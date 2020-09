Poslodavci vraćaju radnike na radna mjesta: Ko najlakše dolazi do posla u vrijeme korone?

Međutim, kako vrijeme odmiče, ljudi se polako navikavaju na novonastalu stituaciju, te mnogi poslodavci koji su u početnom periodu koronavirusa iz određenih razloga bili primorani dati otkaze svojim uposlenicima, polako ih vraćaju u radni odnos.

Statistike ukazuju na to da je velika razlika u broju osoba koje su se prijavile na evidencije službi za zapošljavanje ove godine, u odnosu na isti vremenski period godinu ranije.

Tako je od marta do kraja augusta 2020. godine na evidenciju JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona prijavljeno 7.658 osoba, dok je u ovih šest mjeseci prošle godine na istoj evidenciji bilo prijavljeno 3.400 osoba.

Zanimljivo je to da za isti ovaj vremenski period u ovoj godini ima mnogo više ljudi koji su skinuti sa evidencije nezaposlenih, odnosno onih koji su pronašli zaposlenje, ako se ti podaci uporede sa prošlom godinom.

– Od 1. marta do 31. augusta 2020. godine sa evidencije Službe zbog zaposlenja odjavljeno je 8.999 osoba, a za navedeni period u 2019. godini sa naše evidencije zaposleno je 6.008 osoba – istakla je Amela Makul, stručna saradnica za informisanje Službe za zapošljavanje TK.

Razlog zašto je do toga došlo, kako su nam pojasnili iz ove Službe, najvjerovatnije leži u tome što su mnogi poslodavci bili primorani dati otkaze svojim radnicima usljed zabranje obavljanja djenatnosti prvih mjeseci pandemije, te sada, kako se stvari polagano vraćaju u normalu, ponovo vraćaju radnike na njihova radna mjesta.

Nezaposlenima ni prije pandemije nije bilo lako naći posao, a u sadašnjoj situaciji, to je još teže. Međutim, nekoliko zanimanja i profesija izdvajaju se od ostalih po tome što su u ova krizna vremena, ipak, traženi na tržištu rada.

– Kada je riječ o najtraženijim zanimanjima u periodu od marta do augusta tekuće godine, razgovarajući sa kolegama koji rade posredovanja u općinskim biroima za zapošljavanje, došla sam do informacija da je jedno od najtraženijih zanimanja u proteklih nekoliko godina, pa i u periodu pandemije, vozač motornih vozila, bilo u domaćem ili međunarodnom saobraćaju sa licencom. Zatim, građevinski radnici – inženjeri građevine, građevinski tehničari, zidari, tesari, tapetari i pomoćni radnici u građevinarstvu, to jest NK radnici – kazala je Makul.

U Tuzlanskom kantonu traženi su i radnici metalske struke – inženjeri mašinstva, mašinski tehničari, zavarivači, limari i bravari, potom ugostiteljski radnici i radnice iz uslužne djelatnosti – konobari, kuhari, pekari i prodavači, zdravstveni radnici – ljekari, medicinski tehničari i njegovatelji. Među traženim zanimanjima su i obrazovni radnici – profesori u osnovnom, srednjem i predškolskom obrazovanju, diplomirani ekonomisti i ekonomski tehničari, te radnici u tekstilnoj industriji.

– Pored navedenih zanimanja, aktuelni su i oglasi i konkursi javnih ustanova i preduzeća. U traženom periodu obično su oglašavali domovi zdravlja i bolnice, rudnici uglja i soli, BH Telecom, komunalna preduzeća, vodovodi, te Zavod za javno zdravstvo – istakla je naša sagovornica,prenosi Faktor.

Facebook komentari