Objavljena prognoza do ponedjeljka – u narednim danima možda bude snijega

Temperature zraka u 8 sati: Bjelašnica -1 stepen, Sokolac 0, Drvar 2, Grude i Livno 3, Ivan Sedlo, Sanski Most, Sarajevo i Tuzla 4, Bihać, Bugojno, Prijedor, Široki Brijeg i Srebrenica 5, Banja Luka, Doboj, Jajce i Zenica 6, Bijeljina 7, Gradačac i Zvornik 10, Trebinje 11, Mostar i Neum 13 stepeni. Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 950 milibara, za 2 milibara je niži od normalnog i sporo raste.

Bioprognoza: Povoljne biometeorološke prilike, duži sunčani intervali i postepeni rast temperatura zraka, pozitivno će djelovati na opštu sliku. Manje poteškoće su moguće u jutarnjim satima, pretežno zbog prohladnog vremena i mjestimične pojave magle u unutrašnjosti. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata, trebale bi se umanjiti sa odmicanjem dana.

Danas u Bosni i Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Nešto više oblaka očekuje se u zapadnim i sjeverozapadnim dijelovima. Po kotlinama i uz riječne tokove bit će magle. Vjetar u Bosni slab sjevernog smjera, a u Hercegovini slaba do umjerena bura. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 15 i 20, na jugu zemlje do 22 stepena.

U Sarajevu malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Najviša dnevna oko 17 stepeni.

Subota: U Bosni i Hercegovini umjereno oblačno vrijeme. Nešto sunčanije očekuje se na jugu. Dio prijepodneva po kotlinama i uz riječne tokove sa maglom i niskim oblacima. Vjetar slab promijenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 5 i 10, na jugu zemlje do 12, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 22 stepena.

Nedjelja: U Bosni i Hercegovini prije podne, postupno naoblačenje. Kiša se prvo očekuje u zapadnim i sjeverozpadnim dijelovima, a krajem dana i tokom večeri, sa nedjelje na ponedjeljak, kiša se očekuje i u ostalim dijelovima. Vjetar slab, u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera. U Hercegovini slabo jugo. Jutarnja temperatura zraka većinom između 5 i 10, na jugu zemlje do 12, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 22 stupnja, prenosi “RAdiosarajevo”

Ponedjeljak: Pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Intenzivnije padavine očekuju se u Hercegovini. U planinskim područjima moguća je i pojava snijega. Jutarnja temperatura zraka većinom između 5 i 10, na jugu zemlje do 12, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 18 stepeni, javlja Federalni hidrometeorološki zavod.

Facebook komentari