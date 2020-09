Brašnjić: Radimo sve što je u našoj moći da proces redovne nastave ne dođe u pitanje

Kontaktirali smo resornu ministricu Fahretu Brašnjić kako bi nam dala uvid u trenutnu situaciju, ali i izvjestila o eventualnim novim slučajevima zaraze u školama.

– Nemamo više informacija da li imamo novih slučajeva, još uvijek nam nisu stigli pregledi iz škola. Ono što smo imali prošle sedmice, za sada je to to. Koronavirus se pojavio u 4 do 5 škola na različitim općinama, odnosno gradovima, po jedan do dva učenika, ukupno njih 9. Sve škole koje su imale slučajeve zaraze su nas obavijestile prošle sedmice. Pregled ćemo imati opet u narednih nekoliko dana, ne znam tačno kada, kod nas to vodi Pedagoški zavod i on nas obavijesti, tj. pošalje nam pregled o stanju u protekloj sedmici. Prate se škole koje imaju određeni slučaj. Ostali koji nemaju slučajeve se i ne obraćaju – pojašnjava Fahreta Brašnjić, ministrica obrazovanja i nauke TK.

Zanimalo nas je da li će biti poduzete i neke dodatne mjere u školama na području Tuzlanskog kantona, na šta nam je ministrica obrazovanja i nauke odgovorila da za tim apsolutno nema potrebe.

– Nije došlo do transmisije u školama, to su izolovani slučajevi gdje su djeca zaražena virusom na vrijeme ostala kod kuće, tako da nismo imali potrebu da stavljamo u izolaciju niti jednu grupu. Djeca su pri pojavi prvih simptoma ostajala kod kuće, nisu dolazili u školu, samo su obavijestili školu nakon dva tri dana da su potvrđeni slučajevi. Sve epidemiološke mjere koje su poduzete u našem kantonu su dobre, škole su izuzetno spremne dočekale učenike, samo se treba pridržavati onoga što je trenutno na snazi- govori Brašnjić, dodajući da stalno insistiraju na tome da roditelji vode računa o kretanju djece nakon škole.

Kako ističe, u školama je poduzeto sve što se moglo poduzeti, tako da stalno apeluju na roditelje da paze.

– Može se reći da imamo dobru saradnju roditelja, što se vidjelo i po ovim prvim slučajevima, čim su djecu na vrijeme ostavili kod kuća i nije došlo do transmisije u školama. Svakako da moramo dodatno govoriti i to konstantno radimo – da se druženja svedu na minimum, kako bi se ta transmisija svela na minimum kada su djeca van škole. Pratimo situaciju, ja sam svake sedmice u školama na kantonu, inspekcije su također konstantno na terenu, tako da radimo sve što je u našoj moći da proces redovne nastave ne dođe u pitanje – govori na kraju ministrica obrazovanja i nauke TK.

