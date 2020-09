Dragan Bursać: Kako mediji u RS-u izmišljanjima zazivaju rat

Piše: Dragan Bursać

Predstavnici Bošnjaka i Srba demantirali su da je na obilježavanje godišnjice ratnih stradanja na Vlašiću bilo provokacija, navodi autor teksta Ilustracija – Centar za nenasilnu akciju

Znate li da je prošlog vikenda na Vlašiću moglo doći do sukoba između veterana vojske Republike Srpske i Armije Bosne i Hercegovine? Znate li da je za dlaku izbjegnut fizički obračun sa nesagledivim posljedicama i da je samo zahvaljujući prisebnosti jednog čovjeka spriječena tragedija i katastrofa, koja bi sasvim sigurno odvela ovu zemlju u novi sukob? I znate li, na koncu, da je za ovu gnusnu provokaciju direktno odgovorna Armija Bosne i Hercegovine, preciznije njeni veterani, koji su naumili provocirati predstavnike Srba, a koji su došli na Vlašić da održe pomen svojim poginulim saborcima?

Kako nastaje medijsko zlo

A evo i šta se zapravo desilo, po pisanju agencije Srna i kako su prenijeli skoro svi režimski mediji u Republici Srpskoj na čelu sa RTRS-om:

“Ponašanje Bošnjaka u subotu na Vlašiću necivilizovano i varvarski“.

„U subotu, 12. septembra, stotinjak Bošnjaka sa ratnim zastavama takozvane Armije BiH pokušalo je da spriječi parastos na platou Meokrnje na Vlašiću za 21 srpskog borca koje su ubili pripadnici muslimanskih snaga u proteklom ratu.

Do većih incidenta nije došlo zbog pribranosti učesnika okupljanja i pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, koji nisu nasjeli na provokaciju Bošnjaka jer su donijeli ratne zastave na mjesto velikog stradanja srpskih boraca.”

Sve je ovo istina, osim što ništa istina nije!

Umjesto priželjkivanog sukoba, ljudski dogovor

Naime, predstavnici Bošnjaka i Srba su u isto vrijeme 12. septembra došli na obilježavanje godišnjice ratnih stradanja na Vlašiću i pogibije svojih saboraca, ali ni sa jedne strane nije bilo bilo kakvih provokacija. Ljudi su, najjednostavnije rečeno došli da ljudski izraze dužnu sućut prema svojim poginulim kolegama.

I ne samo to, ono što se desilo na platou Vlašića prošle subote, predstavlja jedan od najpacifističkijih ljudskih činova u posljednje vrijeme.

Dakle, u jednom trenutku, sa uslovno rečeno, jedne strane se našlo tridesetak pripadnika veterana Vojske Republike Srpske, a sa druge strane oko 150 veterana Armije BiH.

Samo vi obavite parastos!

Predsjednik Boračke organizacije opštine Kotor Varoš Miladin Savanović izjavio je za Srpska info da nije bilo bilo kakvih provokacija i da nema govora kako su Bošnjaci došli da bi spriječili parastos:

“Desilo se tako da smo i mi i predstavnici bošnjačke boračke organizacije i porodice stradalih došli u isto vrijeme da služimo pomen, svako svom narodu. Na parastos je stiglo nas 30-ak Srba. Čim smo stigli prišao sam toj grupi Bošnjaka i razgovarao s predsjednikom jedne od njihovih boračkih organizacija”, ističe Savanović.

On dalje navodi da su razmijenili brojeve telefona te da su uredili da se ubuduće čuju i zajednički dogovore kada će ko doći kako bi izbjegli situaciju da opet dođu u isto vrijeme.

Sa druge strane, ljudski im je, kako kaže, rečeno: “Samo vi obavite parastos i to što ste naumili, pa ćemo onda mi.”

Grupa Bošnjaka se, prema njegovim riječima, na njegovu zamolbu pomjerila da im ne smetaju dok obavljaju parastos.

“U blizini je bio i hodža, koji nas je upitao da li nam on smeta i da li želimo da se i on pomjeri”, pojašnjava Savanović.

Predsjednik Komisije za informisanje Boračke organizacije Kotor Varoš Čedo Tepić također je negirao za Srpska info da je u subotu bilo provokacija Srba na Vlašiću.

“Istina je da Bošnjaci nisu napravili ništa neljudsko i ničim nisu narušili dostojanstvo molitve i pomena našim poginulim. Nije bilo nikakvog ‘ekstremističkog ludila’, kako su to pojedini mediji predstavili”, naveo je Tepić.



Medijsko zlo koje rađa novo zlo

I šta je zaključak? Pa zaključak je da se medijska propagandna mašinerija, a koja je većinski smještena u RS-u hrani, ne samo senzacionalizmom, nego i potencijalnom krvlju. Pazite, ne radi se ovdje o nekakvoj lažnoj vijesti koja je onako, ofrlje, greškom odaslana u etar. Nije ovo virtuelni sukob “ravnozemljaša“ i “antivaksera“, ne ovo je zazivanje, najcrnje i najgrđe zazivanje rata i ratnih strahota. Naravski, mediji željni senzacionalizma i krvi, na čelu sa RTRS-om žurno su, bez bilo kakve provjere prenijeli ovu strašnu laž, laž koja može poroditi samo novo zlo. A provjera i ne treba, jer, laž kad se otkrije dockan je. Važno je samo i jedino da je novi plotun mržnje bačen među i onako zavađen narod.

Ta propagandana mašinerija, ista ona koja je pričala kako se Sarajlije samogranatiraju i u pauzama bacaju srpsku djecu lavovima u Zoo vrtu, e ta mašinerija je izmislila nekakva potencijalni sukob na Vlašiću i ta mašinerija ne mari niti za mrtve u “svojim“ redovima. Za njih su to tek brojevi, koji služe za boldovanje nekih drugih, još monstruoznijih ideja.

Vlašićka pobjeda ljudskosti

Ali, ima nešto dobro, sjajno, nešto što je iznad svih nas. A to su ljudi na terenu. Stvarni ljudi, stvarni učesnici rata, ljudi koji su na svojoj koži, na svom mesu i svojim kostima osjetili rat. Ljudi, koji su izgubili najmilije, ljudi koji su devastirani u svakom pogledu i koji su nakon svega ostali Ljudi.

E, to je lekcija za sve nas, a ne samo za medijske pljuvače, huškače i ološ svakovrsan.

Ti ljudi su gore, visoko na Vlašiću ratovali u svačije, a ponajmanje u svoje ime, ti ljudi su izgubili najbolje prijatelje na obje strane i ti ljudi su razmijenili brojeve telefona. Za pet sekundi su se dogovorili oko budućih komemorativnih skupova, dostojanstveno se pozdravili, odali počast svim pobijenim vojnicima i u miru se rastali.

Ti ljudi, su istinski heroji našeg doba. Oni su prošle subote uradili nešto što deset preplaćenih agencija, stotinu pomirbenih okruglih stolova i hiljade tzv. radionica nisu uspjele od rata naovamo.

O tom hodži, o tih 150 bošnjačkih i 30 srpskih veterana sa Vlašića, ne znamo (gotvo) ništa. O tim herojima, koji su prošle subote čovječnošću stvarali herojstvo tolerancije, trebalo bi snimiti film. I on bi bio snimljen u normalnom svijetu.

A mi namjesto toga imamo ovo:

Medijska fabrika laži, pokušala je ispričati i podvaliti nekakvu nakaradnu lažnu priču o bošnjačkim provokatorima, koji dolaze da se svete, da prijete i da zlostavljaju druge i drugačije i to na vlašićkom parastosu.

E, neće moći ove noći, gospodo medijski izrodi!

Sram vas bilo!

Nema te regulatorne medijske agencije, koja može kazniti najcrnje ratnohuškačko djelovanje. Na koncu, nema je ni doslovno, jer, apsurdno, prvi čovjek RAK-a je Draško Milinović, bivši generalni direktor RTRS-a, a pogledajte kako RTRS boji i kako piše o jednom od najpotresnijih i najljudskijih događaja u zadnje vrijeme: https://lat.rtrs.tv/vijesti/vijest.php?id=400930

A Vlašić sa kostima i krvlju po svojim liticama, stijenama i proplancima šuti. Jednako kao što šute Ljudi iz dvije povorke, sliveni u jednu povorku tuge, bola i potpunog ljudskog dostojanstva.

Siguran sam da nema tog kvazimedija i tog raspirivača mržnje, koji mogu i milmetar pomjeriti kompas ljudskosti u ovim veteranima.

A ti mediji?

Oni će nastaviti po svome, potpuno nekažnjeno, budite u to uvjereni. Jer, “kazne“ koje oni plaćaju, nemojte zaboraviti, to su sredstva davno oteta od naorda, koji je prinuđen da sluša njihove laži i plaća im za to, prenosi “Al Jazeera“.

I tako decenijama!

Facebook komentari