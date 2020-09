U selu Luka pronađena velika kamena kugla slična onim u Zavidovićima

Najudaljenije je to selo od središta mjesta, poznato u javnosti po velikim snijegovima i neprohodnim putevima u zimskom periodu.

Pored toga ovo planinsko mjesto, kao i susjedno selo Krušev Dol, je bogato prirodnim bogatstvima. Prije nekoliko dana u Luci je otkrivena i kamena kugla slična onima kakve su otkrivene u Zavidovićima prije nekoliko godina.

– Sasvim slučajno se otkrila kugla, malo smo je otkopali. Za nju niko nije znao, pitali smo starije znaju li šta. Prilično je velika, teška je sigurno blizu tone. Nismo je pomjerali, jer ne može se ručno pomjeriti – kaže za Anadoliju mještanin sela Ibro Mujić.

Dodaje da su se mnogi iznenadili kada su čuli da je otkrivena kamena kugla u Luci.

– Ljudi kad su čuli zainteresovali su se. Možda je ovo prirodno, možda je neko klesao, ko će ga znati, ali je zanimljivo. Možda bi neko trebao da ispita, da istraži. Ako je prirodno i to je fenomen – kaže Mujić.

Predlaže da se kugla izmjesti.

– Možda bi kuglu trebalo izmjestiti, pa da bude izložena javno ili u Luci ili u gradu Srebrenici. Vjerujem da bi to bilo zanimljivo ljudima – ističe Mujić.

Luka je poznata po ljepoti prirode, a odnedavno je i u sastavu NP “Drina”.

– Pančićeve omorike, koja je endemska vrsta ima kod nas. Imamo lijepih mjesta za odmoriti dušu. Počeli su ljudi dolaziti, prije svega planinari. Mnogi nisu znali koliko je ovaj kraj bogat prirodom i lijep, tako da kada dođu budu oduševljeni. Sve ovo uglavnom je netaknuta priroda, neistražena. Šarena bukva je jedno od najpoznatijih mjesta na ovom kraju i šire. Prije rata je to mjesto bilo hranilište medvjeda i izletište. Odatle se pruža fantastičan pogled. Mjesto koje je samo po sebi lijepo i zanimljivo – ističe Mujić.

Kako i na koji način je nastala kamena kugla nije poznato, ali Luka je mjesto gdje se mogu pronaći i stećci. U selu se nalazi nekropola u kojoj se može izbrojati više od 30 stećaka. Stećci su masivni i zanimljivih oblika.

– Imamo stećke, mjesto koje se zove Grebnice. Ima nekropola stećaka, prilično su veliki. Ja se ne razumijem u to, ali znamo svi da su to grobovi i da svjedoče o tome da ovdje ljudi žive stoljećima – kaže Mujić.

Stanovništvo u Luci se intenzivno priprema za zimu koja u ovom planinskom mjestu traje, kako Mujić kaže, šest mjesci.

– Ovdje je zima šest mjeseci, a šest mjeseci sunce grije. Mi smo daleko od svega, velika nadmorska visina, i prvi snijeg kad padne on ne odlazi do pred sami maj. Biće to tako i zimus. Sad narod ovdje se priprema za zime, suši šljive, kruške. Ove godine je ovdje sve rodilo i šljive i ostalo voće – navodi Mujić.

Ono što stanovnicima Luke i Krušev Dola stvara najviše problema je putna komunikacija. Naime, sela su od Srebrenice udaljena više od 50 kilometara, od čega je polovina makadamskog puta.

– Uređen je dio asfalta kroz selo, ali ostalo je loše. To je makadamski put prema Srebrenici, koji se ne održava najbolje. Nadati se da ćemo i mi nekad dobiti asfalt. Od Srebrenice je uglavnom makadam, ali imamo ovaj asfaltni put od Žepe što nam mnogo znači. Bliže nam je Han Pijesak – priča Mujić.

U Luci i Krušev Dolu živi oko 50 porodica. Ove porodice stalno borave u selima, a ljeti je broj stanovnika i veći jer mnogi dolaze i obrađuju svoja imanja.

Facebook komentari