INZ: Set procedura, preporuka i smjernica za učenike, studente, roditelje, osoblje škola i fakulteta

Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica (INZ) je nakon održane press konferencije

objelodanio i svim školama putem elektronske pošte uputio dokument "PROCEDURE ZA RAD

ODGOJNO-OBRAZOVNIH USTANOVA – vodič za unapređenje biosigurnosti u kontekstu

COVID-19 -" koji donosi detaljne upute, savjete, instrukcije i preporuke o izradi procedura za

neometan rad u doba pandemije. Svi dokumenti objavljeni su i na internet stranici Instituta

(inz.ba)

DOKUMENT na linku https://inz.ba/wp-content/uploads/2020/08/Procedura-za-rad-odg-obr-ustanova-u-kontekstu-COVID-19.pdf

Referirajući se na zaključke svih relevantnih kriznih štabova, sve prethodne preporuke i

smjernice Svjetske zdravstvene organizacije, UNICEF-a, Federalnog ministarstva zdravstva,

Zavoda za javno zdravstvo FBiH, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Nastavnog zavoda za

javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar”, Instituta za javno zdravlje Srbije “Dr. Milan Jovanović

Batut”, te Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, a cijeneći značaj odgojno-obrazovnih

ustanova (predškolskih, školskih i visokoškolskih ustanova) i njihov uticaj na odgoj i

obrazovanje djece, te samim tim za društvo u cjelini, pripremljena je Procedura koja je detaljan

osnova za izradu vlastitog plana i provedbe.

U tom dokumentu se nalaze i formulari, primjeri, tabele, skice i upute za izradu niza potrebnih

pravila, a dio njih određene ustanove uspješno primjenjuju još od proljeća.

Institut je pripremio i javno objavio za sve ustanove i dokument "PLAN ZA

USPOSTAVLJANJE I ODRŽAVANJE SISTEMA BIOSIGURNOSTI U KONTEKSTU

COVID-19" koji je dostupan na INZ-ovoj web stranici. Navedeni Plan je sa primjerima kako ga

treba osmisliti i realizirati svaka obrazovna ustanova, a sadrži i tabelarnu formu koja se može

primjeniti u svim ustanovama kojima je ona neophodna.

DOKUMENT na linku https://inz.ba/wp-content/uploads/2020/08/Prijedlog-Plana-sistema-

biosigurnosti-u-kontekstu-COVID-19.pdf

Također, pripremljen je i dokument "SMJERNICE I INFORMACIJE ZA

RODITELJE/STARATELJE, UČENIKE I STUDENTE U VEZI POČETKA NASTAVE U

ŠKOLAMA" u kojem se detaljno roditelji ili staratelji upoznaju sa svojim obavezama i

smjernicama kako da se izbjhegne zaraza do odlaska i nakon povratka djeteta iz obrazovne

ustanove. Razumljivo je da učenik ili student najmanje dvije trećine svog vremena provodi u

domaćinstvu i javnosti, te da i njegovi roditelji, ukućani i prijatelji prije nego ostala djeca u školi

mogu biti izvor ili prenosioc zaraze.

DOKUMENT na linku https://inz.ba/wp-content/uploads/2020/08/Info-za-roditelje-i-ucenike-

Skole-i-COVID-19.pdf

Obilazak svih škola i fakulteta

Izrađen je i takozvani "biosigurnosni model" za sve škole u ZDK, koji je upućen u sve škole.

Stručni timovi Službe za školsku higijenu Instituta prije početka nastave u periodu od 31.

avgusta do 4. septembra, te u prvim danima prve sedmice nastave posjetit će sve škole na

području ZDK.

– Važno je istaći da je potrebno formirati tim iskusnih zaposlenika, među kojima mora biti osoba

koja ima odgovornosti i ovlaštenja da donosi odluke, koji treba da uoči rizične tačke koje

poznaju i prepoznaju u svakoj pojedinačnoj školi, mjere u svrhu sprečavanja pojave i širenja

zaraze, a koristeći pomenutu Proceduru, u skladu sa ličnim procesima rada, aktivnostima,

resursima, kadrom, opremom, objektima, navikama u svakoj školi, a koje je nemoguće da iko

poznaje bolje od njih samih, ističe načelnik Službe za školsku higijenu INZ doc.dr. Nino

Hasanica.

DOKUMENT na linku https://inz.ba/wp-content/uploads/2020/08/Dopis-skolama-Procedura-

COVID-19.pdf

Prilikom posjete timova INZ odgovorne osobe u školama će biti povezane sa odgovarajućim

službama.

– Niti jedan sistem nije idealan i nemoguće je u potpunosti spriječiti prenos infekcije, ali

zajednički možemo učiniti sve u našoj mogućnosti da rizik smanjimo na minimum, te učimo na

iskustvu i kontinuirano poboljšavamo sistem biosigurnosti. Stojimo Vam na raspolaganju. O

svim narednim dešavanjima blagovremeno ćete dobiti informacije, ističe Hasanica.

Direktor Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica prim. dr. Senad Huseinagić je prezentirao

uslove za početak nastave u školama na području Zeničko-dobojskog kantona.

Huseinagić je kazao da ZDK ima najveći udio djece i omladine do 19 godina među pozitivnim u

odnosu na velike kantone, kao i u odnosu na FBiH kao cjelinu, te da je zbog toga data preporuka

za odgađanje početka nastave.

– Iako imamo trend smanjenja aktivnih slučajeva, ipak postoji pravilnost pojavljivanja aktivnih

slučajeva na periodu od 15 dana, a naredni očekujemo početkom septembra. Upravo zbog broja

aktivnih slučajeva početkom septembra i činjenicu da je udio djece i mladih do 19 godina u

ukupnom broju oboljelih u ZDK preko 9 posto za razliku od FBiH i drugih kantona gdje od 7 do

8 posto, predložili smo da se odgodi nastava do 8. septembra. Ako situacija bude nepovoljna,

možda se ponovo odgodi, ali u interesu nam je da krene što prije, pojasnio je Huseinagić.

Naglasio je da će rizik od koronavirusa postojati i u školama te da je cilj uspostaviti sistem da se

proces obrazovanja odvija kako je najbolje za sve učesnike obrazovnog procesa.

DOKUMENT O TRENUTNOJ EPIDEMIOLOŠKOJ SITUACIJI U ZDK na ovom linku

https://inz.ba/wp-content/uploads/2020/08/23_08_Covid-19-Epidemiolos%CC%8Cka-situacija-u-ZDK.pdf

DOKUMENT O USLOVIMA ZA POČETAK ŠKOLSKE GODINE na ovom linku

https://inz.ba/wp-content/uploads/2020/08/23_08_Covid-19-uslovi-za-pocetak-skole.pdf

Ministar obrazovanja Zeničko-dobojskog kantona Spahija Kozlić je kazao da je prvi dan

nastavne godine u osnovnim i srednjim školama treba ući preko 5.000 osoblja i 41.000 djece, a s

studentima i osobljem brojka prelazi 50.000. Prema popisu iz 2013. godine imamo 360.000

stanovnika, ovdje govorimo o 15 posto stanovnika ZDK koji trebaju ući u prostorije koje su

ispražnjene u martu, kazao je Kozlić.

Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica pripremio je posebnu proceduru koju će trebaju

ispoštovati škole, djeca i osoblje, kako bi se nastavni proces odvijao, a da ne dođe do povećanog

broja oboljelih.

U Zeničko-dobojskom kantonu će to biti kombinovani princip, od skraćenih časova, djelimične

online nastava, a ukoliko epidemiološka situacija to bude zahtijevala, primjenjivaće se online

nastava poput završetka prethodne školske godine.

– Broj djece u učionici ne znači ništa, bitan je prostor, a distanca će biti osigurana. Nastava će se

odvijati sa svim učenicima u razredu, a gdje ne bude prostora, odjeljenja će se dijeliti na grupe.

Prvog dana u školama će biti učenici prvih razreda osnovnih i srednjih škola. Osigurano je oko

10.000 vizira koje će biti podijeljeni osoblju i učenicima prvih razreda osnovnih škola. To su

djeca koja se prvi put susreću sa školom i oni moraju vidjeti školu, a ne dobiti email za online

nastavu. Doći će u školu, imat će vizire, jer u prvom razredu uče izgovarati slova, što bi bilo

značajno otežano pod maskama.

Ministar zdravstva ZDK Adnan Jupić je pojasnio da je Krizni štab Ministarstva zdravstva ZDK

nakon analize i brojnih diskusija donio, nada se, dobru odluku s ciljem zaštite zdravlja učenika,

roditelja i osoblja.

– Vodili smo se veoma ozbiljnom analizom koju je uradio Institut za zdravlje i sigurnost hrane

Zenica. U ZDK imamo stabilnu epidemiološku situaciju, imamo veći broj oboljelih ljudi, ali

zdravstveni kapaciteti odgovaraju svim zadacima. Analizirali smo način širenja bolesti, a Krizni

štab će biti na usluzi i donositi mjere za koje procijenimo da su najbolje rješenje”, pojasnio je

Jupić.

Predsjednici sindikata osnovnog, srednjeg i visokoškolskog obrazovanja Selvedin Šatorović i

Đevad Hadžić su kazali da je odgoda, imajući u vidu sve navedeno, najbolje rješenje.

– Sva neophodna zaštita uposlenika će biti provedena i to ćemo raditi kroz dogovore s Vladom

ZDK, Kriznim štabom i samo tako ćemo prevenirati epidemiju u bilo kojoj školi, dodao je

Šatorović.

Video izjava na Youtube linku https://youtu.be/8wf7Vy39-Ag

Iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica napominju da su na raspolaganju za sve dodatne

informacije, pojašnjenja, pomoć u izradi ili provedbi procedura, te da su smjernice i preporuke,

kao i procedure sadržane u ovim dokumentima prihvaćene i korištene i u drugim sredinama u

BiH, kao i na višim nivoima, jer su bazirane i pravljene na osnovu naučnog i stručnog znanja

stručnjaka ovog Instituta, ali i iskustava drugih država i srodnih institucija, ali i posebnosti ovog

područja, pa su odlična osnova za kreiranje uspješne borbe protiv globalne pandemije na ovom

području.

