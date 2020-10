Danas pretežno oblačno sa kišom ili pljuskovima, upaljen žuti alarm

U Bosni i Hercegovini danas se, u ranim jutarnjim satima, očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima u Hercegovini, sjevernim, istočnim i u dijelovima centralne i zapadne Bosne

U ostatku dana, uglavnom, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom prijepodneva još ponegdje na jugu može biti slabih lokalnih pljuskova.

Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na jugu do 20, a dnevna od 20 do 26 stepeni.

U Sarajevu u jutarnjim satima bit će pretežno oblačno vrijeme, a u ostatku dana smanjenje naoblake. U jutarnjim satima je moguća slaba kiša. Jutarnja temperatura oko 13, a dnevna oko 24 stepena.

Žuto upozorenje

U Hercegovini ze istočnim i u dijelovima centralne i zapadne Bosne tokom jutra očekuje se pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima. U ostatku dana, prema prognozi, bit će uglavnom sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, prenosi “Fokus“.

Za veći dio naše zemlje upaljen je žuti meteoalaram. Naime, ovo upozorenje odnosi se na područja Banje Luke, Trebinja, Foče, Višegrada i Prijedora.

