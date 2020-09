Uslovi za ulazak državljana BiH u strane zemlje: Kako u Njemačku, Sloveniju

Donosimo pregled uslova za ulazak državljana BiH u strane zemlje, u skladu sa podacima kojima raspolaže Ministarstvo vanjskih poslova BiH, a koji su ustupljene “N1“.

Armenija

Na snazi je vanredno stanje i zabrana ulaska stranaca u Republiku Armeniju osim za određene kategorije stranaca (zaposleni u diplomatskim misijama i članovi njihovih porodica, supružnici armenijskih državljana, stranci koji imaju legalan boravak u Armeniji, stranci koji dolaze u svrhu hitnog medicinskog liječenja, osobe iz zemalja regiona koje se nalaze na tzv.”bijeloj listi” i sl.).

Australija

Zabranjeno izdavanje viza i ulazak za turiste. U slučaju posjedovanja vize stalnog boravka ili dvojnog državljanstva, obavezan karantin u hotelu na aerodromu u trajanju od 14 dana na trošak putnika. Za nosioce diplomatske vize 995, obavezna samoizolacija u trajanju od 14 dana u stanu/kući, ako se imaju posebni uslovi (posebna soba i kupatilo)

Bangladeš

Dozvoljen ulazak svim strancima, obavezan negativan Covid-19 test

Belgija

Svi putnici koji dolaze u Belgiju izvan zemalja EU+ ili iz određenih zona unutar EU+ sa povećanim brojem oboljelih od COVID-19, dužni su otići u 14-dnevnu samoizolaciju. Navedeno se ne odnosi na osobe sa esencijalnom funkcijom, dok članovi njihovih porodica moraju ispoštovati izrečenu mjeru samoizolacije.

Za članove diplomatsko-konzularnih predstavništava i međunarodnih organizacija trećih zemalja ulazak u Belgiju je moguć ukoliko posjeduju dokaz koji opravdava njihov esencijalni boravak na teritoriji Belgije (npr. poziv za učešće na konferenciji, sastanku itd.). Prilikom napuštanja Belgije i odlaska u zemlje izvan EU+ i određene zone unutar EU+ sa povećanim brojem oboljelih od COVID-19, članovi diplomatsko-konzularnih predstavništava i međunarodnih organizacija dužni su sa sobom imati verbalnu notu kojom se potvrđuje neodložnost putovanja.Ulazak u Belgiju je dozvoljen svim osobama sa važećim dozvolama boravka u Belgiji, kao i osobama sa dvostrukim državljanstvom i članovima njihovih porodica. Navedene osobe dužne su posjedovati dodatne dokumente kojima mogu dokazati svrhu putovanja (npr. izvadak iz matične knjige, ugovor o radu, liječnička potvrda koju izdaje službeno zdravstveno tijelo ili pružatelj zdravstvene zaštite, potvrda o smrti itd.)

01.08.2020. godine svi putnici koji putuju u Belgiju (neovisno od njihovog statusa i zemlje porijekla ili načina prevoza) dužni su unaprijed ispuniti PLF (Passenger Locator Form) – formular . Navedeni formular se mora ispuniti prije ukrcavanja u avion i predati nadležnim organima po dolasku u Belgiju. U slučaju putovanja drugim sredstvom (privatnim ili javnim prevozom), formular se mora poslati u roku od 12 sati od dolaska na teritoriju Belgije, na sljedeću adresu: PLFBelgium@health.fgov.be. Od ove obaveze izuzimaju se osobe koje putuju drugim prevoznim sredstvima (osim aviona i broda) i koje će boraviti manje od 48 sati u Belgiji ili koje su boravile manje od 48 sati izvan Belgije.

Bjelorusija

Na sajtu Ministarstva zdravlja Bjelorusije se nalazi spisak zemalja iz kojih je ulazak stranaca dozvoljen bez mjera samoizolacije/karantina. Bosna i Hercegovina se nalazi na tom spisku. Dakle, svi dolasci iz tih zemalja su slobodni, bez ikakvih dopunskih dokumenata (test), a dolazak iz zemalja koje nisu na spisku imaju obavezu samoizolacije.

Bugarska

Vazeca putna isptava i negativan nalaz PCR testiranja starog do 72 sata. Nalaz mora sadrzavati ime osobe identicno onom u putnoj ispravi, ime i kontakt podatke laboratorija koji je nalaz izdao, datum testiranja i latinicne ispise rijeci “PCR” i rezultat “negativan”.

Crna Gora

ULAZAK U CRNU GORU – STRANCI

Bez dodatnih ograničenja ako ispunjava sva tri sljedeća uslova:

1: rezident je neke od država sa „zelene liste“ ili je boravio najmanje 15 dana pred ulazak u Crnu Goru u državi sa „zelene liste“, i

2: nije u periodu od 15. dana prije ulaska u Crnu Goru do dana ulaska boravio u nekoj od država izvan „zelene liste“, i

3: nije putovao u neku ili kroz neku od država izvan „zelene liste“ osim u tranzitu (tranzit je proputovanje bez zadržavanja, što se dokazuje uvidom u putni dokument).

„Zelena lista“: države članice Evropske unije (Austrija, Belgija, Bugarska, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Holandija, Hrvatska, Irska, Italija, Kipar, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Mađarska, Malta, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija i Švedska) i Alžir, Andora, Azerbejdžan, Barbados, Bjelorusija, Brunej, Fidži, Filipini, Gruzija, Indonezija, Island, Jamajka, Japan, Jordan, Južna Koreja, Kambodža, Kanada, Kina, Kuba, Lihtenštajn, Madagaskar, Malezija, Maroko, Mauricijus, Mongolija, Mozambik, Nikaragva, Norveška, Novi Zeland, Papua Nova Gvineja, Paragvaj, Rusija, Senegal, Švajcarska, Tadžikistan, Tajland, Trinidad i Tobago, Tunis, Turska, Ujedinjeni Arapski Emirati, Ujedinjeno Kraljevstvo, Ukrajina, Urugvaj, Uzbekistan, Vijetnam, Zambijai Zimbabve.

ULAZAK IZ BIH Uz negativan rezultat PCR test na novi koronavirus (SARS-CoV-2) star ne više od 72 sata ili pozitivan rezultat antitijela na novi koronavirus (SARS-CoV-2) klase IgG dobijen ELISA serološkim testom star ne više od 72 sata ako dolazi iz neke od država sa „žute liste“ ili dolazi iz neke od država sa „zelene liste“, a u periodu od 15 dana pred ulazak u Crnu Goru je boravio u nekoj od država sa „žute liste“.

Izuzetno, ulazak u Crnu Goru je dozvoljen je i uz negativan rezultat ELISA IgM testa ili negativan ECLIA test, a koji su izdati od registrovane laboratorije i nijesu stariji od 72 sata, u skladu sa odlukom nadležnog organa, ako lice u periodu od 15 dana prije ulaska u Crnu Goru nije boravilo u nekoj od država izvan prethodne „zelene liste“ i ove, „žute liste“.

„Žuta lista“: Albanija, Australija, Bosna i Hercegovina, Izrael, Kosovo, Liban, Sejšeli, Singapur, Sjedinjene Američke Države, Sjeverna Makedonija i Srbija.

Obaveza posjedovanja testa NE odnosi se na djecu do navršene pete godine života.

Egipat

Od 01. septembra za sve osobe koje namjeravaju ući u Egipat (bez obzira na državljanstvo) obavezan je negativan PCR test ne stariji od 72 sata od momenta ulaska u zemlju.

Djeca do 6 godine života ne trebaju imati test.

Test mora sadržati tačan sat i dan uzimanja brisa od kog se računa period od 72 sata. Potrebno je navesti i tip brisa i da bude naglašeno da se radi od RT-PCR testu. Mora biti na arapskom ili engleskom jeziku.

Egipat, u prvoj fazi ponovnog otvaranja zemlje, omogućio je stranim državljanima ulazak u turistički posjet triju gubertier: Crveno more, Južni Sinaj i Marsa Matruh. Strani državljani koji dolaze u turistički posjet ispunjavaju poseban medicinski oblik u kojem bi trebali unijeti određene podatke (broj letova, adresu smještaja, kontakt telefon, imaju li simptome i jesu li bili u kontaktu sa zaraženima itd.). Potrebno je i osiguranje nalik putnicima. Preventivne mjere provode se tijekom slijetanja, mjerama temperature (u praksi ne uvijek), a sumnjivi slučajevi su u karanteni.

Za turiste koji dolaze na aerodrome u Hurgadi ili Šarm el Šeiku, a nemaju PCR test, isti jem oguće uraditi na aerodromu po cijeni od 30$. Do rezultata testa turisti su izolovani u sobama a u slučaju pozitivnog testa odluku o daljnjem tretmanu donosi Ministarstvo zdravlja Egipta.

Etiopija

Po podacima koje je objavila etiopijska aviokompanija Ethiopian, od 22. jula 2020. godine se primjenjuju obavezne mjere koje uključuju da svi putnici koji dolaze na međunarodne aerodrome moraju imati negativan covid-19 pcr test koji je izdat najviše 5 dana prije dolaska, a od trenutka kada je uzet uzorak (ne od kada je izdat rezultat testa).

Putnici su u obavezi da budu 14 dana u samoizolacij kod kuće, a traži se i da daju uzorak po dolasku.

Putnici bez negativnog rezultata testa covid-19 rt-pcr moraju proći kroz medicinski pregled i ići u obavezan karantin od 14 dana, od kojih prvih sedam dana u instituciji koju odredi Vlada (sami snose trošak boravka), a preostalih sedam dana kod kuće u samoizolaciji.

Diplomate provode 14-odnevni karantin u ambasadama/rezidencijama. Brzi testovi (rdt antibody test) nisu prihvatljivi. Navedene odredbe se ne odnose na putnike u tranzitu. Po podacima koje je objavila etiopijska aviokompanija Ethiopian, od 22. jula 2020. godine se primjenjuju obavezne mjere koje uključuju da svi putnici koji dolaze na međunarodne aerodrome moraju imati negativan covid-19 pcr test koji je izdat najviše 5 dana prije dolaska, a od trenutka kada je uzet uzorak (ne od kada je izdat rezultat testa).

Francuska

Za ulazak u kontinentalnu Francusku iz zemlje izvan europskog prostora (države članice Europske unije, Ujedinjeno Kraljevstvo, Andora, Island, Lihtenštajn, Monako, Norveška, San Marina, Švicarska, Vatikan) ili iz sljedećih zemalja: Australija, Kanada, Gruzija, Japan, Maroko, Novi Zeland, Ruanda, Južna Koreja, Tajland, Tunis, Urugvaj morate ispuniti i ponijeti sa sobom dva dokumenta:

• izuzeta potvrda o prometu za Metropolitan France koja se može preuzeti na web stranici Ministarstva unutarnjih poslova. Morate predočiti ovu potvrdu putničkim tvrtkama prije upotrebe putne karte, kao i tijelima za nadzor granice (za putovanja zrakom, morem i kopnom, uključujući željeznicom).

• Izjava da nema simptome COVID-19

Filipini

1. Stranim državljanima nije dozvoljen ulazak u zemlju

Predmetna zabrana ne odnosi se na:

– državljane Filipina;

– supruge ili dijeca državljana Filipina koji putuju zajedno sa državljanima Filipina ili putuju radi porodičnih razloga;

– poslovnim ljudima koji posjeduju 9(c) vizu koju su izdali nadležni organi Filipina.

– državljanima Indije koji posjeduju Vizu za privremeni boravak,

– državljanima Narodne Republike Kine koji posjeduju Vizu za privremeni boravak koji su supružnici državljana Filipina.

2. Putnici koji dolaze na Filipine:

– se podvrgavaju testiranju na prisustvo Korona 19 virusa na vlastiti račun,i

– obavezuju na boravak u karantinu;

– obavezuju da prezentuju komlpetan Formular studije slučaja.

3. Putnici koji putuju na Davao (DVO) moraju posjedovati zdravstvenu potvrdu negativnog prisustva Kovid 19 virusa koji je izdat najmanje 72 časa prije putovanja.

Ambasada Bosne i Hercegovine preporučuje da radi čestih izmjena procedura nadležnih organa zemlje, aerodromskih procedura i procedura avio kompanija pribave sve neophodne informacije i da se za dodatne informacije prije ulaska u Republiku Filipini sve osobe obavezno obrate Ambasadi Republike Filipini u Budimpešti.

Finska

Karantin na vlastitu incijativu! Drzavljani trecih zemalja koji imaju dozvolu boravka u Finskoj, osobe koje imaju familijarne razloge,osobe koje studiraju u Finskoj

Grčka

Civilne putne isprave – nije dozvoljen ulazak

Diplomatske i službene putne isprave (akreditovano osoblje) – dozvoljen ulazak

– Avionom – PLF obrazac i dobijem QR code

– Drumskim putem – potrebna prethodna najava MVP Grčke Verbalnom notom, s detaljima putovanja, potreban negativan PCR test ne stariji od 72 sata, PLF obrazac i QR code

Indija

Strani državljani moraju aplicirati za nove vize, a Ambasada Indije u Budimpešti odlučuje od slučaja do slučaja. Obavezan medicinski pregled i karantin od 14 dana koji plaća stranac.

Irak

Svim putnicima se mjeri temperatura nakon slijetanja u Irak.

Iran

Diplomatske delegacije i osoblje, kao i zaposleni u međunarodnim institucijama (po reciprocitetu) nisu u obvezi pribavljanja PCR testa i njihovo će zdravstveno stanje biti provjerenu po ulasku u zemlju. Ako budu pokazivali simptome biti će testirani na Covid-19 i biti će u obvezi dati izjavu da će boraviti u svojim ambasadama ili mjestu boravka koji oni odrede do rezultata testa. Ukoliko se test pokaže pozitivnim biti će im određena mjera karantina najduže do 14 dana. Za ovu kategoriju lica PCR test se neće naplaćivati.

Island

Dozvoljen ulazak uz obavezan dvostruki test na Covid-19 uz boravak od 5 do 6 dana u karantinu ili 14-dnevni karantin bez rađenja testa.

Italija

Samo državljani BiH koji imaju regulisanu dozvolu za prebivalište ili dozvolu boravka u Italiji.

BiH se trenutno smatra crvenom zonom zbog broja zaraženih, ne preporučuje se putovanje u BiH, a ko bude putovao ili tranzitirao kroz BiH u proteklih 14 dana moraju u samoizolaciju po povratku u Italiju.

Prema dekretu svima koji su u prethodnih 14 dana boravile ili prolazile kroz BiH određuje se obavezna samoizolacija od 14 dana.Samo državljani BiH koji imaju regulisanu dozvolu za prebivalište ili dozvolu boravka u Italiji.

Irska

Po dolasku u zemlju obavezna je izolacija u periodu od 14 dana.

Državljani BiH od 10.07.2020. godine pa do daljnjeg ne mogu koristiti kratkoročne vize UK za ulazak u Irsku. Aplikacije za odobrenje kratkoročnog boravka u Irskoj se do daljnjeg neće razmatrati.

U slučajevima opravdanog pravnog osnova ulazak će biti dozvoljen kako i u većini zemalja EU.Po dolasku u zemlju obavezna je izolacija u periodu od 14 dana.

Izrael

Zbog povećanog obima novozaraženih na dnevnoj bazi Izrael je donio odluku o potpunom zatvaranju zemlje na period od 3 sedmice počevši od 18.09.2020. godine.

Građani se neće smjeti udaljavati od kuća više od 500m.

Zatvaraju se svi objekti osim supermarketa i apoteka.

Stupa na snagu zabrana okupljanja više od 20 ljudi na otvorenom i 10 u zatvorenom prostoru.

Auerodrom Ben Gurion će ostati otvoren.

Japan

BiH je na listi zemalja iz kojih je zabranjen ulazak u Japan. No, nalazi se i na listi zemalja za čije građane se navodi da su predmet PCR testa u periodu od 14 dana prije apliciranja za ulazak u Japan te da moraju provesti 14 dana u karantinu kojeg odredi šef karantinske službe na graničnom prelazu uz suzdržavanje od korištenja javnog prevoza. Generalno sve osobe koje ulaze u Japan se podvrgavaju PCR testu i obavezno idu u karantin 14 dana.

Jordan

24 sata prije ulaska u Jordan putnici su obvezni posjetiti web stranicu www.jordan.gov.jo i pružiti potrebne podatke (medicinske i druge)

Potrebno je također instalirati aplikaciju Amman kako bi se mogli ukrcati u avion.

Putnici koji dolate iz “žute” i “crvene” zone moraju unaprijed imati rezervisan hotelski smještaj u kojem će provesti karantinski period.

Vlada Jordana je zvanično objavila da se aerodromi u Jordanu otvaraju za redovan međunarodni putnički saobraćaj u utorak, 08. 09. 2020. godine.

Zemlje iz koje dolaze putnici su podijeljeni u tri kategorije od kojih zavise uvjeti ulaska u Jordan:

– države tzv. zelene liste uključuju: Avganistan, Kina, Đibuti, Egipat, Island, Finska, Irska, Kazahstan, Malezija, Novi Zeland, Norveška, Pakistan, Somalia, Tajvan, Tajland, Singapur, Australija, Azerbejdžan, Bangladeš, Kanada, Kipar, Danska, Estonija, Gruzija, Haiti, Hong Kong, Mađarska, Indonezija, Latvija, Litvanija, Luksemburg, Mauritanija, Monako, Poljska, Južna Koreja, Srbija, Slovenija, Šri Lanka, Švicarska, Turska i Uzbekistan.

Putnici koji dolaze iz ovih zemalja moraju provesti najmanje 14 dana u nekoj od njih i prezentirati negativan PCR test ne stariji od 72 sata prilikom slijetanja u Jordan.

Na aerodromu u Jordanu putnici će bit podvrgnuti još jednom COVID-19 testu o svom trošku i moraće sačekati rezultate.

Ukoliko budu negativni, putnici mogu napustiti aerodrom, ali moraju bit narednih sedam dana u samoizolaciji u svojim kućama/ stanovima.

Ukoliko su pozitivni, upućuju se u institucionalni karantin o svom trošku.

– države tzv. žute liste uključuju: Alžir, Austrija, Jermenija, Bjelorusija, Bugarska, Hrvatska, Češka Republika, Grčka, Indija, Iran, Izrael, Japan, Maroko, Nizozemska, Palestina, Filipini, Portugal, Slovačka, Švedska, Tanzanija, Tunis, Njemačka, Italija, Malta, UAE i Venecuela.

Putnici koji dolaze iz ovih zemalja moraju prezentirati negativan PCR test ne stariji od 72 sata prilikom slijetanja u Jordan.

Na aerodromu u Jordanu putnici će bit podvrgnuti još jednom COVID-19 testu i biće upućeni u institucionalni karantin u trajanju od sedam dana. Još jedan test će bit urađen ovim putnicima petog ili šestog dana boravka u karantinu.

Ukoliko budu negativni, ovi putnici se puštaju iz karantina, ali moraju provesti narednih sedam dana u samoizolaciji u svojim kućama/ stanovima.

– države tzv. crvene liste uključuju: Albanija, Argentina, Belgija, BiH, Bolivija, Brazil, Francuska, Irak, Liban, Moldavija, Crna Gora, Rumunija, Bahrein, Kuvajt, Libija, Rumunija, Rusija, Katar, Oman, Saudijska, Arabija, Španija, UK, Ukrajina, SAD, Egipat, Sudan, Sirija, i Jemen.

Ovi putnici prolaze istu proceduru kao i putnici koji dolaze iz zemalja sa žute liste s tim da moraju nositi elektronsku narukvicu tokom perioda samoizolacije.

Svi oni koji ne budu posjedovali negativan PCR test ne stariji od 72 sata prilikom slijetanja u Jordan, obavezno se upućuju u institucionalni karantin o svom trošku u trajanju od 14 dana bez obzira iz koje grupe zemalja dolaze.

Cijena testa na aerodromu je 40,00 JOD (oko 100 KM), rezultat se čeka oko tri sata i 70% je pouzdan.

Katar

Ulazak u Državu Katar je još uvijek zabranjen osim ukoliko osobe imaju regulisan boravak i vraćaju se u zemlju.

-U obvezi su posjedovanja negativnog Covid-19 testa ne starijeg od 48 sati prije momenta ulaska u zemlju,

-Ukoliko nisu u mogućnosti prikazati negativan test testiranje će biti obavljeno na aerodromu prilikom ulaska u zemlju, a biti će određena mjera izolacije u ranije osiguranom hotelskom smještaju o trošku putnika ili pravnog lica koje je pozvalo tu osobu u Katar,

-Putnici koji dolaze u Katar u obvezi su instalacije aplikacije „EHTIRAZ“ na telefonske uređaje koji verifikuju status vlasnika određenom bojom (Zeleni – siguran i Žuti – zaražen),

Kazahstan

Vlada Kazahstana je donijela Uredbu u aprilu 2020., a koja je još na snazi, o zabrani ulaska stranaca i suspenziji bezviznog režima sa državama sa kojima imaju sporazume o bezviznom režimu, do novembra 2020. godine. Poslije tog datuma trebaće vize, a informacije o uslovima će davati nadležne ambasade Kazahstana. Kazahstanska granica ostaje zatvorena za strance s vrlo ograničenim iznimkama, uključujući diplomate, članove najuže porodice kazahstanskih državljana, osobe koje imaju dozvolu boravka i sl. Pitanja imigracije predstavljaju nadležnost Vlade Kazahstana i nije dozvoljeno davati preporuke ili intervenisati u pitanjima koja se odnose na ulazak u Kazahstan. Takve stvari treba usmjeriti kazahstanskoj ambasadi koja pokriva BiH.

Vlada Kazahstana je saopštila da strani državljani bez trenutne vize moraju napustiti zemlju do 5. avgusta. Nakon tog datuma, stranci koji ostanu u Kazahstanu, a kojima su vize istekle ili nisu obnovljene će se suočiti sa administrativnim kaznama.

Kirgistan

Na snazi je zabrana ulaska stranaca u Republiku Kirgistan, osim za određene kategorije stranaca (stranci koji imaju radnu vizu, supružnici i djeca kirgiških državljana i sl.). Avio saobraćaj se povremeno obavlja charter letovima prema Istanbulu i Dubaiju. Stranci koji doaze ovim letovima moraju predstaviti original test na Covid-19 ne stariji od 96 sati od momenta ulaska u zemlju.

Kenija

Dozvoljen je ulazak svim stranim državljanima pod uslovom posjedovanja negativnog PCR testa

Kipar

BiH se nalazi na listi “C” (posljednjoj) zbog epidemiološke slike. Zabranjen je ulazak našim državljanima osim u slučaju posebnog odobrenja. Od ovoga izuzetak su:

Kiparski državljani koji trajno borave na Kipru i članovi njihovih porodica (strani supružnici ili maloljetna djeca i roditelji)

Osobe koje legalno borave na Kipru

Osobe kojima je na osnovu Bečke konvencjie dopušten ulazak u zemlju

Osobe, bez obzira na državljanstvo, koje imaju posebnu dozvolu R. Kipar

Kneževina Lihtenštajn

Državljani BiH ne mogu turistički ulaziti u Lihtenštajn.

Republika Koreja

R. Koreja je privremeno suspendirala bezvizni režim sa BiH. Za sve putnike koji ulaze u zemlju je obavezan karantin u trajanju od 14 dana na mjestu koje odrede koreanske vlasti i podvrgavanje PCR testu na graničnom prelazu.

Kuvajt

Ulazak u svrhu posjete (turističke vize se ne izdaju). Postoji mogućnost obratiti se nadležnom DKPu zahtjevom za ovakvu vizu. Ostale mogućnosti ulaska su samo u opravdanim slučajevima ili ukoliko lice ima odobren boravak u zemlji. Po dolasku u Kuvajt obvezan 14-dnevno izolacija.

Laos

1. Svi letovi za Laosku Narodnu Demokratsku Republiku su suspendovani do 31 jula 2020.

– Zabrana se ne primjenjuje na humanitarne letove i letove radi obavljanja repatrijacije, te letove u medicinske svrhe.

2. Stranci koji putuju moraju imati Potvrdu o negativnom stanju u vezi sa Kovid 19 virusom koja je izdata najmanje 72 časa prije ulaska u zemlju.

3. Izjava o zdravstvenom stanju mora biti prezentovana prilikom ulaska u zemlju.

4. Putnici su u obavezi da se podvrgnu medcinskom pregledu u karantinu u trajanju od 14 dana.

5. Avionsko osoblje je obavezno da se podvrgne medicinskom pregledu i karantinu do prvopg slijedećeg leta.

Ambasada Bosne i Hercegovine preporučuje da se za dodatne informacije u vezi s procedurama ulaska u Laosku narodnu Demokratsku Republiku sve osobe obavezno obrate Ambasadi Laoske Narodne Demokratske Republike.

Libanon

Po dolasku na međunarodni aerodrom u Bejrutu putnici će morati izvršiti dodatni test o trošku avio kompanije, a rezultati tog testa će bit gotovi u roku od 24 sata. Putnici moraju platiti drugi test (oko 100 US dolara) 72 sata nakon dolaska u Liban. Ako budu pozitivni prilikom dolaska u Bejrut, idu u samoizolaciju. Svi putnici koji dolaze u Liban moraju ispuniti obrazac Ministarstva zdravlja Libana prije dolaska. Obrazac je dostupan ovdje. Svi putnici moraju imati zdravstveno osiguranje koje vrijedi tokom boravka i koje pokriva troškove liječenja COVID-19. Ovo osiguranje nije obavezno za vojno osoblje, diplomate i članove Međunarodnih organizacija.

Libija

BiH stručnjaci, ukoliko se ukaže potreba, mogu uz prethodnu saglasnost Komisije za regulisanje pitanja zatočenih državljana u inostranstvu usljed virusa korone ući u Libiju. Prethodno je potrebno da zainteresovani subjekt u Libiji zatraži od ove komisije dozvolu za dolazak stručnjaka koji su mu potrebni.

Mađarska

BIH je stavljena na crvenu listi zemalja, čijim državljanima se zabranjuje ulazak osim u izuzetnim slučajevima u kojima se zahtjev za ulazak podnosi elektronskim putem Policiji Mađarske, u sljedećim slučajevima:

lično prisustvo na sudu ili upravnom postupku,

uz preodočenje dokaza, sudskog poziva ili nadl. upravnog organ;

poslovni ili bilo koja druga poslovna aktivnost uz predočenje pozivnog pisma;

liječenje- uz dokaz potvrde ljekara-medicinske ustanove;

polaganje ispita, uz dokaz, potvrdu akademske institucije;

prisustvo na porodičnim okupljanjima (sklapanje braka, pogreb krštenje);briga o porodici; učešće na međunarodnim takmičenjima od visokog značaja; kao i sve ostale opravdane okolnosti koje moraju biti legitimne. Zahtjev se isključivo i samo podnosi putem elektronske aplikacije na mađarskom ili engleskom jeziku.Uz popunjeni zahtjev se mora dostaviti i dokaz o opravdanosti ulaska .

Ukoliko po osnovu odobrenja osoba bude ušla na teritoriju Mađarske biti će podvrgnuta kraćoj medicisnkoj provjeri i ukoliko ne pokazuje simptome zaraze Covid-19 virusom biti će smještena u karantin ili ukoliko ima obezbijeđen smještaj onda će biti određene mjere samoizolacije u trajanju od 14 dana. Moguće je zahtijevati da se radi PCR test, i to dva testa u razmaku od 48 sati u periodu od 5 dana. Ukoliko su testovi negativni nadležni organ će izdati rješenje o ukidanju izolacije/karantina.

Maldivi

Viza po dolasku, Online prijava za zdravstveni certifikat https://imuga.immigration.gov.mv/ethd 24 sata prije putovanja dostaviti Traveler Health Declaration , obavezan karantin od 14 dana, u slučaju turističke posjete 14 dana se ne smije napuštati hotelski smještaj. Za boravak kraći od 14 dana treba obezbjediti posebnu dozvolu Health Protection Agency

Mijanmar

1.Svi letovi za Mijanmar su suspendovani do 31. augusta 2020.

– Zabrana se ne primjenjuje na medicinske letove.

2. Putnici su u obavezi sa se podvrgnu karantinu u trajanju od 14 dana.

3. Putnici prilikom ulaska u zemlju moraju prezentovati negativan Kovid 19 test..

– Obaveza se ne priomjenjuje na državljane Mijanmara.

4. Osoblje vazduhoplova je u bavezi na karantin do prvog naredno leta.

5. Obustavljeno je izdavanje svih viza.

Ambasada Bosne i Hercegovine preporučuje da se za dodatne informacije u vezi s procedurama ulaska u Mijanmar sve osobe obavezno obrate Ambasadi Mijanmara.

Moldavija

Stranim državljanima je zabranjen ulaz , sa izuzetkom za sljedeće slučajeve:

-članove porodice državljana Moldavije,

-osobe sa dugotrajnim boravkom ili drugom vrstom boravka izdatog od nadležnog organa Moldavije;

-osobe koje putuju iz profesionalnih razloga, na osnovu izdate vize , dozvole boravka ili sličnog dokumenta, članovi diplomatskih misija, konzularnih ureda akreditiranih u R Moldaviji, međuanrodnih organizacija /misija, kao i članovi njihovih porodica ili osoblje koje obavlja humanitarnu pomoć;

-putnici u tranzitu, uključujući i one koji se odnose na repatrijaciju kao rezultat konzularne zaštite .

Plan tranzita/putovanja se ostvaruje putem Generalnog inspektorata granične policije;osobe koje putuju iz zdravstvenih i humanitarnih razloga , uključujući pratioce, uz predočenje odgovarajućih dokumenatakoji potvrđuju svrhu i razlog putovanja; preko-granični radmnici; vozači i uslužno osoblje koje pruža određene usluge u sredstvima javnog transporta, posade aviona, brodova i vozova; osobe koje prelaze državnu grancu radi ulaska u R Moldaviju moraju obavezno popuniti epidemiološki upitnik, kao i potpisati izjavu , na svoju odgovornost da prihvataju režim samoizolacije u periodu od 14 dana na za to određenim mjestima. Od režima izolacije će biti izuzeti sljedeće osobe, pod uslovom da nemaju simptome respiratornih infekcija ili povišene temperature, kako slijedi: vozači i uslužno osoblje kamiona koji prevoze robu i putnike, posade aviona, brodova i vozova; osobe koje putuju iz zdravstvenih ili humanitarnih razloga , uključujući pratioce uz predočenje odgovarajućih dokumenata; učenici, studenti uključeni u obrazovne institucije u inostranstvu, radi polaganja ispita, u srednjoj školi i na fakultetima; osobe koje putuju poslovno, uz vizu, dozvolu boravka; preko-granični radnici, diplomate i članovi niihovih porodica, putnici u tranzitu.

Mongolija

Mongolija je u potpunosti zatvorena za ulazak putnika, cak i za svoje drzavljane. Vlada Mongolije svakog mjeseca izdaje odluku o produzenju vrlo strogih mjera. Posljednja Odluka je od 29. jula i prema njoj mjere zabrane su produzene do 31. avgusta. Nakon isteka tog perioda Vlada ce donijeti novu odluku koju cemo dostaviti.

Nepal

Nije dozvoljen ulazak stranaca, Vlada će 17.08.2020. odlučiti o ponovnom pokretanju međunarodnog avio saobraćaja. Diplomati mogu ući u Nepal uz negativan covid-19 test.

Nigerija

Dozvoljeni su samo letovi za Lagos i/ili Abudžu za kompanije Turkish Airlines, Virgin Atlantic, Qatar Airlines, Kenya Airlines, British Airlines, Ethiopian Airlines, Egypt Air, Emirates Airlines, Air Cote d’ivoire, Africa World Airways, Asky Airlines, Air Peace Airline, Delta Airlines i Middle East Airlines.

Putnici koji dolaze u Niegriju moraju prikazati negativan RCR test u zemlji polijetanja a prije bordinga i to 96 sati prije polijetanja, a po mogućnosti 72 sata prije bordinga.

Svi putnici se moraju registrovati na zvaničnom portalu zemlje (Nigerian International Travel Portal) tako što će popuniti onlajn obrazac (https://nitp.ncdc.gov.ng/onboarding/homepage).

Test rezultata treba biti aploudovan na national payment portal, a trebaju imati i elektronski i papirnati primjerak rezultata testa. Poseban kod će biti poslat svakom putniku (QR Code) na e-mejl, koji putnici trebaju ispintati ili daunlovdati kako bi isti prikazala pri bordingu. Bez navedenog je moguće da putnicima neće biti dozvoljen bordina na let za Nigeriju. Putnici će morati uraditi drugi test po dolasku u Nigeriju na vlastiti trošak, a plaćanje se mora izvršiti onlajn prije putovanja. Dokaz o plaćanju treba aploudovati na zvaničnu stranicu prije putovanja (https://nitp.ncdc.gov.ng/onboarding/homepage).

Nizozemska

U Nizozemsku mogu ulaziti lica koja imaju pravo na boravak u Kraljevini Nizozemskoj. Ulasci su mogući i u slučaju poslovnih aktivnosti koje su od naročite koristi za Kraljevinu (neposredne strane investicije, zapošljavanje od 5+ osoba). U takvim slučajevima izdaje se posebna dozvola Ambasade Kraljevine Nizozemske u Sarajevu, a na osnovu upućenog zahtjeva u kojem se obrazlaže/dokazuje svrha/potreba ulaska.

Njemačka

Ulaz je dozvoljen isključivo licima koja imaju:

– odobren boravak u SR Njemačkoj ili drugoj zemlji EU ili članici Šengena,

– licima kojima je ulazak i boravak odobren posebnom odlukom nadležnog organa SR Njemačke (zvanična posjeta, humanitarni razlozi i dr.),

– licima čija profesionalna djelatnost podrazumijeva putovanje vazduhom, kopnom i morem,

– spajanje porodice osobe koja ima odobren boravak,

– neodložive posjete užih članova porodice,

– poslovna posjeta itd.

-lica koja imaju pravo na ulazak i boravak u SR Njemačku, a u BiH su boravila 14+ dana, po ulasku u zemlju stupaju u 5-odnevni karantin, u kojem periodu se testiraju. U slučaju negativnog testa mogu napustiti karantin, odnosno u slučaju prisustva virusa ostaju u karantinu 14 dana.

Norveška

Samo državljani BiH sa legalnim boravkom u Norveškoj i bliža familija sa obaveznim desetodnevnim karantinom po ulasku u zemlju.

Novi Zeland

Zabranjeno izdavanje viza i ulazak za turiste. U slučaju posjedovanja vize stalnog boravka ili dvojnog državljanstva, obavezan karantin u hotelu na aerodromu u trajanju od 14 dana na trošak putnika

Za nosioce diplomatske vize 995, obavezna samoizolacija u trajanju od 14 dana u stanu/kući, ako se imaju posebni uslovi (posebna soba i kupatilo)

Kina

Negativan rezultat testa potrebno dostaviti Ambasadi NR Kine koja na osnovu rezultata testa izdaje potvrdu o zdravstvenom stanju. Ulazak u zemlju moguć uz vizu izdatu nakon 1. jula o.g. Moguća obaveza 14-dnevnog karantena. Kina je počela sa izdavanjem viza od 01.07.2020. godine. Uslovi za izdavanje su veoma rigorozni i u praksi se to odnosi samo na neophodno profesionalno osoblje stranih kompanija. Za izdavanje vize potrebno je mišljenje provincijske vlade o neophodnosti izdavanja vize.

Sve osobe kojima su u martu mjesecu poništene dozvole boravka u Kini mogu besplatno aplicirati za nove vize u kineskim ambasadama i konzulatima (na listi zemalja se nalazi i Bosna i Hercegovina).

Poljska

Prema pravilima važećim u Poljskoj u zemlju mogu ući diplomate, članovi njihovih porodica, članovi međunarodnih organizacija i članovi njihovih porodica, zatim osobe koje imaju riješen stalni boravak u Poljskoj po bilo kojoj osnovi, kao i supružnici poljskih državljana, studenti koji imaju riješen status, te osobe koje imaju radnu vizu. Za sve ostale građane važe pravila koje obavezuju Poljsku o zabrani ulaska po osnovu članstva u EU.

Republika Hrvatska

Privremena zabrana ulaska u Republiku Hrvatsku iz Bosne i Hercegovine, ne odnosi se na:

2a. zdravstvene djelatnike, zdravstvene istraživače i suradnike, stručnjake za skrb o starijima te osobe koje zahtijevaju hitno medicinsko liječenje

2b. prekogranične radnike

2c. prijevoznike robe i drugo prometno osoblje u mjeri u kojoj je to potrebno

2d. diplomate, policijske službenike u obavljanju svojih poslova, službe i timove civilne zaštite, osoblje međunarodnih organizacija i međunarodno vojno osoblje u obavljanju svojih funkcija

2e. putnike u tranzitu

2f. osobe koje putuju zbog turističkih ili drugih poslovnih razloga ili koje imaju drugi gospodarski interes te osobe koje putuju radi školovanja

2g. osobe koje putuju zbog neodgodivih osobnih razloga (npr. vlasnici su nekretnine u Republici Hrvatskoj) ili imaju koji drugi neodgodiv osobni razlog.

Upute za zdravstveni nadzor nad osobama koje ulaze u Republiku Hrvatsku iz Bosne i Hercegovine:

Za sve osobe koje ulaze u Republiku Hrvatsku iz BiH, na temelju izuzeća od zabrane prelaska granice navedenih pod točkom 2g. obvezan je zdravstveni nadzor uz 14-dnevnu karantenu/samoizolaciju.

Karantena/samoizolacija može se skratiti na sedam dana ako osoba o svom trošku napravi bris nosa i ždrijela sedam dana po ulasku u Hrvatsku i dobije negativan rezultat PCR testa na SARS-CoV-2.

Obveza samoizolacije za osobe koje ulaze u Republiku Hrvatsku iz BiH ne odnosi se na osobe iz točki 2a., 2b., 2c., 2d. i23. putnike u tranzitu.

2f. osobe koje ulaze u Republiku Hrvatsku zbog turističkih ili drugih poslovnih razloga ili koje imaju drugi gospodarski interes te osobe koje putuju radi školovanja.

Ove osobe mogu ući u Hrvatsku bez obveze samoizolacije uz predočenje negativnog nalaza PCR pretrage brisa nosa i ždrijela na SARS-CoV-2 koji nije stariji od 48 sati (računajući od vremena uzimanja brisa do dolaska na granični prijelaz), odnosno uz obvezu 14-dnevne karantene/samoizolacije ako nemaju navedeni negativni nalaz PCR pretrage. Ako državljani BiH prilikom ulaska u Hrvatsku imaju test kojem je protekao rok od 48 sati, ili u drugim u iznimnim situacijama, dozvolit će im se ulazak u Hrvatsku, uz određivanje mjere samoizolacije i ponovnog testiranja u Hrvatskoj o vlastitom trošku. Navedeno pravilo moguće je primijeniti na putnike i članove posade na jahtama.

Osobe koje predoče negativan PCR test, a nalaze se na listi samoizolacije, bilo da su na listi bile 7 dana kao u točki 2.g. ili su po isteku testa učinjenog u inozemstvu test ponovile u Hrvatskoj, brišu se iz liste samoizolacije.

Republika Sjeverna Makedonija

Uz priložen negativan PCR test državljani Bosne i Hercegovine mogu da borave u R. Sjevernoj Makedoniji do 3 mjeseca.

Diplomati iz Bosne i Hercegovine akreditovani u Republici Sjevernoj Makedoniji, kao i članovi njihovih porodica za ulaz i za tranzit nije potrebno da prilože medicinsku potvrdu za PCR test.

Diplomati iz Bosne i Hercegovine koji nisu akreditovani u Republici Sjevernoj Makedoniji već u drugoj državi, kao i članovi njihovih porodica, prilikom tranzita nije potrebno da prilažu medicinsku potvrdu za PCR test ali je potrebno da potpišu izjavu za tranzit da u roku od tri sata moraju napustiti teritoriju RSM.

Ruska Federacija

Na snazi je zabrana ulaska stranaca u Rusku Federaciju, osim za određene kategorije stranaca (stranci koji dolaze zbog smrti najužeg člana porodice, stranci koji imaju odobren boravak, članovi diplomatskih misija, supružnici ruskih državljana i sl.) Rusija je otvorila granice samo za nekojiko država, među kojima nije Bosna i Hercegovina. Po povratku u Rusku Federaciju, stranci trebaju predstaviti rezultat PCR-testa SARS-Cov-2 ne stariji od 3 dana prije dolaska. 14-dnevna karantena bit će ukinuta za ljude koji pristižu redovnim linijama, ali se još uvijek odnosi na strance koji dolaze u radne svrhe i na ruske državljane koji dolaze na letovima repatrijacije (charter letovima). Putnici koji dolaze redovnim linijama iz Tanzanije, Turske i Ujedinjenog Kraljevstva bit će izuzeti od zahtjeva karantene.

Saudijska Arabija

Još uvijek nije dozvoljen ulazak strancima u KSA. Moguć je povratak samo državljana KSA uz obvezan karantin od 14 dana.

Sjedinjene Američke Države

Zabranjen ulazak u SAD svim osobama koje su 14 dana od datuma planiranog ulaska u SAD boravili ili tranzitirali kroz bilo koju od država potpisnica Schengenskog sporazuma, Kine i Irana. Odluka se ne odnosi na nositelje diplomatskih i službenih putnih isprava.

Slovenija

“Nakon ulaska u zemlju obavezan 10dnevni karantin.

– stalna ili privremena viza u R.Sloveniji ili nekoj od drugih zemalja članica EU

– liječenje (potvrda doktora o terminu, test na COVID 19

– ukoliko državljajnin BH koji u R. Sloveniji nema stalni ili privremeni boravak i ne može dati adresu na kojoj će biti u karantenu ulazak u R. Sloveniju mu se ne odobrava.

Temeljem izmjena odluke od 20.08.2020., ulazak u Sloveniju odobrit će se:

sportskim djelatnicima koji imaju poziv za takmičenje u R.Slo.;

članovima službenih delegacija koji imaju dokaz o službenom putovanju

Ulazak je moguć i roditeljima studenata ali maksimalno iz zemalja sa “”žute”” liste. Ne treba im test i dozvoljeno je zadržavanje u zemlji 48 sati. Napomena: BiH je na crvenoj listi i ova mjera trenutno ne važi za BiH.

.Svi su dužni imati negativan test na COVID-19 ,ne stariji od 36.sati, koji može bti urađen i u BiH – Ovlaštene labaratorije – Spisak Min. Civilnih poslova Slovenije, Institut za javno zdravlje.”Bez određivanja karantene i negativnog testa na SARS-CoV-2 (COVID-19) ulazak u Sloveniju dozvolit će se:

1. prekograničnim dnevnim radnim migrantima koji imaju radni odnos u jednoj od članica EU ili drugoj državi Schengenskog područja za što moraju imati dokaz ili potpisanu izjavu u kojoj je naveden razlog za prelazak granice kao dnevni migrant;

2. osobama koje su izaslane na obavljanje poslova u međunarodnom prijevozu ili se vraćaju s posla u međunarodnom prijevozu i koji moraju pri prelasku granice predočiti „Potvrdu za radnike u međunarodnom prometu“ iz Priloga 3 „Komunikacije Komisije o uvođenju zelenih traka u okviru mjera upravljanja granicama radi zaštite zdravlja i dostupnosti robe i osnovnih usluga“ ili neki drugi odgovarajući dokument iz kojeg je vidljivo da ih je izaslao poslodavac;

3. osobama koje prevoze robu ili osobe u Republiku Sloveniju ili iz Republike Slovenije koji moraju napustiti Sloveniju u roku od 12 sati od prelaska granice;

4. osobama koje putuju u tranzitu kroz Republiku Sloveniju, i koje moraju napustiti Sloveniju u roku od 12 sati nakon ulaska;

5. osobama koje putuju s diplomatskom pasošem,

6. članovima strane službene delegacije koji dolazi u RS na osnovu potvrde ili službenog poziva nadležnog državnog tijela ili članovima službene delegacije Republike Slovenije koji se vraćaju iz inostranstva;

7. predstavnicima stranih sigurnosnih tijela (policije ili pravosuđa) koji izvršavaju službeni nalog i napuštaju Republiku Sloveniju odmah čim je to moguće po izvršenju naloga;

8. pripadnicima Slovenske vojske, policije ili službenicima državnih tijela koji se vraćaju s rada u inostranstva te službenicima državnih tijela koji se vraćaju sa službenog puta u inostranstvu;

9. osobama koje prelaze granicu (dnevno ili povremeno) zbog uključivanja u odgoj i obrazovanje ili znanstveno istraživanje u Republici Sloveniji ili u inozemstvu i to dokazuju odgovarajućim dokazima, odnosno njihovim roditeljima ili drugim osobama koje ih prevoze i vraćaju se u roku od 24 sata nakon prelaska granice;

10. osobama koje prelaze granicu zbog nužnih neodgodivih osobnih obveza ili nužnih poslovnih razloga i o tome prilože odgovarajuće dokaze te se vraćaju u najkraćem roku potrebnom za izvršenje posla, a najkasnije u roku od 48 sati od prelaska granice;

11. osobama koje su prevezene u Republiku Sloveniju vozilom hitne pomoći ili sanitetskim vozilom kao i pratećem zdravstveno osoblje u tom vozilu;

12. osobama koje imaju dokaz o planiranom nužnom zdravstvenom pregledu ili zahvatu u državi EU ili drugoj državi Schengenskog područja, te se vraćaju preko granice neposredno nakon završetka zdravstvenog pregleda ili zahvata, odnosno odmah čim to zdravstveno stanje dopusti;

13. osobama koje su suvlasnici ili zakupci zemljišta u pograničnom području ili na obje strane državne granice, a koje prelaze državnu granicu sa susjednom državom zbog obavljanja poljoprivredno-šumarskih radova;

14. osobi, koja je slovenski državljanin ili stranac s prebivalištem u Republici Sloveniji, a vlasnik je

nekretnine, odnosno plovila ili temeljem ugovora o zakupu ili najmu ima pravo korištenja nekretnine, plovila ili parcele u auto kampu u susjednoj državi iz koje ulazi u Republiku Sloveniju i to dokaže odgovarajućim dokazima, ta ako se vraća u Sloveniju u roku od 48 sati po izlasku;

15. osobi, koja je slovenski državljanin ili stranac s prebivalištem u Republici Sloveniji i vlasnik je ili

zakupac poljoprivrednog zemljišta u susjednoj državi i koja će pomoći pri ubiranju poljoprivrednih proizvoda i to dokazuje odgovarajućim dokazom ako se vraća u roku od 24 sata od izlaska iz Republike Slovenije;

16. osobama koja u Republiku Sloveniju dolaze iz države članice EU odnosno države članice Schengenskog prostora koja je uvrštena najmanje na “Žuti” popis.

Izuzetci iz tački 10., 13. i 14. odnose se i na članove uže porodice ako putuju zajedno s osobom na koji se navedeni izuzetci odnose.

Preporučuje se pridržavanje epidemioloških mjera Nacionalnog instituta za javno zdravstvo RS https://www.nijz.si/

Srbija

Ulazak za državljane BiH moguć i sa ličnom kartom pod uslovom da dolaze nakon dužeg boravka iz BiH

Pri ulasku u zemlju biti će obavljeno mjerenje temperature

Ukoliko osoba ima simptome Covid-19 biti će odmah upućena u Covid-Ambulantu a po potrebi i hospitalizovana

Također, biti će izdate i medicinske preporuke prilikom ulaska

Sudan

Svi strani putnici moraju posjedovati negativan PCR test ne stariji od 72 sata prije momenta ulaska u zemlju.

Državljani Sudana i oni koji su porijeklom iz Sudana se testiraju na Covid-19 po dolasku na aerodrom.

Španija

Zabranjen ulazak državljanima Bosne i Hercegovine na teritoriju Kraljevine Španije osim osobama koje posjeduju odobrenu boravišnu dozvolu.

Švedska

Ulazak omugucen samo onima koji imaju privremenu ili boravisnu dozvolu i da je svrha putovanje kuci. Studentima iz trecih zemalje je potrebna boravisna dozvola ako ce boraviti u zemlji vise od tri mjeseca

Švicarska

Državljani BiH ne mogu turistički ulaziti u Švicarsku. Za sve državljane BiH koji imaju reguliran boravak u Švicarskoj ili dvojno državljanstvo ulazak je moguć uz obaveznu samoizolaciju -karantenu u trajanju od 10 dana ukoliko dolaze iz BiH.

Šri Lanka

Dozvoljen ulazak svim strancima, obavezan negativan Covid-19 test i unaprijed plaćeni aranžman i boravak najmanje 5 dana. Po dolasku na aerodrom u Šri Lanci ponovo Covid-19 testiranje, poslije 5 dana ponovno testiranje. Online viza -100USD, obavezno medicinsko osiguranje.

Tadžikistan

Drzavljanima BiH potrebna je viza za ulazak I boravak. Drzavljanima BiH koji imaju odobren boravak ili poslovne posjete uz obaveznu vizu i posebno odobrenje MVP R Tadzikistan te posjedovanje vazeceg testa, omogucen je ulazak i boravak, drugima nije.

Tajland

1. Putnicima i osoblju aviona nije dozvoljen ulaz na Tajland 31 augusta 2020.

– Zabrana se ne odnosi na:

– državljane ili osobe sa dozvolom boravka na Tajlandu;

– putnike koji su supruge, roditelji ili dijeca državljana Tajlanda;

– osoblje aviona koji imaju zakazan povratni let;

– studente.

2. Putnici moraju imati medicinsku potvrdu na negativno prisustvo Korona 19 virusa i to RT-PCR test koji je uradjen najmanje 72 časa prije ulaska u zemlju,

– Predmetni uslov se ne odnosi na državljane Tajlanda.

3. Putnici prilikom ulaska moraju nadležnim graničnim organima prezentovati :

– potvrdu o uplaćenom medicinskom osiguranju koje se može koristiti u Kraljevini Tajland, i

– dozvolu ulaska izdatu od nadležne Kraljevske ambasade Tajlanda, kao i

– Fit to Fly zdravstvenu potvrdu.

4. Putnici su u obavezi da se podvgnu medicinskom pregledu i karantinu.

5. Posade aviona su u obavezi na boravak u izolaciji do narednog leta.

6. Posade aviona koje na Tajlandu ostaju s prenoćištem moraju imati garantno pismo od njihove avionske kompanije i potvrdu zdravstvfenog osiguranja koje važi za Kraljevinu Tajland, na sumu od najmanje 100.000 američkih dolara.

Ambasada Bosne i Hercegovine preporučuje da radi čestih izmjena procedura nadležnih organa zemlje, aerodromskih procedura i procedura avio kompanija pribave sve neophodne informacije i da se za dodatne informacije prije ulaska u Kraljevinu Tajland sve osobe obavezno obrate Ambasadi Kraljevine Tajland u Budimpešti.

Turkmenistan

Držvljanima BiH potrebna viza za ulazak i boravak

Turska

Na graničnom prijelazu obavlja se medicinski pregled, u slučaju simptoma lice se upućuje dalje na besplatni PCR test. Za ulazak u R. Tursku, državljani BiH moraju posjedovati pasoš koji važi još najmanje 6 mjeseci.

Uzbekistan

Na snazi je zabrana ulaska stranaca u Republiku Uzbekistan osim za određene kategorije stranaca (zaposleni u diplomatskim misijama i članovi njihovih porodica, stranci koji dolaze u svrhu medicinskog liječenja, stranci koji imaju prebivalište u Uzbekistanu, i sl.). Uspostavljeni su međunarodni letovi samo u nekoliko država. Mjere karantina nakon ulaska u Uzbekistan određuju se na osnovu boravka osobe 14 dana prije ulaska u Uzbekistan. Države su kategorisane po stabilnosti epidemiološke situacije tako da imaju zelenu listu (dolazak iz država sa zelene liste gdje je lice boravilo zadnjih 14 dana prije dolaska, ne mora u karantin), žutu listu (dolazak iz država sa žute liste gdje je lice provelo 14 dana prije dolaska, mora u kućnu samoizolaciju) i crvena lista (evakuacioni letovi, sve ostale države koje nisu na prethodnim listama. Osobe nakon ulaska moraju u 14-dnevni karantin). Bosna i Hercegovina je na crvenoj listi.

Velika Britanija

Po dolasku u zemlju obavezna je izolacija u periodu od 14 dana.

Vijetnam

1. Strancima nije dozvoljen ulazak u Vijetnam osim u posebnim slučajevima.

– Zabrana se ne primjenjuje na diplomatsko osoblje na dužnosti u Vijetnamu. Oni su u obavezi da prilikom ulaska obavezno prezentuju medicinske izjave i da se podvgnu karantinu,

– Zabrana se ne odnosi na strance koji su eksperti, poslovni menadžeri ili visoko kvalifikovani stručnjaci. Ove kategorije lica su u obavezi da prilikom ulaska obavezno prezentuju medicinske izjave i da se podvrgnu samo izolaciji,

– Zabrana se ne odnosi na putnike koji imaju dozvolu ulaska izdatu od strane National Steering Committee on Covid-19 Prevention and Control.

2. Avionske kompanije dužne su da unaprijed obavijeste najbliže diplomatsko konzularno predstavništvo Vijetnama o prevozu stranih državljana.

3. Svi putnici se smještaju u karantin u objektima koje su za tu svrhu odredili nadležni organi Vijetnama u trajanju od 14 dana,

4. Izdavanje viza svih vrsta je obustavljeno.

5. Svi stranci prije dolaska moraju ispuniti formular za karantin.

6. Stranci koji putuju radi diplomatskih ili službenih razloga moraju se podrgnuti medicinskom pregledu na granici

7. Državljanima Italije i Republike Koreje nosiocima običnih pasoša obustavlja se tretman izuzeća od pribavljanja viza.

8. Državljanima Danske, Finske, Francuske, Grčke, Norveške, Španije, Švedske i putnicima nosiocima pasoša Velike Britanije pasoša obustavlja se tretman izuzeća od pribavljanja viza.

9. Strancima sa potvrdom o izuzeću od obaveze pribavljanja vize koju su izdali nadležni organi Vijetnama koji borave u Narodnoj Republici Kini, Danskoj, Finskoj, Francuskoj, Njemačkoj, Iranu, Italiji Republici Koreji , Norveškoj, Španiji, Švedskoj i putnicima nosiocima pasoša Velike Britanije obustavlja se važenje izdatih potvrda.

10. Državljanima Bjelorusije, Japana i Ruske Federacije, nosiocima običnih pasoša, obustavlja se tretman izuzeća od pribavljanja viza.

12. Osoblje aviona je u obavezi davanja medicinskih izjava kao i na samoizolaciju tokom boravka u Vijetnamu do narednog zakazanog leta.

