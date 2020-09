BiH: Narandžasto upozorenje zbog nepovoljnih vremenskih prilika

Upozorenje zbog nepovoljnih prilika izdato je za područje cijele Bosne i Hercegovine.

Za područje Mostara i Trebinja na snazi je narandžasto upozorenje zbog obilnih padavina. Za područje Mostara prognozira se između 20 i 50 litara kiše po metru kvadratnom, lokalno može pasti do 80 litara.

Žuto upozorenje zbog jakih udara vjetra i grmljavinskog nevremenaizdato je i za područja Banjaluke, Sarajeva, Tuzle, Bihaća, Livna, Prijedora i Višegrada dok je upozorenje i zbog padavina na snazi u Foči.

Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima kiša se očekuje u južnim i jugozapadnim područjima. Tokom dana u većem dijelu zemlje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Intenzivnije padavine se očekuju u Hercegovini. Očekivana količina padavinau tim dijelovima je uglavnom između 20 i 50 litara kiše po metru kvadratnom, lokalno može pasti i do 80 litara. U ostatku zemlje veći dio dana slabija kiša. Više padavina od večernjih sati i tokom noći na subotu. Vjetar umjerene jačine južnog smjera, povremeno sa jakim udarima juga. Jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16, na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 27 stepeni.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana, sa kišom. Jutarnja temperatura oko 11, a najviša dnevna oko 23 stepena, prognoza je meteorologa Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.

U subotu u Bosni i Hercegovini očekuje se oblačno vrijeme s kišom. Na vrhovima planina može padati i snijeg. Vjetar umjerene jačine većinom južnog smjera. Na sjeveru Bosne vjetar sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12, na jugu zemlje do 16, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 11 i 16, na jugu zemlje do 19 stepeni.

U nedjelju, u Bosni i Hercegovini očekuje se oblačno s kišom. Na planinama će padati i snijeg. Vjetar umjerene jačine većinom južnog smjera. Na sjeveru Bosne vjetar istočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 10, na jugu zemlje do 12, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 10 i 16, na jugu zemlje do 18 stepeni.

U ponedjeljak u Bosni i Hercegovini očekuje se umjereno do pretežno oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 12, na jugu zemlje do 15, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 11 i 17, na jugu zemlje do 20 stepeni.

