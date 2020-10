Almiru i Šeherzadi 20 godina robije: Djecu tjerali da prose, tukli ih i ostavljali da noće pod vedrim nebom

Ovaj bračni par je optužen da su u periodu od januara 2017. do marta 2018. godine četvero djece, u životnoj dobi od 7 do 11 godina, koji su s njima živjeli u porodičnoj zajednici u mjestu Mihatovići pored Tuzle, prisiljavali na prosjačenje kako bi sebi pribavili korist tako što su im djeca predavala sav isprošeni novac koji se po jednom djetetu kretao od 20 do 150 KM dnevno.

Pri tome su koristili njihovu nedovoljnu psihičku razvijenost i bespomoćan položaj u kojem su se nalazili.

U optužnici je navedeno da su djecu budili rano ujutru i bez obzira na vremenske prilike, vanjsku temperaturu i godišnje doba ih prevozili automobilom na lokacije u Tuzli, Gradačcu, Srebreniku i Orašju. Tu su ih stalno nadzirali, tjerali da prosjače od jutra do kasnih večernjih sati, prijetili im da će ih tući ili ih je Almir i tukao ukoliko ne donesu dovoljan dnevni iznos novcam,piše Faktor.

Zabranjivali su im da troše novac na hranu i za svoje potrebe, te su djeca, nerijetko, na niskim temperaturama na udaljenim lokacijama spavala na otvorenom ili su se pješice morali vraćati da bi im predali novac.

Nakon što sud dostavi pismeni otpravak presude ovo Tužilaštvo će razmotriti da li će se na prvostepenu presudu izjaviti žalba, saopćeno je iz Tužilaštva TK.

