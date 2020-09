Izdato upozorenje za nekoliko bh. gradova: Oprez zbog vjetra i padavina

Za područje Trebinja izdato je narandžasto upozorenje, koje znači opasno vrijeme. Upozorenje je izdato zbog obilnih padavina. Žuto upozorenje, koje znači potencijalno opasno vrijeme, izdato je za Trebinje zbog jačih udara vjetra i grmljavinskog nevremena

Žuto upozorenje zbog padavina izdato je i za područja Sarajeva, Bihaća, Foče, dok je i zbog grmljavinskog nevremena za područja Banja Luke i Mostara, a i zbog udara vjetra na području Livna.

Inače, jutros je u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Ponegdje u Hercegovini je zabilježena slaba kiša. Najniža temperatura zraka izmjerena je na Bjelašnici (minus dva), dok je najgoplije bilo u Neumu 11 stepeni. U Sarajevu je izmjereno devet stepeni Celzijusa.

Danas će u BiH preovladavati pretežno oblačno vrijeme. Prije podne povremena kiša se očekuje u Hercegovini i na jugoistoku Bosne. Poslije podne i u večernjim satima kiša i pljuskovi ponegdje praćeni grmljavinom u većini područja. Na vrhovima planina je moguć snijeg.

Obilnije padavine na jugu, zapadu i sjeverozapadu naše zemlje, gdje je očekivana količina padavina između 30 i 50, lokalno i do 70 litara po kvadratnom metru. Vjetar slab do umjeren istočni i jugoistočni. Krajem dana i u večernjim satima u Hercegovini i na zapadu Bosne jaki udari juga. Dnevna temperatura od 13 do 19, na jugu do 21 stepen, prenosi Anadolija.

U Sarajevu uglavnom pretežno oblačno vrijeme. Prije podne je moguća kratkotrajna i slaba kiša. Više padavina se očekuje prema kraju dana i u večernjim satima. Dnevna temperatura oko 17 stepeni, prenosi “Radiosarajevo“.

