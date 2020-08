Husein Kličić o migrantskoj krizi u USK-a: Nastojimo uspostaviti punkt na “ničijoj zemlji“ kod Bosanske Otoke

Prema riječima Huseina Kličića, predsjednika Crvenog križa Unsko-sanskog kantona situacija u kantonu nakon uvođenja zabrane ulaska migrantima je stabilna, te da djelatnici CK-a u skladu sa svojom misijom nastoje, a uglavnom i uspijevaju, podmiriti većinu potreba migranata.

“Kada je u pitanju djelovanje Crvenog križa USK-a u svim privremenim centrima, koji su formirani, a kojima rukovodi IOM, CK ima zadatak pripreme i distribucije redovna tri obroka. Sve namirnice i sve ostalo to nabavlja IOM-a, a mi radimo na pripremi i distribuciji obroka. Kroz pružanje prve pomoći, kroz spajanje porodica, socijalne podrške. Crveni križ trenutno nema nikakvih problema unutar kampova i saradnje sa svojim partnerima. Crveni križ ima formirane i mobilne timove koji rade na terenu, koji opslužuju migrante, koji su ulazili u BiH na rutama sa paketima hrane i higijene, kao i pružanja prve pomoći“, kaže u razgovoru za Anadolu Agency (AA) Kličić.

Ističe da je stupanjem na snagu novih naredbi Operativnog štaba USK-a o zabrani ulaska svim migrantima na područje kantona došlo do stvaranja većih grupa migranata na punktovima Ključ i Bosanska Otoka.

“Crveni križ Ključa ima punkt, koji je formiran od prvog dana, gdje smo pružali našu humanitarnu pomoć što je i naša misija. Mi radimo u skladu sa svojom misijom. Dakle, mi ćemo i dalje pružati pomoć u skladu sa svojim kapacitetima, pozivajući sve druge međunarodne organizacije da nam se pridruže da se pokušamo fokusirati na pružanje humanitarnih usluga migrantima ma gdje oni bili. A, naravno treba poštovati sve ono što donose vlasti i država BiH. Mi moramo djelovati u skladu sa zakonom naše zemlje i tražiti od vlasti da dozvole da Crveni križ i njegovi volonteri mogu pružiti ono osnovno, to jest humanitarnu pomoć, vodu, hranu higijenu. O načinu kretanja, ulasku i izlasku to nije mandat Crvenog križa, mi sve poštujemo i nadamo se da će nadležne institucije koje su za to zadužene u BiH naći rješenja u interesu i države BiH i migranata koji su u BiH“, navodi Kličić.

Dodaje da trenutno u kampovima na području Unsko-sanskog kantona boravi oko 3.500 migranata, te da je najviše njih u kampu Lipa u kojem je između 1.000 i 1.100 ljudi.

“Oni često puta odlaze svakodnevno pokušavaju preći granicu, njihov cilj je Evropa. Kada je u pitanju Sedra tamo je kapacitet 350. Uvijek jedan dio ljudi, porodica pokušava da ode dok je ovo lijepo vrijeme. Kapacitet Mirala je 700, otprilike se tu i kreće broj ljudi. Svakog dana oni se prijave za pokušaj odlaska u EU, tako da se uvijek kreće negdje oko 500, 550, 600 kako kad. Znači to su kampovi koji variraju sad dok je ovo vrijeme ovakvo kakvo jeste. To su kapaciteti koji su odobreni i koji su zadovoljavajući kada su u pitanju migranti u privremenim kampovima. Kada su u pitanju novi dolasci migranata i ovo što se nalazi sada negdje na punktovima IOM je već ponudio pomoć. Ima dosta porodica i svih onih koji su došli iz Ušivka i drugih kampova, njima se nudi prevoz da se vrate nazad u kampove i radi se na koordinaciji da kampovi prihvataju te porodice. Ima porodica koje odbijaju, a ima porodica koje su prihvatile da se vrate. IOM će sigurno u koordinaciji sa drugima pokušati sve učiniti da im se pomogne“, naglašava prvi čovjek Crvenog križa USK-a.

Što se tiče epidemiološke situacije u migrantskim kampovima Kličić kaže da je situacija stabilna i da se nastoji osigurati svih neophodnih mjera u cilju suzbijanja širenja koronavirusa. Pojašnjava da u kampovima imaju ljekarski timovi koji se bave tom problematikom.



“Kada je u pitanju COVID-19 u kampovima, gdje smo lično mi kao Crveni križ kantona prisutni, a to je Sedra i Miral, nemamo nikakvih do sada najava da ima neko koronavirus. Svakog dana se mjeri temperatura kako migrantima, tako i osoblju. Mi smo preduzeli sve mjere, naši timovi imaju maske i za sebe i za migrante, imaju rukavice, imaju dezinfekciona sredstva. Postoje i mjerači temperature koji mogu na licu mjesta izmjeriti temperaturu. Ukoliko je neko pod tim simptomima, ima visoku temperaturu, onda se on locira i sačeka prevoz da se transportuje u karantin koji je najbliži. Svi kampovi sada imaju karantene koji su predviđeni za takve ljude. Svi oni koji se vrate sa granice, ako ne pređu granicu, oni idu u karantenu. Tamo borave 14 dana i oni se prate, pod nadzorom su. Tako da je maksimalna kontrola i nadamo se da neće doći do nekog vulkana kada je u pitanju ta zaraza“, navodi Kličić.



Dodao je da je trenutno primarni zadatak Crvenog križa USK-a da dobije dozvolu za uspostavljanje punkta na kojem bi migrantima koji zaglave u “ničijoj zemlji“ između dva entiteta na putu Bosanski Novi – Bosanska Otoka mogli pružiti prvu pomoć, te im obezbijediti obroge i kakvu takvu higijenu.

Na toj lokaciji trenutno nema punkta, a nakon nove mjere o zabrani ulaska migranata u USK zna se tokom dana dogoditi da tu ostane i stotinjak migranata, kojima s jedne strane policija Republike Srpske, a s druge USK-a ne dozvoljavaju da uđu na njihovo područje. Do sada migranti su strpljivo čekali da padne noć, a potom bi okolnim trasama nastavili put tamo gdje su naumili, najčešće u pravcu Bihaća ili Velike Kladuše.



Kada je riječ o Velikoj Kladuši, krajiškom gradiću u blizini granice sa Hrvatskom, gdje su prethodne sedmice građani protestovali zahtijevajući da se uradi nešto po pitanju migrantske krize, u nedjelju je situacija bila potpuno mirna.

Na ulicama se nije mogao vidjeti mnogo građana, ali ni migranata. Tek nekoliko desetina migranata bilo je okupljeno u blizini kampa Miral.

I Mustafa Ružnić, premijer USK-a u jučerašnjem razgovoru za Anadolu Agency istakao je da situacija, nakon uvođenja novih mjera, smirila ne samo u Velikoj Kladuši, nego i u ostalim mjestima koja su bila pod pritiskom migrantske krize.

Facebook komentari