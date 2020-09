Stigla je jesen, jutro oblačno,poslije podne najavljeni kiša, pljuskovi i grmljavina

Prije podne kiša se očekuje u Hercegovini i na jugozapadu Bosne, a poslije podne kiša, pljuskovi i grmljavina u većini područja. Vjetar slab do umjeren, uglavnom, južni i jugositočni. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 25 do 31 stepen.

U srijedu će biti pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i tokom prijepodneva kiša se očekuje u Hercegovini, na zapadu i jugozapadu Bosne. Poslije podne kiša, pljuskovi i grmljavina u većini područja. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 23 do 29 stepeni.

U četvrtak meteorolozi prognoziraju umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Povremeno slaba kiša ili lokalni pljuskovi su mogući u Hercegovini i na zapadu Bosne. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 24 do 29 stepeni.

I u petak će biti pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne i u večernjim satima se očekuje kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 21, a dnevna od 25 do 30 stepeni.

