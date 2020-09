Medijski pokušaj svađe izmedju Srba i Bošnjaka na Vlašiću

Rekao je ovo za “Srpskainfo” predsjednik Boračke organizacije opštine Kotor Varoš Miladin Savanović komentarišući informacije koje su se pojavile u javnosti, a u kojima se tvrdi kako je parastos pokušalo da spriječi stotinjak Bošnjaka, koji su stigli sa zastavama Armije RBiH.

“Nije bilo provokacija, niti su oni došli kako bi spriječili parastos. Zadesilo se tako da smo i mi i predstavnici bošnjačke boračke organizacije i porodice stradalih došli u isto vrijeme da služimo pomen svako svom narodu”, pojašnjava Savanović.

Ističe da je sedam dana prije služenja parastosa na platou Meokrnje najavio taj skup policiji i da nije imao informaciju da će isti dan pomen služiti i Bošnjaci.

Savanović ističe da su u subotu stigli na plato Meokrnje u zakazano vrijeme, te da su gore zatekli policiju i oko 150 Bošnjaka koji su došli s namjerom da odaju pomen stradalim sunarodnjacima.

Dodaje da su Bošnjaci imali razne zastave, pa i Armije RBiH, i da je to jedino tačno od svega onoga što je objavljeno u medijima proteklih dana.

“Na parastos je stiglo nas 30-ak Srba. Čim smo stigli prišao sam toj grupi Bošnjaka i razgovarao s njihovim predsjednikom jedne od boračkih organizacija. Razmijenili smo mišljenje o toj neugodnoj situaciji u kojoj smo se zatekli i razmijenili brojeve telefona, te dogovorili da se ubuduće čujemo telefonom i zajednički dogovorimo kada će ko doći kako bi izbjegli situaciju da opet dođemo u isto vrijeme“, ističe Savanović.

Navodi da je odmah po dolasku dobio garanciju od bošnjačkih predstavnika koji su se tu zatekli da niko neće provocirati Srbe koji su došli da odaju pomen stradalim srpskim borcima.

“Ljudski nam je čovjek rekao: ‘Samo vi obavite parastos i to što ste naumili, pa ćemo onda mi.’ Pitali su me gdje planiramo da držimo parastos i kada sam rekao ispod Doma, gdje i prošle godine, čovjek s kojim sam razgovarao je prišao grupi Bošnjaka i to im rekao, nakon čega su se oni pomjerili da nam ne smetaju. U blizini je bio i hodža, koji nas je upitao da li nam on smeta i da li želimo da se i on pomjeri“, pojašnjava Savanović.

Dodaje da su nakon toga održali parastos za srpske borce i da ih tom prilikom niko nije prekidao niti je bilo provokacija.

Savanović ističe da je grupa bošnjačkih veterana i porodice stradalih sačekala da oni završe s parastosom te su, nakon što su Srbi otišli, i oni održali pomen za stradale Bošnjake.

“Nije bilo nikakvog incidenta, osim tih zastava. To što su pojedini mediji objavili tendeciozne informacije da su Bošnjaci pokušali da spriječe održavanje parastosa, na to nisam mogao uticati niti spriječiti“, istakao je Savanović.

Predsjednik Komisije za informisanje Boračke organizacije Kotor Varoš Čedo Tepić takođe je negirao da je u subotu bilo provokacija Srba na Vlašiću.

“Istina je da Bošnjaci nisu napravili ništa neljudsko i ničim nisu narušili dostojanstvo molitve i pomena našim poginulim. Nije bilo nikakvog ‘ekstremističkog ludila’, kako su to pojedini mediji predstavili“, naveo je Tepić.

