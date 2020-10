Dr. Šekib Sokolović: Osim pluća COVID-19 napada i srce, boraviti na čistom zraku

COVID-19, bolest koju uzrokuje novi koronavirus, dovodi do velikog zapaljenja pluća, ali posljednje studije pokazale su da napada i srce.

“Ono što smo mi vidjeli u dnevnoj praksi je da dođe do velikog, velikog zapaljenja pluća, i kada uradite jedan kompletan snimak pluća, vi vidite ustvari jednu maglu kao da posmatrate oblak, a znate kako pluća tamno izgledaju”, kazao je prof. dr. Šekib Sokolović, subspecijalista kardiolog i subspecijalista reumatolog, u razgovoru za Anadolu Agency (АА).

“Kao kardiolog mogu vam reći da su zadnje studije pokazale da COVID-19 uz pluća napada i srce, dovodi do zapaljenja kardiomiocita, dovodi do zapaljenja miokarda, koje prolazi na neki način nezapaženo. Pacijenti koji su preživjeli koronu, kao glavnu tegobu spominju veliko zamaranje. Kod ovih pacijenata, koji imaju veliko zamaranje, primijećeno je. Poznat je i slučaj košarkaša koji se nakon korone jako rano počeo baviti se sportom i krenuo sa većom fizičkom aktivnošću i došlo je do nagle smrti zato što u 61 posto slučajeva pacijenata koji su imali koronu primijećeno da dolazi do neke male mikroinflamacije miokarda, srčanog mišića. Ukoliko dođe do zapaljenje mišića, kao što se to dešava kod nekih virusnih gripa, jer ovdje se radi o virusu, tako da neke gripe dovode do zapaljenja mišića, miokarditisa, i taj miokarditis može da zahvati i mlade ljude. Ljudi često i ne znaju da su dobili zapaljenje srčanog mišića. Naprimjer, ukoliko su slabo obučeni, slab imunitet, zime su velike, promrzline i onda dobiju virusnu upalu pluća, a time mogu da dobiju i virusno zapaljenje srca, srčanog mišića”, kazao je dr. Sokolović.

Naglasio je kako se o koronavirusu svaki dan saznaju nove informacije te da pacijenti koji su preboljeli COVID-19 trebaju znati da se naredna tri mjeseca moraju susprezati od bilo kakve fizičke aktivnosti.

“Moraju biti na totalnom mirovanju, jer svaka fizička aktivnost može da prouzrokuje aritmije, a aritmije mogu da dovedu do nagle smrti kao što se desilo kod ovog sportiste. Svi pacijenti koji su preboljeli koronu se žale ne veliki zamor. Zdravi su, ali imaju zamaranje. Ako to zamaranje traje duže od tri mjeseca, onda oni trebaju da urade kardiološke pretrage”, rekao je Sokolović, napominjući da ljudi trebaju obratiti posebnu pažnju na gubitak kiseonika.

NAJVAŽNIJE JE NE BITI U ZATVORENIM PROSTORIMA

“Šta radi korona? Ona troši kisik iz organizma. Primarno, korona troši kiseonik. Kako pak prevenirati koronu? Treba zabraniti sve skupove, kolektivne skupove. Ovo sve što se dešava je rezultat kolektivnih skupova, od svadbi, pa nadalje, pošto se korona uglavnom širi zračnim putem, manje se prenosi preko površina. Jednim kašljem jedan zaraženi pacijent izbaci 200 miliona virusa korone i, sad, ukoliko se nalazite u zatvorenoj prostoriji s tim pacijentom, mogućnost zaraze je ogromna. Bitno je ne biti u zatvorenim prostorijama, uvijek držati prozračene prostorije i izbjegavati bilo kakve zatvorene i kolektivne smještaje. Ako uspijemo da to izbjegnemo, onda se možemo nadati dobrom rezultatu”, kazao je dr. Sokolović.

Naglasio je da je također jako bitno i jačanje imuniteta kao oblika prevencije svake infekcije i svake gripe.

“Limfociti su uglavnom odgovorni za imunitet. Mi kad uradimo testove krvi pacijenata sa koronom, nađemo pad limfocita. Dakle, kod njih je jasan pad imuniteta. Jačanje imuniteta je jako važno. Stoga, zdrav život, zdrava ishrana, što bolja ishrana. Mentalni stres je jako bitan. Ja sam uvijek govorio da treba uzimati melatonin uveće pred spavanje da bi imali dobar san. Svaki stres dovodi do pada imuniteta, a pad imuniteta je podložan da se dođe do virusne infekcije, a sad dolazi i zima, očekuju se gripe, a imamo i koronu koja hara. Tako da, ukoliko imate slab imunitet, najbolja odbrana je prevencija i prevencija je zdrav imunitet. Zdrava ishrana, apstinencija od pušenja i od alkohola i boravak na zraku”, rekao je ovaj poznati kardiolog i reumatolog.Sagovornik Anadolu Agency posebno je naglasio značaj boravka na otvorenom, na čistom zraku.

“Ako ste na zraku, vjerujete da neće biti problema. Znači, ljudi trebaju da bježe iz gradova. Nema razloga da se malo ne preselimo u područja, pogotovo gdje imamo puno ozona. Gdje ima kiseonika nema korone, jer korona troši kiseonik iz organizma, a mi ga nemamo u ovakvim gradskim sredinama, zato svi trebamo da koristimo mogućnost da što više boravimo na otvorenom prostoru gdje ima puno kiseonika i ozona”, istakao je dr. Sokolović, podsjetivši da su mnogi ljudi u prethodnom periodu napustili gradove i pobjegli da žive u prirodnijem okruženju.

ZNAČAJ BIJELOG I CRVENOG LUKA

Dodao je da je svakako važno da ljudi nose zaštitne maske, održavaju ličnu higijenu, peru ruke i da izbjegavaju bilo kakve gužve.

“Također, ja sam uvijek govorio da, naprimjer, u kući treba imati vijenac bijelog i crvenog luka, jer primijećeno je tokom španske gripe da su bila sela u kojima uopšte nije bilo te gripe. Kad su istražili, primijetili su da su u tim selima ljudi držali bijeli luk. Bijeli luk je jako zdrav i u borbi protiv korone. Bijeli luk je totalno protektivan i potreban u borbi protiv virusa bilo kojeg, od nahlade, pa i od korone. I, svakako, vitamin D, jer vitamin D je direktno odgovoran za jačanje imuniteta. Tako da u zimskim mjesecima posebno treba uzimati vitamin D, i da nije korone, a posebno sada kada postoji korona. Također, preporučujem cink i selen da se uzima u zimskom periodu i pojačati ishranu. Spicy ili ljuta hrana je jako bitna, jer ljuta hrana uništava mnoge bakterije u ustima i želucu. To se preporučuje kao dobra preventivna mjera. Ja sam i ranije preporučivao inhalacije sa morskom soli. Tek sad pokazuju da je to jako dobra preventivna mjera, ispiranje nosa i ždrijela i usne šupljine slanom vodom”, kazao je dr. Sokolović, dodajući da i bavljenje fizičkim aktivnostima, posebno na otvorenom, jača imunitet.

NAUČNICI JOŠ NE ZNAJU MNOGO O KORONAVIRUSU

Napominje kako i svjetski naučnici u svojim radovima navode da se još uvijek ne zna mnogo o koroni te da će vrijeme pokazati kakve i koliko teške posljedice će ostaviti na ljudski organizam.

“Sad, da li će doći do porasta onkoloških bolesti, tuberkuloze? Tek u zadnjih nekoliko mjeseci otkrivene su te nespecifične pojave kad su radili magnet srca. Tek tad se otkrilo da postoje zapaljenske promjene na srčanom mišiću”, rekao je dr. Sokolović, naglasivši da su gojazniji ljudi podložniji, ne samo ovom virusu nego i karcinomu, hipertenziji, povećanom holesterolu…

Uputio je apel nadležnim organima u BiH da se zabrane sva kolektivna okupljanja te da je otvoreni prostor jako bitan za zaštitu od infekcije.

“Grupisanje ljudi je riziko-faktor. Naravno, individualna zaštita je najbolja mjera i, normalno, zdrava ishrana i, ako je moguće, bježati u planine. Gdje ima kisika, nema korone”, poručio je prof. dr. Sokolović.

