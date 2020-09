Vremenska prognoza za vikend

Prema najavama meteorologa danas se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno oblačno. Tokom prijepodneva razvedravanje u Hercegovini, na zapadu i sjeverozapadu Bosne, a u ostatku zemlje poslije podne ili krajem dana. Puhat će slab do umjeren vjetar, a veći dio dana istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 8 do 15, na jugu do 19, a dnevna od 22 do 28, na jugu do 31 stepen.

U nedjelju je najavljeno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne sa maglom ili niskim oblacima. Jutarnja temperatura od 9 do 16, na jugu do 20, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 32 stepena.

U ponedjeljak jutro će u većem dijelu zemlje biti sunčano uz postepeno naoblačenje tokom dana. Poslije podne i u večernjim satima očekuju se lokalni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 11 do 17, na jugu do 21, a dnevna od 24 do 29, na jugu do 32 stepena,piše Avaz

U utorakće preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima tokom dana. Jutarnja temperatura od 11 do 17, na jugu do 22, a dnevna od 26 do 32 stepena.

Facebook komentari