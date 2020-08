Završetak radova na tunelu Vranduk II očekuje se za deset dana

Trenutno su u toku radovi na ugradnji opreme za upravljanje tunelom. U servisnoj cijevi su urađeni iskopi, a preostali su radovi na ugradnji hidroizolacije, sekundarne obloge, instalacija i donjeg stroja.

Izvođač radova je JV (joint venture) Hering d.d. Široki Brijeg i BBM d.o.o. Sarajevo. Vrijednost radova na projektu koji uključuje obnovu ovog tunela i dva mosta je 16.769.997,23 KM sa PDV-om. Radovi se finansiraju iz kreditnih sredstava Svjetske banke (IBRD) i Evropske investicijske banke (EIB).

Iz JP Ceste FBiH podsjećaju da su radovi na sanaciji tunela Vranduk II počeli u septembru 2018. godine, te da se izvode u skladu sa odobrenjem za građenje koje je izdalo Federalno ministarstvo prostornog uređenja i Planom upravljanja okolišem i društvenim aspektima za Projekt rahabilitacije tunela Vranduk II i rekonstrukcije mostova Bosna IV i V.

– Rok za završetak radova na rehabilitaciji tunela Vranduk II i rekonstrukciji mostova Bosna IV i V je bio do kraja marta ove godine i taj rok je produžen do 4. septembra ove godine. U toku marta izvođač radova je imao problema sa dopremom materijala i opreme na gradilište iz inostranstva i to za radove koji su po dinamici trebali biti izvedeni prije završnog sloja asfalta. Na kompletnu dinamiku izvođenja je dodatno utjecala i situacija sa zatvaranjem granica usljed pandemije COVID-19 – kazali su u JP Ceste FBiH.

