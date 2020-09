Novi snijeg danas stiže u Bosnu i Hercegovinu

Kako su naveli meteorolozi, prijepodne padavine uglavnom u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Poslijepodne i u večernjim satima kiša i pljuskovi ponegdje praćeni grmljavinom u većini područja. Na vrhovima planina je moguć snijeg. Obilnije padavine na jugu, zapadu i sjeverozapadu naše zemljem, gdje je očekivana količina padavina između 30 i 60, lokalno i do 80 l/m2, prenosi “N1“.

Vjetar slab do umjeren istočni i jugoistočni. Krajem dana i u večernjim satima u Hercegovini i na zapadu Bosne jaki udari juga. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na jugu do 14, a dnevna od 13 do 19, na jugu do 21 °C.

U Sarajevu veći dio dana pretežno oblačno vrijeme. Kiša se očekuje prema kraju dana i u večernjim satima. Jutarnja temperatura oko 8, a dnevna oko 17 °C, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

