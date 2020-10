KRIZNI ŠTAB DONIO NOVE MJERE: Evo kad stupaju na snagu!

Neke evropske zemlje, među kojima je i Hrvatska, odlučile su se za restriktivnije mjere u pogledu skraćivanja radnog vremena ugostiteljskih objekata, ali kako je za N1 rekao Goran Čerkez, u FBiH do toga neće doći.

“Mi nećemo slijediti Hrvatsku u tome. Mjere koje su na snazi će od subote biti produžene. Važna izmjena je da će u pozorištima i kinima moći biti do 70 osoba. Razmatramo mjere za jedan sportski događaj, ali to ćemo utvrditi do sutra”, kazao je Čerkez.

Noćnim klubovima i dalje nije dozvoljen rad, a radno vrijeme ugostiteljskih objekata i dalje ostaje do 23 sata.

U sistemu obrazovanja neće biti promjena jer je, prema Čerkezovim riječima, utvrđeno globalno da nema povećanja broja oboljele djece školskog uzrasta od korona virusa.

“Dolazi do pada obolijevanja, uspjeli smo i uradili dobro i u fazi saniranja ovoga u Hercegovini. Imamo blago povećanje u Posavskom kantonu i Zenici, ali je situacija zadovoljavajuća. Iste mjere i dalje ostaju na snazi, pokušat ćemo da ne uvodimo ništa novo. Iako u Španiji, Francuskoj, Njemačkoj i drugim zemljama dolazi do skraćivanja broja radnih sati, mi smatramo da to ne treba. Barem ne za narednih 14 dana”, kazao je Čerkez.

Poručio je da se BiH, ukoliko se nastavimo ponašati odgovorno, može izboriti s pandemijom bez uvođenja rigoroznijih restrikcija.

Facebook komentari