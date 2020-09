Čudo u Mostaru: ‘Opaljena‘ ekipa izradila repliku cybertrucka, vozila budućnosti

– Svak se živ okreće, čitav Mostar i pola interneta! Ne mogu ljudi vjerovat, šire ruke… Pojava je to, misle neki da je tenk.

– A gomila svijeta i ne zna šta je cybertruck ikako, pa pitaju kad će masovna proizvodnja.

– Ja ga vozila još nisam, a evo sam se sad premijerno u njemu sjela provozat radi vas.

– Dijele ljudi slike i videa po netu, stižu nam poruke i mailovi sa svih strana. Jedan iz Kalifornije kaže, napišite mi kolko je para, napravite ga i šaljite.

– A jedna poduzetnica iz Njemačke navalila da joj napravimo žensku verziju.

Priča nam tako opaljena mostarska ekipa koja je osvojila simpatije urbi et orbi izradom replike cybertrucka, vozila budućnosti čuvene američke tvrtke Tesla, osebujnog južnoafričkog milijardera Elona Muska, piše Slobodna Dalmacija.

Tko ne zna, Musk je 2018. godine posebnom raketom lansirao jedno svoje vozilo u svemir. Eno ga i danas kruži Sunčevom orbitom – crveni Tesla Roadster, a za upravljačem mu je lutka u svemirskom odijelu.

SF MRCINA

Musk je smislio i taj cybertruck, mrcinu na električni pogon, oštrih bridova, ko iz SF filmova.

Auto potpuno drukčiji od drugih. Srebrn! Moćan, velikih crnih kotača. Da ga je u Marsovcu, Ridleya Scotta, vozio Matt Damon prašnjavom površinom crvenog planeta, pravo bi se uklopio u tu cijelu atmosferu.

E, slično vozilo sada oduševljava Mostarce po Rodoču, gdje je sjedište tvrtke Stark Solutions, čiji je tim napravio hercegovačku verziju cybertrucka. A da mu je otraga u koš bilo montirati još i protuavionski trocjevac, kako reče jedan iz mostarskog heavy metal industrijskog benda, mogao bi na set postapokaliptičnog filma Mad Ero, vol. 1.

Na čelu su direktor Mario Ćorić i Mila Marić, glavna inženjerka projekta. Pomalo je samozatajna.

– Ja sam jutros pošla iz kuće riješena da neću ni “a” kazat, smije se Mila.

Zato Mario objašnjava, da kasnije ne bi bilo zabune:

– Auto je naručio Igor Krezić, vlasnik Starka. Čovjek je Teslin “fun” i ima njihova dva auta – Model X i Model 3. Pitao je možemo li napravit cybertruck, mi rekli da možemo i eto: trebalo ga je završit za četiri mjeseca, al’ nas je korona malo omela i uzela nam još četiri…

Samo detaljić, Mario to nije spominjao, al mi ćemo na svoju ruku: Krezić je vlasnik IT tvrtke Nsoft, jedne od najboljih u BiH, a prije koju godinu izveo je rijetko viđen performans: usred poslovnog sastanka ustao je i na zaprepaštenje suradnika skočio s balkona! Na zračni jastuk, naravno, ali suradnici to nisu bili znali, dobro koga srce nije strefilo.

MAJSTOR DEDA

Mostarci žele naglasiti da im nije bio cilj potpuno kopirati Teslino vozilo, kao što i ne planiraju proizvodnju automobila, imaju oni svoj drugi glavni posao, o tom malo kasnije.

– Ma kakva identična kopija, ni čut! Pa ne bi mi to uradili iz poštovanja prema Tesli. Na koncu, original ima električni pogon, a u našem je Fordov benzinski motor. Nama je ovo bio izazov, jer nema toga što se ne može napravit… Zato smo vlasniku i rekli da možemo: u Mostaru su se borbeni avioni pravili, pa đe ne bi moglo auto! Eto ti Dede, pitaj njega – kaže Mario.

– Jes, jes, i helikopteri isto. One Gazele, po francuskoj licenci…. A ja sam radio zakrilca na Orlu, plus kormilo pravca i kormilo visine na Galebu. Soko je čudo bio, tri i po hiljade radnika samo u vojnoj proizvodnji, a 10.000 komplet firma.

Proizvodio se i Jastreb, pa Super Galeb G4…, po 26 autobusa dovozilo je radnike u dvije smjene – kaže Deda, pravim imenom Ivan Ramljak, KV aviolimar.

Poslije je radio i na proizvodnji autobusa, kad se ono bilo krenulo jedno vrijeme…

– Od njega još kupimo zanat, zna Deda sve o metalu – podcrtava Mario.

Zato smo mu i skovali stih, ovako ide: Puni vjetre malo sa Neretve i rastjeraj maglu po Mostaru, pa nek Elon izdaleka gleda, kako brusi majstor Deda!

PRIPREME ZA REGISTRACIJU

Posebno su Mario i Mila naglasili, pod prijetnjom da će se gadno naljutit ne napišemo li da se radi o timu i da bez ruku baš svakog člana ekipe ne bi bilo ni rezultata.

Sad im još ostaje registrirati cybertruck. Tu je bilo nekih tegoba u vezi s oštrim bridovima vozila, ali rješenje problema već je pred izvedbom:

– Radi se o četiri ključne točke, ili ćoše, da svak shvati. Uz pomoć 3D printera tim je napravio zaobljene ivice i ti dijelovi spremni su za ugradnju, onda ide homologacija, tumači Mario, a inženjerka Mila potvrđuje kimajući glavom. Sad je vakat da malo i progovori…

Pa kako ste završili na Strojarstvu, to je nekako više muška domena?

– Htjela sam ja u fizioterapeute, ali nisam upala, znate kako to ide, bilo je “previše” kandidata. A kad sam pošla iz kuće majka mi je bila rekla da se ne vraćam bez indeksa. I šta ću, prva zgrada do Zdravstvenih studija bilo je Strojarstvo. U Mostaru. Tu sam upala…

I, kako je bilo?

– Ispočetka sama matematika i fizika, pa ne kužiš ni šta studiraš. Tek poslije godinu dana sebi sam rekla, možeš ti to i završit.

Je l’ bila Mila i sto patuljaka na faksu ili se našla još koja cura?

– Ha-ha-ha, samo nas dvije u generaciji.

Odakle ste?

– Reknem li da sam iz Mostara, naljutit će mi se Gruđani! Znači, u Mostaru živim s obitelji: muž i dvoje djece, sinu je sedam, ćerci dvije.

SAVRŠENA LIMARIJA

Već je četiri godine u Starku, poznaje se s Mariom otprije, vidjeli se na nekoj svadbi, pa bi li došla, riječ po riječ i eto ti je u firmi. Metalnim konstrukcijama se bavi. Čuj to!

– Prije sam radila u školi u Grudama, djeci predavala fiziku i tehničku kulturu, a Stark mi je sedma firma u 13 godina, super je ekipa.

Jest ona bila glavna inženjerka, ali se ne želi isticati, timski je igrač, baš kao i Mario.

– Čula sam ja i prije za Teslu, al’ za ovaj tenk nisam znala. Eto, napravili smo ga svi zajedno, a moj dio bio je konstruirati auto, napraviti projektnu dokumentaciju.

Mostarski “cybertruck” napravljen je na podvozju Ford Raptora F-150, jednog od najprodavanijih američkih auta i s benzinskim motorom V8, obujma 5400 kubika, s 240 konjskih snaga.

– Došo je Igor i reko, kad kažete da možete, evo vam Forda, ispilajte ga i napravite cybertruck – kažu Mila i Mario, pa dodaju:

– Ford je dug 5400 milimetara, širok 2190 i visok 1990, a cybertruck je dug 5885 milimetara, širok 2027 i visok 1905. Znači, Fordov međuosovinski razmak je 40 centimetara kraći od originalnog cybertrucka…

Kompletna limarija je od AISI 304 brušenog inoxa, nehrđajućeg čelika, a stakla su laminirana.

– Unutrašnjost je napravljena po fotografijama s interneta. Tapicirung, siceve i volan uradio nam je komplet jedan naš Mostarac. A i čitav greben s mjenjačem trebalo je iskopat i postavit na volan, pošto je u Raptoru sve to između siceva, a u cybertrucku nije – tumači Mario.

A koliko je para?

– E, to ne mogu reć, ha-ha-ha…

Glavni Starkov posao je proizvodnja terminala za sportsko klađenje, prodaju ih po cijelom svijetu. U izvoz ide 99 posto produkcije, a nedavno su imali isporuku i u Kolumbiju.

– S Igorom se poznam godinama. Jednom se pojavio i pita mogu li napravit terminal. Reko, što ne bi, proučim malo, zaguglam i napravim prototip kod sebe na balkonu, eno ga i danas izloženog u salonu. Donesem ga pred Igora, on gleda i kaže, to je to, šta ti treba da pokreneš firmu?

Krenuo je Mario od nule i za četiri mjeseca pronašao prostor, ljude i strojeve. Onda su terminal dizajnirali, proizveli prvih osam komada i izložili ih u Londonu, na najvećem svjetskom sajmu kladioničarske industrije.

– Bilo nas je osmero na 200 kvadrata, Snježana iz računovodstva i nas sedam patuljaka, to je bilo prije pet godina, a danas nas je 30, na 3000 kvadrata i imamo sedam vrsta terminala. Je l’ to golemo?!

Kako nije! Još kad Tesla dozna da ima (polu)brata u Mostaru, eto fešte…

STARKOVIH DEVET

Heavy metal tim

Evo i sastava mostarskog tima, a tribine već grme:

Mario Ćorić, “z Goranaca”, voditelj projekta cybertruck i direktor tvrtke Stark Solutions

Mila Marić, glavna inženjerka na projektu

Ljubo Škobić, bravar i zavarivač

Marko Glibo, iz Ilića, bravar i zavarivač

Ivan Ramljak, zvani Deda, KV aviolimar, “kapiten” kluba NK Iskustvo

Vlado Milinković, monter i lakirer

Marko Andačić, monter, mehaničar i majstor poliranja

Martin Vučić, trenutno u trgačini, pa ga nema ni na slici, inače monter i lakirer

Nikola Mihić, bježi od kamera, ni njega nismo uslikali, ali pomaže u svemu i svi su mu u timu zahvalni

