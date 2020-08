Danas pretežno oblačno s pljuskovima i grmljavinom

U Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i slabom grmljavinom. U Hercegovini pretežno sunčano prije podne. Umjereno povećanje oblačnosti u drugoj polovini dana. U poslijepodnevnim satima su izgledni lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19, na jugu zemlje do 23 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31, na jugu zemlje od 32 do 36 stepeni, prognozira Federalni hidrometeorološki zavod, prenosi “Avaz“.

Biometeorološka prognoza je relativno nepovoljna. Nestabilno vrijeme, praćeno povremenim padavinama, loše će djelovati na hronične bolesnike i meteoropate. Moguće su reakcije na promjenu u vidu reumatskih bolova, nervoze, glavobolje, u noći problemi sa snom. Pri tome će niže temperature i višak svježine, ipak malo popraviti osjet ugode.

Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa ponekim lokalnim pljuskom. U Hercegovini pretežno sunčano prije podne. Povećanje oblačnosti u drugoj polovini dana kada su izgledni lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jače naoblačenje sa zapada se očekuje u noći na utorak. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 30, na jugu zemlje od 32 do 35 stepeni.

U Bosni i Hercegovini u utorak se prognozira nestabilno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Jače padavine prije podne. Vjetar slab, u Bosni sjevernog i sjeverozapadnog smjera, a u Hercegovini jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 22 i 27, na jugu zemlje od 31 stepen.

