WHO u posjeti BiH: Pandemija još dugo neće biti okončana

Delegacija Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) u sastavu dr. Victor Olsavszky, šef ureda WHO za BiH, dr. Fabio Scano, specijalni savjetnik Direktora Europskog regiona WHO, dr. Ardita Tahirukaj, ekspert iz oblasti pružanja esencijalnih zdravstvenih usluga (Regionalni ured Svjetske zdravstvene organizacije za Europu) i Martha Scherzer, ekspertica za krizno komuniciranje, posjetila je Ministarstvo civilnih poslova BiH.