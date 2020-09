Slijepi mladić Mustafa diplomirao na Pravnom fakultetu: Presretan sam

View this post on Instagram

Danas sam polozio posljednji ispit na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Presretan sam i zelim zahvaliti svim kolegicama i kolegama sa godine, svim profesoricama i profesorima, asistenticama i asistentima, porodici, prijateljicama i prijateljima, te mom “Dedu” i njegovoj porodici Pecanin, na bezrezervnoj podrsci i pomoci koju sam imao tokom studiranja.