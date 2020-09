Karantin obavezan / Radost je kratko trajala: Vlada Republike Slovenije se predomislila, testovi na koronavirus iz bh. laboratorija ne važe

Od sutra bh. građani neće moći preći granicu bez obaveznog 10-dnevnog karantina s negativnim testom ukoliko on nije rađen u nekoj od država Evropske unije ili Šengena.

– Test mora pokazati da niste zaraženi koronom i ne smije biti stariji od 48 sati i mora se napraviti u bilo kojem provjerenom laboratoriju u okviru Evropske unije. Testovi iz trećih zemalja, kao što je Bosna i Hercegovina, ne vrijede barem zasad, iako to bi se moglo promijeniti u budućnosti – rekao je ministar unutrašnjih poslova Republike Slovenije Aleš Hojs.

Dodao je da se uvodi mogućnost da osoba kojoj je određen karantin na granici uradi test tokom karantina, a u slučaju da on bude negativan, period karantina će joj biti prekinut. Mogućnost ukidanja odluka o karantinu negativnim testom trenutno postoji samo za one izdate na granici po ulasku u zemlju, ali ne i za one unutar zemlje.

Osobe koje imaju stalno ili privremeno prebivalište u zemlji sa zelene liste i dolaze iz tih zemalja mogu ući bez ograničenja i karantina. Iste osobe koje su neprekidno boravile u ovoj zemlji najmanje 14 dana prije dolaska u Sloveniju, piše “Ekstremno“.

