Čerkez ponudio objašnjenje: Koji je glavni razlog povećanja broja zaraženih u BiH

Govoreći o početku školske godine i broju novozaraženih, kaže da je rano govoriti o početku škole u kontekstu širenja virusa.

– Računali smo na kršenja mjera, na godišnje odmore, a škola je u ovom razdoblju povećan rizik, ali je još rano govoriti jer je tek počela. Ulazimo u jesen, imunitet nam neće biti isti, rizici se multipliciraju – rekao je Čerkez.

Očekujemo, kaže, da će se pandemija držati pod kontrolom.

“Vi ste vidjeli što se događa u Španiji, Francuskoj… moramo stalno biti na oprezu”.

Inspekcije, kaže, rade svoj posao, ali je to uglavnom na razini apela, a ne kažnjavanja.

– Ako podignemo svijest i počnemo se ponašati po mjerama – distanca, maska, pranje ruku i osobna higijena, ako se tog pridržavamo, olabavit ćemo neke mjere… dok imamo diskoteke koje rade, a nitko ih ne sankcionira, dok imamo proslave, nije dobro – ističe Čerkez.

U BiH se, tvrdi on, ljudi jako dobro drže mjera. Ovo što se događa u Zapadnoj Hercegovini sada a što se ranije događalo na sarajevskom području je ocijenio “importiranim virusom”.

Glavna stvar je, kaže, da zdravstveni kapaciteti mogu primiti sve zaražene osobe. Za očekivati je, kaže, da ovo sve traje još oko godinu dana.

Komentirajući najavu Svjetske zdravstvene organizacije da će u oktobru i novembru Evropa zabilježiti rast dnevno umrlih, Čerkez kaže da je to moguće s obzirom na to da će doći do promjene temperature, klime, provjetravanja prostorija, boravka odnosno ne boravka u prirodi i na zraku i tomu slično.

– BiH ima tri do četiri puta manji broj slučajeva smrti u odnosu na jako razvijene zdravstvene sisteme u državama poput Engleske – ističe on.

Događa se, kaže, da postoje neki kumulativni podaci.

– Mi pratimo presjeke na sedam do 15 dana pa možemo vidjeti da smo još uvijek u jednoj ravni. Čvrsto vjerujem u sve kolege koje rade u Zapadnohercegovačkom i Hercegovačko-neretvanskom kantonu, da tamošnji zdravstveni sistem ne bi bio ugrožen zbog velikog broja zaraženih – zaključio je Čerkez.

Facebook komentari