeljak, 12. oktobra, sa zapada zemlje se kiša i pljuskovi premještaju prema istoku Bosne. Prevladavat će pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Obilnija kiša i pljuskovi prognoziraju se u Hercegovini, centralnim, istočnim i djelomično sjeveroistočnim područjima Bosne poslijepodne i navečer. Prognozirana količina padavina u ovim područjima kreće se između 20 i 50, lokalno u Hercegovini do 80 mm, dok se najmanja količina prognozira na sjeverozapadu Bosne. Padom temperature zraka, od poslijepodnevnih sati na planinama iznad 1300 metara nadmorske visine kiša će preći u susnježicu i snijeg uz stvaranje snježnog pokrivača, prema večeri i na nadmorskim visinama oko 1000 metara nadmorske visine.

Usljed dodatnog pritjecaja hladnije zračne mase, ali i mjestimično obilnijih padavina, u noći na utorak snježna granica se može spustiti nakratko i ispod 800 metara nadmorske visine, pa se susnježica i prolazno snijeg očekuju i u brdovitim područjima. Vjetar slab do umjeren, sjevernog smjera. U Hercegovini u večernjim satima se prognozira jačanje bure. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na jugu do 12, a dnevna od 6 do 12, na jugu do 16 ºC.

U utorak, 13. oktobra preovladavat će pretežno oblačno vrijeme sa kišom, na planinama sa snijegom, a pojave snijega ujutro i prijepodne može biti i po brdima. Poslijepodne očekuje se postepen prestanak padavina, najprije na sjeverozapadu Bosne, a prema večernjim satima i u ostatku zemlje. Vjetar slab do umjeren, povremeno na sjeveroistoku Bosne pojačan, zapadnog i sjeverozapadnog smjera.

U Hercegovini će bura biti u slabljenju. U noći na srijedu vjetar će promijeniti svoj smjer na jugo. Jutarnja temperatura će biti od -2 do 5, na jugu do 9, a dnevna od 4 do 9, na jugu do 14 ºC.

U srijedu, 14.10.2020. prema trenutno raspoloživom materijalu se očekuje jačanje juga u drugom dijelu dana. Jutarnja temperatura od -3 do 4, na jugu do 9, a dnevna od 10 do 15, na jugu do 18 ºC,piše Depo

Facebook komentari