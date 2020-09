Po novom zakonu vozači će plaćati izlazak policije, ako je riječ o manjoj šteti na automobilima?

Velike su šanse da će vozači u BiH ubuduće plaćati naknadu ukoliko zatraže izlazak policajaca na mjesto nezgode sa manjom materijalnom štetom.

Tarifa još nije poznata, ali se zna da će, uđe li ova novina u Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima (ZOBS) u BiH, na ovaj način prikupljena sredstva ići u materijalno-tehničko opremanje Saobraćajne policije.

U Zakonu o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima (ZOBS) u BiH, koji je na snazi, navodi se da je policija dužna izaći na mjesto nezgode u kojoj ima poginulih ili povrijeđenih, ili je nastala veća šteta, ali i kada je manja šteta, ako to zahtijeva jedan od učesnika nezgode. Ali, u toku su izmjene ZOBS-a.

“U slučaju izlaska nadležnog organa unutrašnjih poslova na mjesto saobraćajne nezgode po zahtjevu jednog od učesnika u saobraćajnoj nezgodi, plaća se posebna naknada koja predstavlja prihod nadležnog organa unutrašnjih poslova po mjesnoj nadležnosti”, navodi se u tim izmjenama.

U Ministarstvu komunikacija i transporta BiH rekli su za “Nezavisne novine” da se, u suštini, radi o problemu izlaska patrole Saobraćajne policije na mjesto nastanka saobraćajne nezgode čak i kada se radi o nezgodama sa manjom štetom.

“Namjera Ministarstva jeste da se izbjegne ustaljena navika da se u svakom slučaju kod saobraćajne nezgode poziva Saobraćajna policija, čime se stvaraju nepotrebne gužve i zastoji, već da se kod saobraćajnih nezgoda sa manjom materijalnom štetom koristi propisani obrazac kojim se kod osiguravajućih društava rješava pitanje osiguranja nastale štete, a što je regulisano Pravilnikom o obliku i sadržaju obrasca evropskog izvještaja o saobraćajnoj nezgodi”, kažu iz Ministarstva komunikacija i transporta BiH.

Kako dodaju, u Nacrtu izmjena i dopuna ZOBS-a data je samo osnovna konstrukcija ovog člana, o čemu će se tek izjasniti članovi Radne grupe za izradu prijedloga zakona, kad će se definisati i ostali elementi u vezi sa tim članom.

Milija Radović, vršilac dužnosti zamjenika direktora Agencije za bezbjednost saobraćaja RS, kaže da postoji problem koji treba riješiti, a koji se odnosi na propise koji regulišu ovu oblast u smislu – šta je manja materijalna šteta.

Prvo, kako na licu mjesta procijeniti koliki je iznos štete? Osim toga, u Zakonu o obaveznom osiguranju u saobraćaju stoji da je manja šteta – do 500 KM. Istovremeno, prema ZOBS-u, manja šteta je kad na vozilu nisu oštećeni vitalni dijelovi i sklopovi i koje se može samostalno kretati. Ali…

“Imate sad ovih novijih vozila kojima nisu oštećeni vitalni dijelovi koji se, recimo, odnose na upravljanje, na kočenje, ali mu far košta 1.000 ili 2.000 maraka. Može on nastaviti kretanje do najbližeg servisa, ali to nije manja materijalna šteta”, pojašnjava Radović u izjavi za “Nezavisne novine”.

Istovremeno, on misli da u odnosu na zemlje u regionu imamo najmanju primjenu evropskog izvještaja o saobraćajnoj nezgodi.

“Zašto je to problem? To puno opterećuje rad Saobraćajne policije – za svako najmanje kuckanje, za štetu od 50 ili 100 maraka, zove se policija, koja mora napraviti uviđaj”, kaže Radović.

Prema njegovim riječima, u tom procesu prođe sat ili dva, a za to vrijeme bi saobraćajni policajci trebalo da rade poslove kontrole saobraćaja.

“Zato se izmjenama zakona predviđa da u slučajevima u kojima se treba primijeniti evropski izvještaj o saobraćajnoj nezgodi, a kada jedan od učesnika nezgode zahtijeva izlazak policije, onda to i plati”, rekao je Radović.

Sanja L. iz Banjaluke, međutim, kaže da su joj ove izmjene neshvatljive te da predstavljaju novi udar na džepove vozača.

“Plaćam kazne, plaćam registraciju, dajem marku po svakom litru goriva. Šta, malo im je? Hoće li država još nešto smisliti samo da nam uzme pare”, pita se ona.

