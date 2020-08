Prebukirani Neum puca po šavovima, za koronu niko ne pita

Iako se i Dubrovnik u augustu može pohvaliti s nešto punijim kapacitetima, aktualni neumski stepen popunjenosti smještajnih kapaciteta vjerojatno se nikad neće dosegnuti. Jer, dojam je da su se državljani cijele BiH preselili upravo u Neum, a s njima i

brojni državljani Srbije. Ipak, izostali su tradicionalni gosti iz Češke, Mađarske, Poljske, Koreje i Slovačke, piše Slobodna Dalmacija.

Za dolazak u Neum niko ne treba niti tko traži negativni test na koronu. Stoga su Neum izabrali mnogi koji ne mogu ljetovati u Hrvatskoj, Crnoj Gori, Turskoj ili Grčkoj. Tvrde: u Neumu nema teorije za koronu, niko nikoga ne “šljivi” pet posto, nema teorije da se bilo ko razboli! Mi smo “korona-free” i ne treba nam fizička distanca jer već imamo kolektivni imunitet!

Zadržati status sigurnog odredišta Neumu je garncija uspješne sezone. Voditeljica Turističkog ureda Neuma Ankica Bogdanović ističe da su i sami iznenađeni.

“Imamo nikad brojnije goste iz Srbije i Vojvodine. Ludost je da ih agencije otamo dovode i na jednodnevne izlete! Prijašnjih su godina najčešće dolazili autobusima, a ove sezone osobnim vozilima. Stoga su gužve velike i bili smo primorani odlučiti da nema zaustavljanja u Neumu onome tko nema rezervaciju”.

Doista, bosanskohercegovačka rivijera ima, nakon Monaka, najkraću morsku obalu u Europi. Ta je obala ovog ljeta vjerojatno najgušće popunjena turistima.

Brojem gostiju iznenađeni su i ljubazni domaćini, a procjene se kreću od 16.500 do čak 20.000 gostiju! Vidljivo je to na svim plažama, posebno pješčanima, ispod hotela, gdje su kupači doslovce jedan na drugome. Slično je i na betonskim, nažalost, jednako neurednim plažama, gdje niko ne poštuje preporuku o međusobnom razmaku od najmanje metar. Ali to je samo preporuka, ne i odluka, pa redari ne mogu niti imaju temelj za kažnjavanje neopreznih gostiju.

I dok su do juna najviše tražili sobe koje stoje 20 KM dnevno po osobi, u augustu se većinom traže apartmani i cijene su “napuhane”: za tri noći traži se 200 eura.

Ali ni polovina prosječne bosanskohercegovačke mjesečne plaće nije prepreka za dolazak u Neum. Tvrde to i studenti iz Tuzle Mersed Herić, Senad Alihodžić, Almin Hadžić i Ramadan Hamzić.

Na plaži su cijene najma ležaljki i suncobrana 6-8 KM, a uz plažu sladoled 1 KM, espresso 2, palačinka 2,5 KM, a sokovi 4 KM. Porcija srdela ili ćevapa s pomfritom je 11 KM, a lignje su 20 KM.

Nešto dalje, u restoranima je, primjerice, filet brancina u vinskom umaku 32 KM, orada (350 g) na žaru s prilogom 25 KM, salata od hobotnice 20 KM, a omlet 8 KM.

Ostatak priče pročitajte na OVOM linku.

Facebook komentari