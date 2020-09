U BiH od koronavirusa oporavile se 20.322 osobe

U Bosni i Hercegovini do sada je potvrđeno 27.226 slučaja zaraze novim koronavirusom, a obavljeno je 239.149 testiranja, podaci su to Ministarstva civilnih poslova BiH sadržani u pregledu epidemiološkog stanja do danas u 12.00 sati.

Od posljedica zaraze do sada su se u Bosni i Hercegovini oporavile 20.322 osobe, a registrirans su 843 smrtna slučaja, dok je broj aktivnih slučajeva 6.061.

Prema pregledu epidemiološkog stanja, u Federaciji BiH registrirana su 17.646 potvrđena slučaja zaraze, u Republici Srpskoj 9.267, a u Brčko distriktu BiH 313 slučajeva.

Istovremeno, u Federaciji BiH su testirane 156.112 osoba, u Republici Srpskoj 79.091, dok je u Brčko distriktu BiH testirano 3.946 osoba.

Prema podacima Ministarstva civilnih poslova BiH u Federaciji BiH je oporavljeno 13.774, u Republika Srpska 6.266, a u Brčko distriktu BiH 282 osobe.

Također, u Federacije BiH je registrirano 515 smrtnih slučajeva, u Republici Srpskoj 307, a u Brčko distriktu BiH 21 slučaj sa smrtnim ishodom.

Broj aktivnih slučajeva u Federaciji BiH je 3.357, u Republici Srpskoj 2.694, a u Brčko distriktu BiH je 10 aktivnih slučajeva zaraze, prenosi “Fena”.

