Infektolog Drljević: Nespremni smo za tri ”neprijatelja”

”Nevjerojatno. Jer kada stignu, treba vremena za raspodjelu čak i do siječnja. U posebnoj smo situaciji. Tri “neprijatelja” nam prijete: pneumokoka, gripa i COVID. Past će nam zdravstveni sustav, to je najveći problem. Tko će liječiti bolesne? Samo 1% cjepiva smo naručili, to je 10.000 za 30.000 zdravstvenih radnika i sve ugrožene kategorije, medđ kojima su i djeca od šest mjeseci u ovim okolnostima!! Radi se o aljkavosti, bezobraznosti i što je najgore – neznanju”, izjavio je za N1 infektolog, dr.sc. Ednan Drljević koji se pet godina bavi gripom i pripremom za cijepljenje.

Naglašava da se moralo voditi računa o specijalnoj situaciji. U Hrvatskoj je, usporedbe radi, planirano i nabavljeno 600.000, kod nas planirano deset puta manje cjepiva – 60.000, a u Australiji gdje zima prolazi 72% cjepiva.

Facebook komentari