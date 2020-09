Čampara podnio ostavku u Predsjedništvu SDA

Zastupnik u Skupštini Kantona Sarajevo Aljoša Čampara podnio je neopozovu ostavku na mjesto člana Predsjedništva Stranke demokratske akcije (SDA).

Ovu informaciju objavio je na svom Facebook profilu.

– Stranka demokratske akcije kakvoj sam se priključio i u kojoj sam godinama djelovao, već neko vrijeme nije ono što je bila, jer je došlo do odstupanja od proklamovanih kongresnih ciljeva, evidentog pada vrijednosnih kriterija u kadrovskoj politici i prešutnog pristajanja na devijantne pojave, procese i ponašanja pojedinih predstavnika u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti.

Svjedoci smo ignorirajućeg odnosa centralnih organa SDA prema unutarstranačkim izbornim rezultatima koju su suprotni Statutu i izbornim pravilima, kao i procesima koji ne vode prema općem napretku i koji značajno narušavaju integritet i autoritet SDA. Ovo su činjenice kojih nisam svjestan samo ja, nego, budite uvjereni, i brojni drugi članovi Predsjedništva, Glavnog odbora, kao i članstvo i simpatizeri. Ovu ostavku dajem, pored spomenutog, i zbog činjenice da se unutar SDA već izvijesno vrijeme dešava jedan atrofirajući proces prema kojem se podobnost i poltronstvo protežiraju nad strukom, ličnim dignitetom, slobodom mišljenja i govora, uz neizostavno sataniziranje onih koji otvoreno govore i podastiru relevantne argumente kao dokaze za evidentne nepravilnosti.

Vrhunac svega dogodio se krajem februara ove godine kada je u javnost dospio snimak koji je do najsitnijih detalja prikazao porazno stanje u našoj SDA. Najveća političko-koruptivna afera, koja je dobila ime po njenom glavnom akteru „Asim“, i koju je kao takvu okarakterisala šokirana javnost, a ne ja, ni nakon šest mjeseci nije dobila svoj konačni epilog zbog čega sam duboko razočaran, ali i dodatno uvjeren u ovakvu odluku. Još je poraznija činjenica da su akteri ove afere, suprotno razumu i pravu, nagrađeni određenim imenovanjima i pozicijama, a oni koji su, kao izraz društvene i stranačke odgovornosti, prijavili aferu u nastojanju da se locira i u skladu sa procedurom odstrani maligni dio stranačkog organizma, predstavljani kao disedenti i protivnici unutarstranačkih interesa.

Zbog toga smatram da se svi trebamo zapitati da li SDA može biti lider, i hoće li nas građani prihvatiti u takvoj ulozi, u borbi protiv kriminala i korupcije na nivou institucija sistema, ukoliko nismo spremni da unutar stranke riješimo političko-koruptivnu aferu.

Pokušavao sam s pozicije člana Predsjedništva SDA ispravljati devijacije unutar stranke insistirajući na javno proklamovanim kongresnim ciljevima, ali moji pokušaji su nažalost, bili uzaludni, a moja nastojanja nerijetko, putem stranačkih medija i iz rukovodstva stranke naručenih tekstova, pogrešno interpretirana i spinovana.

Kao zastupnik u Skupštini Kantona Sarajevo sam, unutar kluba dobronamjerno i stručno, a na sjednicama Skupštine kontinuirano i meritorno prezentirao kongresne ciljeve i izborne poruke SDA, preventivno upozoravao na nepotistička imenovanja, od trenutka kada su za ministre predloženi kompromitovani kadrovi, pa do posljednjih retrogradnih i nelogičnih aktivnosti u cilju izmjene i prilagođavanja Statuta javnih preduzeća za potrebe imenovanja podobnih kadrova. Davao sam do znanja da je to institucionalna korupcija najvišeg reda, ali sva moja upozorenja i svi moji pozivi da se odustane od takvih nemoralnih odluka zbog kojih SDA gubi autoritet među građanima, su ostali bez rezultata. Svi smo tome svjedočili i svi smo toga bili svjesni u Predsjedništvu stranke, ali se šutilo.

Ja, zbog svega navedenog, ne mogu da šutim, a od danas ni da budem u bilo kakvom stranačkom organu. Ostavku na mjesto člana Predsjedništva SDA shvatam kao svoju ljudsku i moralnu obavezu, a posebno nakon posljednjeg brutalnog sataniziranja mojih prvih saradnika, te udara na moju čast i porodicu, a sve u režiji Osmana Mehmedagića Osmice direktora Obavještajno-sigurnosne agencije (OSA) Bosne i Hercegovine.

Moja porodica ima historijat, porodični integritet i društveni dignitet, a moji saradnici su mlade, stručne, časne i poštene osobe koje su marljivo učeći svoje fakultetske diplome stekle na državnim univerzitetima, za razliku od pojedinih kadrova SDA, poput upravo Osmana Mehmedagića. Zbog toga sam odlučio da kontinuirane napade bazirane na lažima i pokušaje diskreditacije moje porodice i mladih, stručnih i obrazovanih osoba, samo zato što rade sa mnom, više neću tolerisati.

Svjestan činjenice da svojim članstvom u Predsjedništvu SDA ni na koji način, i pored brojnih istupa na stranačkim sastancima, a i u javnosti, ne mogu doprinjeti rješavanju navedenih problema, odlučio sam podnijeti ostavku – naveo je Čampara u pismu Predsjedništvu SDA.

CENTRALA STRANKE DEMOKRATSKE AKCIJEUl. Mehmeda Spahe br. 14 SarajevoN/r predsjednik Glavnog odbora SDA Šerif Špago … Gepostet von Aljosa Campara am Sonntag, 13. September 2020

Facebook komentari