U Bihaću održan protest građana koji traže rješenje migrantske krize

Nekoliko hiljada Krajišnika okupilo se na Gradskom trgu u Bihaću, kako bi putem mirnih protesta iskazali nezadovoljstvo odnosom države prema migrantskoj krizi i načinom na koji državne institucije upravljaju tom situacijom, prenosi Anadolu Agency (AA).

Organizator protesta je profesor Sej Ramić i skupina građana okupljena oko Udruženja i grupe ‘Stop invaziji migranata’. Prema njegovim riječima, građani ne žele više migrante u Krajini i zahtijevaju da se svi migracioni centri u ovom dijelu BiH zatvore, a migrante koji trenutno borave ovdje, deportuju natrag u matične zemlje.

“To je najhumanije rješenje cijelog ovog problema. Dakle, novac koji se daje za izgradnju migracionih centara treba da se uloži u deportaciju tih ljudi u zemlje iz kojih su došli, jer kada dođe do eskalacije cijelog problema, onda tu više ne pomaže niko, pa ni oni koji imaju najbolje namjere da rješe ovaj problem“, istakao je Ramić.

Među okupljenim građanima bio je i Mustafa Ružnić, premijer Unsko-sanskog kantona, koji je došao svojim prisustvom da iskaže podršku narodu i solidarnost sa njihovim zahtjevima koje vlada ovog kantona nije u mogućnosti sama da riješi bez pomoći viših organa vlasti.

“Došao sam kao građanin ovog kantona da sam tu uz svoje građane i sve ono što večeras oni ovdje poručuju. Operativna grupa za nadzor nad migrantskom krizom USK, govori već tri godine da se mora napraviti kontrolisani priliv migranata u ovaj kanton, da se mora zatvoriti Bira i Miral, da se mora dati dostojanstvo građanima ovog kantona na njihove slobode, prava i prava imovine. Vidjeli ste iz izvještaja da je tu prisutno na hiljade djela paljevina i uništenja imovine ovog kantona. Nerad Granične policije, Službe za rad sa strancima i Službe za migracije doveo nas je do ove situacije“, kazao je premijer Ružnić, dodavši da će u ponedjeljak na sastanku koji je sazvan od strane ministra sigurnosti i međunarodnih organizacija, istupiti sa stavovima koji večeras budu izneseni na skupu.

Senad Šepić, bivši zatupnik u Parlamentu BiH ,došao je na skup sa suprugom kako bi podržao namjere građana da odašiljanjem poruke institucijama države skrenu pažnju da ovako dalje više ne može.

“Krajiški narod nije protiv migranata i njihove nevolje, već je protiv nemara i lošeg odnosa institucija i ljudi koji primaju velike plate, a ne rade svoj posao. Da ima više razumijevanja u državnim institucijama, teret migrantske krize bi se rasporedio na teritorij cijele države. Ako govorimo o ovom broju migranata kojeg imamo na području Unsko-sanskog kantona, kada bi to rasporedili na ostalih deset kantona i na oba entiteta, puno lakše bi mi to rješili i lakše bi ljudi koji sjede u institucijama drugih kantona to sve razumjeli i potrudili bi se da brže rješe ovaj problem“, pojašnjava Šepić.

Ključna poruka mirnih protesta je, ako se državne institucije konačno ne pokrenu i uzobilje kada je u pitanju migrantska kriza i stave cijelu situaciju pod kontrolu čim prije, građani će nastaviti sa blokadom priliva migranata u Krajinu i samoorganizovano pomagati policiji da zaustavi prebacivanje migranata u ovaj kanton.

