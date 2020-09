Vremenska prognoza do kraja septembra u Bosni i Hercegovini

Od četvrtka u popodnevnim satima prognozira se promjena vremenskih prilika. Prelaz fronte preko naših krajeva uslovit će pad temperature zraka i kišu. Na momente nisu isključeni ni kraći pljuskovi.

Nestabilno vrijeme sa kišom zadržat će se do vikenda. Jutarnje temperature zraka u Bosni varirat će od 13°C do 19°C, na jugu zemlje do 23°C. Maksimalne dnevne temperature u Bosni između 26°C i 32°C, u Hercegovini do 35°C.

Za dane vikenda kao i tokom naredne sedmice prema raspoloživim prognostičkim materijalima, očekuje se stabilno, malo do umjereno oblačno i djelimično sunčano vrijeme. Na jugu zemlje više sunčanih sati i toplije u odnosu na centralna i sjeverna područja.

Minimalne temperature zraka varirat će između 8°C i 14°C u Bosni, do 18°C u Hercegovini. Maksimalne temperature kretat će se između 23°C i 28°C u Bosni, do jugu Hercegovine do 30°C, saopćeno je.

Facebook komentari